Les gouvernements locaux tirent parti de la technologie pour accroître l’efficacité, l’accessibilité et la transparence

Ben Sebree, CivicPlus® Vice-président principal de la recherche et du développement, est apparu en tant qu’invité à l’émission Podcast à l’échelle SaaSanimé par Arman Eshraghi, PDG et fondateur de Qrvey, fournisseur d’analyses embarquées pour les applications SaaS. Ben et Arman ont discuté des initiatives numériques que les gouvernements locaux peuvent entreprendre au profit des résidents, de la manière dont ces gouvernements peuvent accroître la confiance des résidents, et bien plus encore.

Vous pouvez regarder ou écouter le podcast iciet nous avons mis en évidence certaines des idées de Ben ci-dessous.

Comment les gouvernements locaux peuvent-ils utiliser les technologies pour être plus efficaces ?

Les changements dans l’adoption de la technologie aident les gouvernements locaux de différentes manières. L’un d’eux est accessibilité à l’information et évolutivité. À mesure que les municipalités s’agrandissent, elles doivent proposer de plus en plus de services en ligne. L’exploitation des technologies cloud vous permet réellement de fournir un accès 24h/24 et 7j/7 et de prendre en charge un grand nombre de visiteurs sur vos sites. Par exemple, vous organisez peut-être un grand événement et de nombreuses personnes essaient de s’inscrire. La capacité du cloud à évoluer très bien constitue un énorme avantage pour les municipalités que nous n’avons pas vu dans le passé.

Il est également important de d’un point de vue sécurité. Il vous permet de profiter des investissements importants en R&D de ces fournisseurs d’hébergement pour vous assurer que vous disposez d’une infrastructure sécurisée et d’une bonne formation pour vos employés.

C’est également une période incroyablement excitante en ce qui concerne l’IA générative. Nous voyons simplement la technologie évoluer à pas de géant en quelques semaines, pas même en mois ou en années, et nous pourrions probablement compter les jours entre la sortie de la prochaine grande innovation. Nous pouvons réaliser de nombreux gains d’efficacité vraiment intéressants en tirant parti de technologies telles que l’IA générative, et cela présente de nombreux avantages pour nos clients et l’industrie en général. en nous faisant passer du statut de créateurs, où nous devons créer nous-mêmes 100 % du contenu, à conservateurs.

Créer un gouvernement local accessible à tous

Lorsque nous parlons d’accessibilité, la plupart pensent à l’ADA et à l’autonomisation des utilisateurs handicapés, ce qui est un élément extrêmement important sur lequel l’industrie doit se concentrer lorsqu’il s’agit d’autonomiser ses utilisateurs. Nous ne voulons pas non plus ignorer les autres formes d’accessibilité ; chez les utilisateurs front-end, qui sont des résidents de différentes municipalités, nous constatons que la majorité du trafic provient d’appareils mobiles. Ainsi, lorsque nous développons des applications et des interfaces utilisateur destinées aux résidents, nous veillons à ce qu’elles soient adaptées aux appareils mobiles, afin que les utilisateurs puissent vivre une expérience positive en interagissant avec leur gouvernement local, en tirant parti de notre technologie pour ce faire.

Il s’agit également d’accessibilité – donner aux personnes de tous statuts socio-économiques les moyens d’avoir accès à l’information. Les municipalités nous disent que certaines familles peuvent avoir un seul smartphone comme seul accès à Internet. Ainsi, si nous ne construisons pas de logiciels et de solutions qui leur permettent d’accéder à l’information, nous laissons de côté une grande partie des résidents.

Utiliser les données pour servir les communautés

Nous constatons de nombreuses tendances différentes au sein de notre marché. Nous entendons parler d’adoptions du cloud très intéressantes, de modèles génératifs et d’autres technologies que les municipalités exploitent pour servir leurs résidents et résoudre des problèmes tels que le vandalisme. Un client gère « Operation Clean Suite », qui comprend des projets tels que le désherbage des cours et le remplacement des piles des détecteurs de fumée. Ils exploiter une grande partie des données qu’ils voientet ils examinent à la fois les points chauds et les points froids des données, car pas d’appels dans une certaine zone peut signifier que quelque chose doit être réparé, ou peut-être qu’ils ont simplement besoin d’éduquer les gens sur les services disponibles.

