Les gouvernements parlent beaucoup de la garde d’enfants, mais la lutte pour trouver une place est réelle, disent les parents

Lorsque Julie Jones, 46 ans, a eu sa fille il y a cinq ans, elle pensait qu’elle l’inscrirait éventuellement dans une garderie agréée.

Jones, bibliothécaire à l’Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, a estimé qu’un groupe avec d’autres enfants et des adultes formés serait la meilleure option pour sa fille.

Elle pensait qu’il pourrait être difficile de trouver une place, mais elle pensait que ses compétences en recherche seraient utiles.

« J’ai toujours pensé : ‘Oh, ça va marcher' », a-t-elle déclaré. « Je vais pouvoir le comprendre. »

Une fois son congé parental terminé, la réalité est revenue. Même si sa fille avait été inscrite sur plusieurs listes d’attente, rien n’était disponible.

« C’était une période vraiment très stressante », a-t-elle déclaré.

Julie Jones, 46 ans, et son mari, Jared Wiercinski, 48 ans, disent qu’ils ont eu du mal à trouver une garde d’enfants pour leur fille et qu’ils ont maintenant à nouveau du mal à trouver une garde après l’école. (Soumis par Julie Jones)

Au cours des dernières années, les gouvernements fédéral et provinciaux ont fréquemment vanté les avantages des services de garde collectifs agréés et de l’éducation de la petite enfance.

Pourtant, aujourd’hui en Colombie-Britannique, selon la Coalition of Child Care Advocates of BC, il n’y a qu’un nombre suffisant de places en garderie agréée pour 25 pour cent des enfants de moins de 12 ans, les âges les plus difficiles à accueillir étant ceux de moins de trois ans et les enfants d’âge scolaire qui ont besoin de soins avant et après l’école.

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux moyen de scolarisation des enfants de moins de deux ans dans l’éducation de la petite enfance est de 36 pour cent dans les pays membresqui incluent le Canada.

Dans les pays qui assurent l’éducation universelle de la petite enfance, presque tous les enfants âgés de trois à cinq ans sont inscrits dans des services de garde formels.

CBC News a entendu des parents qui faisaient la navette deux heures supplémentaires par jour pour emmener leur enfant à la garderie, d’autres qui craignaient d’évoquer des problèmes de sécurité par peur de perdre leur place à la garderie, et d’autres encore qui ont payé pour des mois de garde dont ils n’avaient pas besoin. trouver une place pour leur enfant.

Sharon Gregson, porte-parole provinciale de la campagne sur les services de garde à 10 $ par jour, affirme que la difficulté de trouver un service de garde n’est pas nouvelle. Ce qui a changé au cours de ses 30 années en tant que défenseure de l’éducation de la petite enfance, ce sont les attentes des parents.

« Les hauts responsables de la santé publique et les hauts fonctionnaires, tant au niveau provincial que fédéral, considèrent les services de garde d’enfants comme un service essentiel », a déclaré Gregson.

La disparité entre les discours du gouvernement et la disponibilité de services de garde agréés, dit Gregson, peut être une dure réalité pour les parents lorsque vient le temps de commencer à chercher des services de garde pour leurs enfants.

Des milliers de nouveaux espaces

Et pourtant, il y a eu une certaine amélioration.

Dans une déclaration écrite, le ministère de l’Éducation et de la Garderie de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il avait financé la création de près de 32 000 places agréées depuis 2018, et que plus de 11 800 de ces nouvelles places en garderie sont désormais opérationnelles.

« Il y a encore du travail à faire, mais nous faisons des progrès pour améliorer l’accès aux services de garde d’enfants en tant que service de base sur lequel les gens peuvent compter, car des services de garde d’enfants abordables, de qualité et inclusifs sont bons pour les familles, les communautés et l’économie », a déclaré le ministère.

Les experts en éducation de la petite enfance affirment qu’il existe de nombreuses recherches pour étayer le besoin et les avantages de services de garde de qualité et abordables. (Tyson Koschik/CBC)

Gregson convient qu’il y a eu des progrès.

Mais elle cite également des pays comme l’Allemagne, où tous les enfants âgés de 12 mois et plus ont légalement droit à une garde d’enfants subventionnée. Les enfants âgés de trois à six ans ont droit à une place à l’école maternelle.

« Nous ne nous attendrions jamais à ce qu’un enfant de la Colombie-Britannique ne puisse pas fréquenter la maternelle ou la 5e année parce qu’il n’y a pas de places ou que sa famille n’a pas les moyens d’en acheter une », a-t-elle déclaré.

« C’est ainsi que certains pays envisagent l’éducation de la petite enfance, ainsi que la garde d’enfants, et c’est vers cela que nous devons évoluer. »

Effacer les données

Laurie Ford, directrice du programme d’éducation de la petite enfance à l’Université de la Colombie-Britannique, est du même avis.

Ford affirme qu’il existe de nombreuses recherches suggérant que l’éducation de la petite enfance aide les jeunes enfants à développer leurs compétences émotionnelles, cognitives et sociales.

« Les données montrent clairement qu’il s’agit d’une base qui vous permet de réussir dans la vie », a-t-elle déclaré.

En Colombie-Britannique, il n’y a qu’un nombre suffisant de places en garderie pour 25 pour cent des enfants de moins de 12 ans. Pour certains groupes d’âge, selon l’OCDE, le besoin atteint près de 90 pour cent. (Ben Nelms/CBC)

Même si la province continue d’investir dans la création de nouvelles places en garderie, Gregson craint que les progrès ne soient bloqués en raison du manque d’éducateurs de la petite enfance qualifiés.

« D’ici l’exercice 2027/28, 40 000 nouvelles places ne seront pas créées. Même si elles sont construites, il n’y a personne pour y travailler », a-t-elle déclaré.

La province a déclaré qu’elle a investi 540 millions de dollars depuis 2018 pour augmenter le nombre de places de formation et de bourses pour les étudiants en éducation de la petite enfance, financer le développement professionnel et le mentorat par les pairs, et augmenter les salaires de 4 $ l’heure.

Selon WorkBCle revenu médian d’un éducateur et d’un aide-éducateur de la petite enfance est d’environ 20 $ l’heure, sans compter l’augmentation salariale de 4 $ l’heure accordée par la province.