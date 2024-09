Les gouvernements occidentaux sont dans une crise qu’ils ont eux-mêmes provoquée — RT World News

En suivant aveuglément les États-Unis dans leurs guerres par procuration, les dirigeants de l’UE ont déclenché une réaction qui menace de les faire tomber.

Alors que les guerres par procuration de l’Empire américain en Palestine et en Ukraine s’intensifient, l’état aigu d’instabilité politique qui caractérise la plupart des démocraties occidentales s’est – sans surprise – intensifié ces derniers temps.

Les États-Unis se trouvent actuellement au milieu d’une élection présidentielle âprement disputée, les électeurs devant se rendre aux urnes le 6 novembre.

Donald Trump et Kamala Harris ont tous deux récemment confirmé leur engagement envers le gouvernement Netanyahou en Israël – alors qu’il continue de tuer des civils en toute impunité à Gaza et de lancer des incursions militaires en Cisjordanie – et les deux candidats continuent, avec un peu moins d’enthousiasme, de soutenir le régime Zelensky en Ukraine.

Derrière toute la ferveur idéologique obligatoire, le faste et le glamour des célébrités, c’est Donald Trump qui a défini le caractère et les paramètres de l’élection présidentielle.

Trump est un criminel condamné, qui continue de colporter ses idées discréditées. « élection volée » récit. Le 6 janvier 2021, c’est Trump qui a encouragé ses partisans à envahir le bâtiment du Capitole afin d’empêcher son propre vice-président (Mike Pence) de certifier le résultat des élections de 2020 – comme il était obligé de le faire par la Constitution. Les émeutiers ont crié « Tuer Pence » Pence et sa famille ont été conduits en sécurité par des agents de sécurité. Trump a également tenté de faire pression sur les responsables électoraux pour qu’ils déclarent qu’il avait remporté l’élection dans certains États – une affaire pour laquelle il est actuellement poursuivi en justice.















Il y a dix ans, un homme politique qui aurait agi de cette manière n’aurait pas pu devenir candidat à la présidence, et aucun grand parti ne l’aurait soutenu.

Trump a ouvertement défendu sa conduite lors d’une interview cette semaine – alors qu’il fait campagne sur un programme basé sur des mensonges transparents et des insultes grossières, et promet de se venger et de punir ses adversaires politiques s’il devient président.

Le fait que Harris évoque rarement les transgressions de Trump contre la démocratie libérale est une mesure de la dégradation de la politique américaine – parce qu’elles ne semblent plus avoir d’importance pour la plupart des électeurs américains. Il semble que Harris soit beaucoup plus efficace de ridiculiser Trump en l’appelant « bizarre et effrayant. »

Bien que Harris soit récemment arrivée en tête dans les sondages, le résultat de l’élection reste incertain – car plus de 70 millions des 150 millions d’Américains qui prennent la peine de voter sont des partisans invétérés de Trump.

Quel que soit le vainqueur en novembre, les divisions politiques toxiques qui paralysent l’Amérique depuis une décennie ne peuvent que s’intensifier. Comme en 2020, Trump et ses partisans les plus enragés n’accepteront pas la défaite, et il a déjà prédit une « bain de sang » s’il devait perdre.

L’affirmation de Harris selon laquelle elle peut « unifier l’Amérique » Il s’agit d’une pensée magique du genre le plus auto-illusoire.

Voilà pour l’avenir de la démocratie libérale et de la stabilité politique au sein d’un empire américain en déclin.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre travailliste nouvellement élu, Keir Starmer, est revenu sur sa promesse électorale d’ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour la Grande-Bretagne.

Quelques semaines seulement après sa victoire électorale, Starmer a informé les Britanniques qu’ils allaient devoir affronter au moins dix ans d’austérité avant que le pays ne soit en mesure de se remettre de son état actuel de déclin économique et de division interne – une situation qui a apparemment échappé à Starmer jusqu’après sa victoire électorale.

