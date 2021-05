Les gouvernements locaux recevront des milliards du plan de relance COVID le 11 mai

WASHINGTON – Les gouvernements des États, des villes et des comtés recevront cette semaine leur première injection d’aide directe de 350 milliards de dollars de fonds d’urgence approuvés dans le plan de sauvetage américain deux mois après que le président Joe Biden a signé le plan de secours COVID-19 dans la loi.

L’administration Biden a lancé lundi un portail en ligne qui permettra aux gouvernements locaux et étatiques d’accéder à leur part de fonds. Le montant alloué à chaque État et municipalité a été déterminé par les données sur le chômage.

La plupart recevront de l’argent en deux tranches – une cette année, la deuxième en 12 mois – mais les États qui ont vu leur taux de chômage augmenter de 2% ou plus depuis février recevront des fonds en un seul versement. Les paiements commenceront dans quelques jours.

Le programme de secours COVID de 1,9 billion de dollars comprenait 350 milliards de dollars d’aide directe aux États et aux villes pour reconstituer les gouvernements qui ont connu des baisses de recettes fiscales alors que les entreprises étaient bloquées pendant la pandémie de coronavirus. De nombreux États et gouvernements locaux ont été contraints de procéder à des coupes ou d’arrêter les dépenses. La loi a mandaté le département du Trésor de fournir l’aide dans les 60 jours suivant la signature de Biden le 11 mars, c’est-à-dire mardi.

Plus d’un million d’emplois dans les administrations publiques et locales ont été supprimés depuis le début de la pandémie il y a plus d’un an, selon le département du Trésor.

« Grâce à ce financement, les communautés durement touchées par le COVID-19 pourront retrouver un semblant de normalité; elles pourront réembaucher des enseignants, des pompiers et d’autres travailleurs essentiels – et aider les petites entreprises à rouvrir en toute sécurité », a déclaré Janet Yellen, secrétaire au Trésor. dit dans un communiqué.

Comment les États, les villes peuvent-ils utiliser l’argent de relance?

Le Département du Trésor a également fourni des directives attendues depuis longtemps sur la façon dont les fonds peuvent être utilisés. Les gouvernements locaux et des États n’ont pas le droit d’utiliser des fonds pour compenser les réductions d’impôt qui ont été adoptées après le 3 mars, limitations qui ont déjà incité le procureur général républicain de l’Ohio à poursuivre l’administration Biden. De plus, les bénéficiaires ne peuvent pas utiliser de fonds pour effectuer un dépôt dans une caisse de pension.

Mais les gouvernements locaux et des États sont autorisés à utiliser l’argent pour investir dans les infrastructures d’eau et d’égout ou à large bande – une flexibilité que certains maires avaient recherchée lors des discussions avec la Maison Blanche depuis l’adoption du plan de sauvetage américain.

Les autres utilisations admissibles comprennent: les dépenses de santé publique telles que les efforts d’atténuation du COVID et les dépenses médicales; les impacts économiques négatifs, y compris une réduction du nombre de travailleurs, à la suite de la pandémie; remplacer les recettes fiscales perdues du secteur public; et offrir une prime aux travailleurs essentiels.

L’inclusion de l’aide directe aux États et aux villes «répondait aux leçons du passé», selon les hauts responsables de l’administration Biden qui ont discuté des fonds sous couvert d’anonymat. Les responsables ont déclaré que la reprise économique après la Grande Récession avait été ralentie parce que les villes et les États n’étaient pas correctement pris en compte dans le plan de relance du président Barack Obama en 2009.

Le financement intervient à un moment critique pour de nombreux États et villes, qui finalisent leurs budgets avant les exercices fiscaux commençant le 1er juillet.

Les États et le district de Columbia recevront collectivement 195,3 milliards de dollars; gouvernements de comté, 65,1 milliards de dollars; les villes métropolitaines 45,6 milliards de dollars; gouvernements tribaux, 20 milliards de dollars; Territoires américains, 4,5 milliards de dollars; et autres unités de gouvernement local sans droit à prestations, 19,5 milliards de dollars.

« Très impatient de faire sortir cet argent là où il en a besoin »

Les maires et les gouverneurs se sont préparés aux directives fédérales sur l’utilisation des fonds. Lors d’une conférence téléphonique en avril entre des responsables de la Maison Blanche et des centaines de maires, certains dirigeants de la ville ont déclaré qu’ils espéraient utiliser les fonds pour des infrastructures telles que la réparation des routes et des égouts.

«Les maires sont très impatients de faire sortir cet argent là où c’est nécessaire», a déclaré Nan Whaley, maire de Dayton, Ohio, qui devrait recevoir 137 millions de dollars sur deux ans. « Nous voulons de la flexibilité et de la responsabilité. Gérer cela est la magie que le département du Trésor va devoir faire. »

Dayton a connu une baisse de près de 10% des recettes fiscales pendant la pandémie. Whaley, vice-président de la Conférence des maires des États-Unis, a déclaré que le plan de la ville consiste à utiliser sa part d’argent dans six domaines, notamment l’ajout de policiers et de pompiers et la gestion des quartiers et du travail communautaire.

« C’est un gros problème pour nous », a déclaré Whaley. « C’est transformateur pour les villes. »

La loi fédérale CARES, adoptée en mars dernier sous le président Donald Trump, a fourni 150 milliards de dollars par le biais du Fonds de secours contre le coronavirus dans tous les États, les gouvernements tribaux, les territoires et les 38 villes de plus de 500000 habitants. Les fonds étaient limités aux dépenses «directement liées» au COVID-19, ne remplaçant pas les revenus perdus comme la législation la plus récente.

Contrairement à l’American Rescue Plan, la loi CARES répartit l’argent en fonction de la population et non du chômage. La loi CARES a fourni une base de 1,25 milliard de dollars aux 50 États, augmentant la part des fonds pour les petits États par rapport au plan de sauvetage américain. Ce dernier a une base de référence inférieure de 500 millions de dollars pour tous les États.

La majeure partie de l’aide directe dans le plan de sauvetage américain, 300 milliards de dollars, sera allouée proportionnellement au chômage des États tel que déterminé par le nombre de chômeurs sur une période récente de trois mois.

L’administration Biden a déployé des efforts concertés ces dernières semaines pour mettre en évidence les mesures adoptées dans le cadre du plan de sauvetage américain. Biden a visité la semaine dernière un restaurant mexicain de Washington DC pour attirer l’attention sur un nouveau programme gouvernemental de 28,6 milliards de dollars qui offre des subventions aux restaurants critiqués par la pandémie de coronavirus.

