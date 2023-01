Les gouvernements locaux demandent à la province d’accorder la priorité au remplacement du pont de l’autoroute 1 à Sicamous

Le district de Sicamous envoie une lettre au ministère des Transports et de l’Infrastructure (MOTI) de la Colombie-Britannique visant à accélérer le remplacement du pont RW Bruhn, un projet qui a débuté en 2017.

La lettre, signée par la mairesse Colleen Anderson, est accompagnée du soutien des conseils de bande de Splatsin, d’Adams Lake et de Neskonlith, du député de Shuswap Greg Kyllo et du député d’Okanagan-Shuswap Mel Arnold. Le district régional de Columbia Shuswap apporte également son soutien.

Anderson a déclaré après une réunion que le district a eue avec le MOTI et bien que le projet respecte le budget, il fait encore face à des revers et elle a eu le sentiment que le projet n’avançait pas assez vite.

“La forme du pont est un grave problème de sécurité pour le trafic en direction est et ouest”, a déclaré Anderson lors de la réunion du conseil de Sicamous le 11 janvier.

« Ce n’est pas qu’un pont, c’est la Transcanadienne.

La lettre d’Anderson mentionne que les fermetures de ponts et les retards ont un impact sur la capacité du public à accéder aux services essentiels et d’urgence.

Elle fait référence à un accident impliquant plusieurs véhicules qui s’est produit sur le pont au cours de l’été et qui a endommagé le garde-corps en direction ouest. Il a reçu une réparation temporaire qui, selon elle, n’était pas sûre.

De plus, la lettre détaille des exemples de ciment qui se détache du pont et tombe dans la zone en dessous où les piétons marchent souvent.

Inclus avec la soumission du district au ministère est une lettre de Sicamous Sgt. Murray McNeil, détaillant chaque rapport impliquant une collision de véhicule à moteur, un danger routier ou un incident dans la base de données de la GRC de Sicamous qui mentionne le pont. Il y avait 17 rapports inclus d’août 2016 à août 2022.

“Le pont obsolète actuel est un danger que les résidents de la région, les touristes et les camionneurs commerciaux ont dû endurer pendant trop longtemps”, a déclaré McNeil dans sa lettre.

Il a énuméré les préoccupations concernant le pont, notamment sa faible largeur, qui laisse peu de place aux voyageurs pour se croiser, le fait qu’il n’y a pas d’espace pour qu’un conducteur puisse tourner et éviter une collision si un autre véhicule s’écarte de sa trajectoire, et le risque d’essayer de tourner à gauche au bout du pont sur Old Spallumcheen Road. Il a également mentionné le danger auquel les piétons sont confrontés lorsqu’ils tentent de traverser le pont sur le trottoir étroit.

Anderson a déclaré lors de la réunion du conseil que la ministre des Affaires municipales Anne Kang visiterait Sicamous dans les prochaines semaines et a souligné l’importance de lui montrer le pont en personne et d’expliquer son importance.

Le conseil a voté en faveur de l’envoi immédiat de la lettre au ministère, dans l’espoir de prioriser et d’accélérer le projet de remplacement du pont.

Jusqu’au 15 janvier, le pont RW Bruhn n’avait qu’une seule voie alternée ouverte à la circulation pendant que des réparations permanentes de garde-corps étaient en cours.

infrastructureSicamousTransCanada