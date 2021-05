Les gouvernements et les entreprises attirent les citoyens avec des cadeaux pour qu’ils prennent Covid-19 Jabs

L’État de l’Ohio aux États-Unis est sur le point d’attribuer à cinq personnes de l’État un million de dollars chacune pour avoir reçu le vaccin Covid-19. Cette décision vise à renforcer les chiffres de vaccination qui ont diminué dans plusieurs États américains ces dernières semaines. Mercredi, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, s’est rendu sur Twitter pour annoncer que les résidents de l’Ohio qui ont reçu le premier vaccin vaccinal seront éligibles pour participer à un tirage au sort hebdomadaire dont les prix seront annoncés tous les mercredis pendant cinq semaines après le 26 mai. est destiné à encourager plus de gens à venir prendre le jab.

Alors qu’un million de dollars peut sembler beaucoup pour inciter les gens à se faire vacciner, l’Ohio n’est pas le seul État à avoir choisi la voie des cadeaux et des cadeaux pour inciter les gens à se faire vacciner. Les gouvernements, les entreprises et les organisations des États et des pays ont donné diverses incitations pour amener plus de gens à recevoir le vaccin, en particulier ceux qui ont pris la première dose mais qui n’ont pas encore pris le deuxième.

Donuts, bière et herbe

Aux États-Unis, où plusieurs personnes ont pris la première dose du vaccin Moderna ou Pfizer, de nombreuses marques, entreprises et employeurs ont proposé des cadeaux intéressants pour aider à faire avancer la campagne de vaccination. La chaîne de beignets Krispy Kreme offre des beignets gratuits à ceux qui reçoivent le coup. En montrant le carnet de vaccination, on peut obtenir un beignet «Original Glazed» gratuit par jour pour toute l’année 2021. Budweiser offre de la bière gratuite aux personnes vaccinées et de plus de 21 ans. L’offre est valable jusqu’au 16 mai. Pas seulement Budweiser, des brasseries à travers les États-Unis offrent une bière pour un coup pour encourager les vaccinations. Pas seulement des collations et de la bière, certains offrent même de la marijuana à ceux qui se font vacciner. Un dispensaire de marijuana légal dans le Michigan appelé Greenhouse of Walled Lake, par exemple, a offert un joint de mauvaises herbes pré-roulé à ceux qui voudront une carte de vaccination complète au-dessus de l’âge de 21 ans. Les États-Unis ne sont pas le seul pays à offrir des cadeaux. Plus tôt en avril, les autorités chinoises ont été vues en train d’essayer d’accélérer leur campagne de vaccination en offrant des incitations telles que des œufs gratuits, des coupons de magasin et des réductions sur les produits d’épicerie et les marchandises à ceux qui se faisaient vacciner. Un restaurant indien à Gurugran, Haryana, offre également de la bière gratuite à ceux qui ont pris le premier coup.

Prix ​​en espèces, obligations et remises fiscales

L’État du Maryland aux États-Unis offre de l’argent liquide aux employés de l’État qui viennent se faire vacciner. Un employé entièrement vacciné est admissible à un prix en argent de 100 $. L’Ohio, comme mentionné ci-dessus, vient d’offrir un prix hebdomadaire de 1 million de dollars à ceux qui ont pris le premier coup. Les résidents de Virginie-Occidentale sont éligibles pour obtenir un bon d’épargne de 100 $ après avoir été vaccinés. Certains ont même conçu des incitatifs pour ceux qui aident les autres à se faire vacciner. Les résidents de Detroit, par exemple, sont éligibles pour recevoir une carte-cadeau de 50 $ pour transporter quelqu’un au centre de vaccination ou pour fournir le transport à ceux qui espèrent prendre le vaccin mais n’ont peut-être pas les moyens de se déplacer. La chaîne d’épicerie américaine Kroegers offre également un prix en espèces de 100 $ aux employés pour obtenir le coup. Dans la capitale indienne de Delhi, les autorités municipales offraient en avril une réduction d’impôt pour le dépôt anticipé de la taxe foncière aux familles vaccinées.

Billets de sport

Aux États-Unis, les amateurs de sport obtiennent également des avantages pour se faire vacciner. Ceux qui ont la preuve d’au moins un vaccin vaccinal peuvent réclamer un billet de 10 $ auprès des Cincinnati Reds. Des rabais sont également offerts sur certains billets des Indiens de Cleveland tout au long des matchs qui auront lieu en mai. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a récemment annoncé des billets de baseball gratuits pour les matchs des New York Mets et des New York Yankees à New York.

Freebies en Inde

Alors que le reste du monde a déployé divers efforts concertés pour amener les gens à prendre le coup, l’Inde n’est pas loin derrière. Avec le pays déployant la troisième phase de sa campagne de vaccination, de nombreuses grandes, moyennes et petites entreprises ont offert une variété d’avantages pour encourager les vaccinations. Plusieurs sociétés telles qu’Infosys, Reliance, Accenture, Volvo, Capgemini, IndiGo et UpGrad entre autres ont décidé d’absorber les frais de vaccination des salariés. Les petites entreprises à travers les États distribuent des cadeaux.

Épingles à nez en or, mixeurs à main et tomates

La communauté des orfèvres du Gujarat est venue offrir des avantages à ceux qui ont reçu le vaccin en leur donnant gratuitement des anneaux de nez en or et des mélangeurs à main en avril. Dans le Maharashtra, les personnes vaccinées recevaient gratuitement des Bhakarwadis – un type de bonbons traditionnels indiens, en échange du jab. Récemment, les autorités du district de Bijapur de Chattisgarh ont offert 2 kg de tomates à tous ceux qui se faisaient vacciner dans le but d’encourager davantage de personnes à recevoir le vaccin. Les restaurants de la capitale de Delhi offraient de 20 à 30 pour cent de rabais sur la nourriture avant que la troisième vague de la pandémie ne ferme tous les magasins et institutions de la capitale.