Malgré les récentes émeutes anti-immigrés dans de nombreuses villes du Royaume-Uni, Starmer semble croire que les électeurs britanniques accepteront passivement une décennie d’austérité et d’augmentation des impôts, et que la large majorité du Parti travailliste à la Chambre des communes le protégera de leur colère.

Comme Harris et Trump, Starmer reste fermement engagé dans les guerres par procuration menées par l’Amérique en Palestine et en Ukraine – malgré le fait que de nombreux Britanniques y soient farouchement opposés.

Les sondages récents montrent que la popularité du parti travailliste a déjà diminué et que les députés d’arrière-ban du parti sont de plus en plus inquiets, car il devient évident que Starmer ne peut pas tenir les principales promesses électorales du parti. Sa décision cette semaine de réduire les allocations énergétiques hivernales versées aux retraités menace de provoquer une révolte parmi les députés d’arrière-ban.















Le Parti conservateur demeure désespérément divisé et n’a pas encore élu de nouveau chef – et les candidats à la direction sont un ensemble peu impressionnant de non-entités politiques.

Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce que les Britanniques soient de plus en plus déçus par le gouvernement Starmer. On ne sait pas encore si ce mécontentement se manifestera par des manifestations violentes et/ou un soutien accru au parti réformiste populiste de Nigel Farage.

En Allemagne, l’instabilité politique est bien plus grave qu’au Royaume-Uni, en grande partie à cause des conséquences économiques désastreuses du conflit en Ukraine.

La popularité du gouvernement de coalition de Scholz (composé de sociaux-démocrates, de libéraux-démocrates et de verts) a chuté récemment – ​​et il semble certain qu’il sera renversé lors des élections de l’année prochaine, s’il survit jusqu’à cette date.

Malgré cela, Scholz reste fermement engagé dans les guerres par procuration de l’Amérique – malgré une opposition massive à leur égard en Allemagne, qui s’est manifestée politiquement par la montée en puissance de partis populistes à succès électoral, tant de droite que de gauche.

Les élections régionales de cette semaine en Thuringe et en Saxe, dans l’ex-Allemagne de l’Est, ont vu la montée en puissance d’un parti populiste de droite (AfD) et d’un nouveau parti populiste de gauche (BSW). Ces deux partis s’opposent fermement à l’implication de l’Allemagne dans le conflit en Ukraine, ainsi qu’à l’immigration de masse.

Lors de ces élections régionales, l’AfD a obtenu 30 % des voix et le BSW environ 15 %. Les sociaux-démocrates, les libéraux-démocrates et les Verts ont quant à eux complètement chuté, ces partis obtenant environ 5 % des voix, voire moins.

Les principaux partis ont déclaré qu’ils n’entreraient pas dans une coalition gouvernementale avec l’AfD – qu’ils considèrent comme une organisation néonazie – et ce refus, compte tenu de l’impopularité de la coalition instable de Scholz, ne peut qu’entraîner une plus grande instabilité politique.

On ne sait pas si l’AfD et le BSW ont également obtenu des résultats positifs au niveau national et en Allemagne de l’Ouest, mais il est clair que ces partis constituent désormais une force politique importante en Allemagne.

Scholz a décrit les résultats des élections de cette semaine comme « inquiétant » et a condamné ce qu’il a appelé « extrémistes de droite » pour « affaiblir l’économie, diviser la société et ruiner la réputation de l’Allemagne » – autant de critiques qui peuvent, bien sûr, être légitimement adressées au gouvernement de coalition incompétent de Scholz lui-même.

Pendant ce temps, la France est en proie à des mois de paralysie politique – le président Emmanuel Macron refusant obstinément de nommer un Premier ministre après les récentes élections nationales.

Ce vote anticipé, bêtement convoqué par Macron, a vu le vote des partis centristes s’effondrer, ainsi que la montée d’un nouveau bloc de gauche radicale et un soutien électoral important et continu au Rassemblement national de droite.

