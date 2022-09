Changement climatique extrême. La crise du logement. Pénuries de soins de santé. L’effondrement du secteur forestier.

Le président de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique a déclaré que les communautés de la Colombie-Britannique sont confrontées à un ensemble de problèmes «massifs, complexes et dans de nombreux cas sans précédent» qui nécessitent un changement systémique.

Et toutes ces questions sont traitées, a-t-elle dit, dans un contexte de “toxicité extrême” dans la vie publique.

“Cela a été une période de stress inhabituel pour tous ceux qui ont servi dans le gouvernement local, élus et employés”, a déclaré Laurey-Anne Roodenburg ce matin lors du congrès UBCM 2022 à Whistler. “Les gouvernements locaux ont été inébranlables alors que nous avons répondu à tous ces problèmes et avons continué à faire nos affaires au jour le jour.”

«La crise du logement est avec nous depuis une décennie et elle continue de s’aggraver», a déclaré le conseiller de Quesnel. « La politique en matière de logement visant à accroître le nombre adéquat de logements continue d’être au centre des discussions avec la province.

Elle a souligné les effets néfastes des locations à court terme sur le marché du logement.

« La croissance de cette industrie s’est faite au détriment de l’offre de logements à long terme. Nous avons besoin d’une réglementation provinciale pour cette industrie et nous attendons actuellement que la province agisse sur les options politiques que nous avons proposées.

Roodenburg a déclaré que l’UBCM continue également de travailler avec la province sur le processus d’approbation du développement, les plans communautaires officiels et le zonage. Elle a repoussé les plaintes selon lesquelles la lenteur des approbations de développement par le gouvernement municipal est la principale source de la crise du logement.

“L’approbation du développement est une pièce d’un grand puzzle”, a-t-elle déclaré.

Roodenburg a également préparé les délégués à la perspective que la province assume un rôle plus interventionniste dans le logement.

David Eby, ministre responsable du logement et favori du NPD pour remplacer le premier ministre John Horgan, a déclaré plus tôt cette année que la province envisageait une législation qui pourrait annuler les rejets municipaux de projets de logements abordables. Une interdiction des logements unifamiliaux pourrait également être envisagée.

“Nous devons prendre le gouvernement au mot et anticiper que la législation arrivera cet automne”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la forme finale de la législation reste inconnue.

Pendant ce temps, Roodenburg a salué les récentes initiatives du gouvernement pour aider les municipalités à faire face aux changements climatiques extrêmes.

“Mais nous savons tous que les coûts d’infrastructure pour l’adaptation (au changement climatique) sont à couper le souffle et nous devons nous y mettre”, a-t-elle déclaré, renouvelant les appels à une nouvelle relation financière avec la province.

“La taxe foncière n’a pas été conçue pour répondre à des enjeux à l’échelle du changement climatique.”

Roodenburg a pris la parole lors de la séance d’ouverture de la convention dans le cadre d’une séance de questions-réponses avec le conseiller. Jen Ford de Whistler. L’UBMC représente 189 gouvernements locaux et le congrès de 2022 – qui se termine vendredi – a attiré 1 500 délégués de toute la province.

Elle a déploré la baisse des normes de comportement dans la vie publique. Les affaires publiques sont entrées dans ce qu’elle a appelé une “période de toxicité extrême dans la vie publique”, alimentée en partie par la diffusion d’informations erronées sur les réseaux sociaux et les élus et le personnel confrontés à des attaques coordonnées.

De plus en plus de citoyens ont recours au harcèlement et à l’intimidation, a-t-elle déclaré, appelant les délégués à faire leur part en respectant les normes de civilité nécessaires au fonctionnement de la société.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons ignorer”, a-t-elle déclaré. « C’est un travail important et nous devons tous en faire partie.