Du point de vue des données, il existe de nombreux silos d’informations différents chez chaque client que nous avons.. Nous avons également de nombreux styles d’informations différents au sein de notre propre organisation, et il existe des technologies innovantes qui vous permettent de prendre des informations structurées et non structurées et de créer des informations basées sur celles-ci. L’IA générative est un outil fantastique qui peut déterminer l’intention, puis en extraire quelque chose de cohérent.

Quels sont les défis liés à l’utilisation responsable de l’IA et à la garantie de son utilité ?

En travaillant particulièrement au sein du gouvernement, vous voulez faire tout votre possible pour instaurer la confiance avec les résidents. Donc avoir de bonnes pratiques et politiques éthiques en place sur la façon dont vous exploitez l’IA au sein du gouvernement local, ou la manière dont vos fournisseurs exploitent l’IA, est extrêmement important. Les risques en matière de confidentialité et de sécurité des données sont cependant énormes – donc le chiffrement des données contenant des informations sensibles, comme l’utilisation de données synthétiques ou l’anonymisation de certaines des informations sensibles dont vous disposez avant qu’elles ne soient intégrées à ces modèles, serait vraiment utile.

Cependant, les données de formation présentent également des risques de biais et de discrimination, pour lesquels vous devez vous assurer que vous comprenez toutes les données dont vous disposez. Cela reflète-t-il votre morale et votre éthique ? Et si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être examiner les données et déterminer où il pourrait y avoir un biais par rapport à tout ce qui a pu se produire historiquement. À partir de là, le sur/sous-échantillonnage des données spécifiquement pour contrecarrer les biais potentiels qui pourraient exister dans les données de formation, ou le fait de disposer d’un algorithme capable de rechercher et potentiellement de signaler les éléments qui pourraient être biaisés ou les problèmes éthiques potentiels dans les données elles-mêmes, contribueront à atténuer ces risques.

Enfin, il est important de pouvoir expliquer de manière transparente comment le modèle d’IA est exploité et ce qui se passe dans les coulisses.

Quelles améliorations de l’infrastructure numérique avez-vous vu les gouvernements locaux apporter ?

Nous avons vu les gouvernements locaux faire certains des intégrations passionnantes de produits CivicPlus autour de différentes initiatives de ville intelligente. Un bon exemple est l’utilisation de capteurs d’inondation pour s’intégrer directement à notre application 311 CRM, SeeClickFix, qui créera automatiquement un ticket de travail si un capteur d’inondation se déclenche pour que quelqu’un sorte de manière proactive.

De plus, certaines municipalités réalisent de grands gains d’efficacité en tirant parti des chatbots IA. Nous avons vu les municipalités pourront réduire leurs coûts opérationnels d’environ 30 % en tirant parti d’un chatbotqui peut répondre à environ 80 % des questions courantes, réduisant ainsi la charge des équipes déjà occupées.

Sur quelles initiatives les villes devraient-elles se concentrer pour devenir plus numériques et automatisées ?

Il existe de nombreuses façons différentes de se concentrer sur le développement du numérique et de l’automatisation. et la cybersécurité est probablement la priorité numéro un. C’est toujours une course aux armements pour garantir que vous gardez une longueur d’avance sur ceux qui veulent propager de la désinformation ou briser la confiance au sein des gouvernements locaux.

Apportant l’accessibilité aux gens est également une priorité, que ce soit via ADA ou via différents appareils et points d’interaction. Certaines personnes veulent entrer et avoir une interaction en personne, et d’autres ne veulent jamais se lever de leur canapé. Nous devons donc pouvoir permettre aux résidents de s’engager et d’obtenir un accès efficace à l’information de la manière qu’ils souhaitent s’engager avec leurs municipalités locales. Cela contribuera réellement à renforcer la confiance au sein des gouvernements et de leurs communautés.

Nous avons vu certaines données grâce à des enquêtes que nous avons réalisées et des informations provenant d’autres fournisseurs avec lesquels nous avons travaillé, montrant que Plus les municipalités proposent de services numériques à leurs habitants, plus la confiance est grande. Avoir davantage de moyens d’interagir avec votre gouvernement comme le souhaitent les résidents et d’accéder à l’information contribue vraiment à renforcer cette confiance.