Les gouvernements du G7 conviennent de mettre fin au financement international des centrales au charbon cette année

Le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tenu deux jours de discussions virtuelles, qui se sont terminées vendredi après-midi.

«Nous soulignons que les investissements internationaux dans le charbon sans relâche doivent cesser maintenant et s’engager à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme absolu au nouveau soutien direct du gouvernement à la production d’électricité à base de charbon thermique internationale sans relâche d’ici la fin de 2021», une déclaration de groupe lue.

Les États se sont engagés à éliminer progressivement la combustion du combustible fossile – qui émet le gaz à effet de serre du dioxyde de carbone – et à passer à des modèles énergétiques décarbonés d’ici les années 2030.

Ils se sont également réengagés pour une augmentation de la température mondiale de 1,5 ° C maximum au cours des deux prochaines décennies.

L’annonce marque un moment important pour le Japon en particulier, qui comptait sur la combustion du charbon pour produire près d’un tiers de son électricité entre 2019 et 2020.

La ministre française de l’Environnement, Barbara Pompili, a déclaré dans un tweet qu’elle reconnaissait la « décision difficile » Le Japon s’était prononcé sur la question et se félicitait de sa participation à l’engagement.

L’Agence internationale de l’énergie a averti dans un nouveau rapport plus tôt cette semaine qu’aucun nouveau gisement de pétrole et de gaz ou de nouvelles mines de charbon ne pourrait être approuvé après cette année si le monde veut se maintenir dans l’objectif de 1,5 ° C et atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone d’ici 2050. .

L’accord de vendredi vise à aligner les pays du G7 sur l’accord de Paris juridiquement contraignant signé par 196 pays en 2015, qui inclut la limite de réchauffement de 1,5 ° C, entre autres mesures de protection du climat.

