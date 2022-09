NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En Italie samedi dernier, les gens ont brûlé leurs factures d’électricité et de gaz ; le même jour, à Prague, la capitale de la République tchèque, 70 000 personnes ont protesté contre l’approche gouvernementale de la flambée des prix à la consommation ; et, mardi en Grande-Bretagne, la nouvelle Première ministre Liz Truss s’est engagée à s’attaquer immédiatement à la crise énergétique et à faire face à la flambée du coût de la vie.

Pendant des décennies, l’Europe s’est massivement appuyée sur la Russie pour les combustibles fossiles pour faire fonctionner ses usines, produire son électricité et chauffer ses maisons. Aujourd’hui, dans les pays du continent, les citoyens et les gouvernements ressentent l’impact amer de la guerre de Moscou, qui dure depuis six mois, en Ukraine, qui a déjà provoqué une pénurie d’approvisionnement en gaz, faisant grimper les prix des biens de consommation courante et obligeant les gens à lutter pour garder leurs maisons au chaud et nourrir leurs familles.

Une combinaison de sanctions imposées par l’Occident à la Russie en raison de ses agressions en cours en Ukraine et de la réaction de colère de la Russie, combinée à deux ans de fermetures pandémiques, à des conditions météorologiques extrêmes et à une série d’autres facteurs, fait maintenant craindre des pénuries de gaz encore pires, l’électricité et les denrées alimentaires de base alors que l’Europe se dirige vers les froids mois d’hiver.

“Il y a un vrai sentiment de crise parce que l’approvisionnement énergétique européen, qui a été en grande partie fourni par la Russie, est maintenant restreint”, a déclaré Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, à Fox News Digital.

LE PREMIER MINISTRE ROYAUME-UNI LIZ TRUSS MET FIN À L’INTERDICTION NATIONALE DE LA FRACTURE AU CŒUR DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

“Il y a une crainte générale en Europe que nous manquions de gaz au cours de l’hiver, ce qui conduit à un stockage, premièrement pour s’assurer que les pays ont autant de gaz que possible dans leurs stockages, et deuxièmement, de nombreux pays envisagent de comment ils peuvent restreindre l’utilisation de l’électricité afin de la faire durer tout l’hiver », a-t-il déclaré.

En outre, l’Europe envisage également des sources d’énergie alternatives de la Norvège à l’Afrique du Nord en passant par le bassin méditerranéen pour s’assurer qu’elle comblera la pénurie cette année et mettra fin une fois pour toutes à sa dépendance à l’égard de la Russie.

“Ce que nous voyons maintenant est le résultat de ce qui se passe lorsque vous comptez sur un état voyou pour l’énergie”, a déclaré David Patrikarakos, rédacteur en chef chez Unherd et auteur de “War in 140 Characters”.

“Tout comme COVID nous a appris que nous ne pouvons pas compter sur un État voyou, la Chine, pour nos chaînes d’approvisionnement, cela nous dit donc que nous ne pouvons pas compter sur un État voyou comme la Russie pour nos besoins énergétiques”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Ce était inévitable car un État comme la Russie finira toujours par se comporter de la sorte et, par conséquent, toutes les vulnérabilités sur lesquelles nous nous appuyons seront exploitées et utilisées à des fins de chantage, ce qui se passe actuellement. »

La réponse de la Russie au retrait européen de ses sources d’énergie a été de réduire ses approvisionnements en gaz dans l’espoir de mettre fin aux sanctions. Dimanche, le Gazprom, le géant de l’énergie géré par l’État a interrompu l’approvisionnement en gaz naturel via un pipeline clé vers l’Allemagne en invoquant une fuite de gaz. Dmitry Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine, a précisé que le gazoduc Nord Stream 1, qui pompe le gaz de Saint-Pétersbourg vers l’Allemagne via la mer Baltique, ne recommencera à fonctionner que lorsque les sanctions contre Moscou seront levées.

L’INFLATION EN ALLEMAGNE ATTEINT UNE CROISSANCE ÉLEVÉE DE PRÈS DE 50 ANS DANS UN MILIEU DE CRISE ÉNERGÉTIQUE

Cependant, les gouvernements européens semblent déterminés à ne pas revenir aux sources russes malgré la flambée de l’inflation et la hausse des prix à la consommation qui ont suscité des protestations en France, en Allemagne ainsi qu’en Italie et en République tchèque.

Cherchant à apaiser les troubles civiques, les gouvernements ont commencé à déployer une série de mesures. Au Portugal mardi, le gouvernement a annoncé un paquet de 2,4 milliards de dollars pour les ménages en difficulté ; en Allemagne, 64,3 milliards de dollars ont été prévus cette semaine dans le même but.

Vendredi prochain, les ministres de l’énergie de l’Union européenne se réuniront à Bruxelles pour discuter d’un ensemble de solutions à l’échelle du bloc, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson déclarant à l’Associated Press qu’un plafonnement temporaire du prix du gaz utilisé pour produire de l’électricité, une modification des échanges des règles sur les échanges d’énergie et des mesures coordonnées de réduction de la demande pourraient faire partie des nouvelles mesures.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je pense que tout le monde reconnaît qu’il y a une crise en cours. Ce n’est pas comme si cela venait de nulle part, nous l’avons vu s’accumuler”, a déclaré Mendoza. “Je pense qu’il va maintenant y avoir un équilibre prudent entre les gouvernements et les citoyens, les gouvernements montrant qu’ils font le maximum, et les citoyens acceptant qu’ils ne peuvent pas tout faire.”

Que ce soit suffisant dépend en grande partie de l’hiver à venir, a-t-il déclaré.

“S’il fait froid, cette situation pourrait s’aggraver”, a déclaré Mendoza, ajoutant : “Je pense que tout le monde en Europe sait à quoi nous sommes confrontés et tous devront examiner leur consommation d’énergie et déterminer comment ils vont limiter leur propre consommation d’énergie pour réduire leurs propres factures.”