Le parti de Macron, la nouvelle coalition de gauche et le Rassemblement national ont chacun recueilli environ 30 % des voix, créant ainsi une impasse politique conflictuelle à l’Assemblée nationale.

Macron a refusé de nommer un Premier ministre de gauche et a nommé tardivement, en fin de semaine, le conservateur Michel Barnier.

L’instabilité politique en France va certainement s’intensifier, car le bloc de coalition de gauche refuse d’accepter Barnier comme Premier ministre légitime – un dirigeant du bloc ayant déjà accusé Macron de « voler les élections » en le nommant.

Il n’est pas non plus certain que Barnier puisse former un gouvernement viable ou même survivre à une motion de censure.

En Australie, le gouvernement travailliste d’Albanese, qui gouverne avec une faible majorité de deux sièges, est devenu de plus en plus impopulaire au cours des deux dernières années et devrait faire face à des élections début 2025.

Le soutien indéfectible d’Albanese au gouvernement Netanyahu a provoqué de profondes divisions au sein du Parti travailliste et a poussé les électeurs musulmans – qui constituent une minorité importante dans un certain nombre de sièges cruciaux détenus par le Parti travailliste – à déserter le parti.

En Australie, aucun parti populiste d’importance n’a encore émergé et les élections de l’année prochaine se traduiront probablement par un parlement sans majorité absolue, avec un gouvernement travailliste minoritaire comme résultat le plus probable. Cela ne peut qu’entraîner une instabilité politique persistante.















Les conclusions générales suivantes peuvent être tirées de l’analyse ci-dessus :

La politique occidentale devient de plus en plus instable et dysfonctionnelle en raison de l’effondrement des partis centristes traditionnels et de la montée des partis populistes de droite et de gauche.

Ce réalignement politique a été provoqué par l’émergence d’une économie mondialisée basée sur les énergies renouvelables et les changements technologiques découlant d’Internet.

Cette révolution économique a entraîné le déplacement économique et social de la classe ouvrière traditionnelle et de certains segments de la classe moyenne plus âgée – et a donné lieu à de violents conflits idéologiques en Occident.

Ces évolutions ont été menées et contrôlées par les élites mondiales qui, contrairement aux éléments les plus progressistes des élites dirigeantes qu’elles ont remplacées, ne sont pas disposées à partager leur extrême richesse ou à intégrer les groupes qu’elles ont déplacés dans la nouvelle société qu’elles ont créée.

Ces élites mondiales refusent de reconnaître comme légitime toute forme de mécontentement ou d’opposition – qu’elle soit idéologique ou politique – au nouvel ordre mondial qu’elles contrôlent et dont elles profitent généreusement.

ces élites mondiales soutiennent sans réserve et avec ferveur les guerres par procuration malavisées de l’Empire américain – tout comme les politiciens qui exécutent lâchement leurs ordres, notamment Harris, Starmer, Scholz, Macron et Albanese.

Les effets négatifs des politiques des élites mondiales et de leurs idéologies néo-totalitaires ont généré une puissante réaction politique populiste qui a conduit à une instabilité politique permanente.

Les dirigeants politiques contemporains de l’Occident sont des politiciens de quatrième ordre – pensez à Liz Truss – qui sont tout simplement incapables de faire face aux graves problèmes politiques et économiques générés par les politiques des élites mondiales.

La politique occidentale est devenue un exercice de gestion permanente de crise.

Il est vrai que les dirigeants politiques populistes n’ont pas de solutions viables aux problèmes fondamentaux auxquels sont confrontées les démocraties libérales occidentales – mais en adoptant une position ferme contre les guerres par procuration de l’Empire américain, certains politiciens populistes en Europe tentent, paradoxalement, d’injecter une rationalité bien nécessaire dans la politique occidentale.

La question de savoir si cette tentative réussira ou non reste ouverte.