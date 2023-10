Les gouvernements doivent mettre fin à la répression de la liberté d’expression, exigent les journalistes et les universitaires

Matt Taibbi, Julian Assange et Jordan Peterson se sont joints à plus de 130 militants de la liberté d’expression pour exiger la fin de la censure en ligne.

Les gouvernements, les ONG et les sociétés de médias sociaux utilisent la « désinformation » comme excuse pour restreindre la liberté d’expression, en violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU, a averti un groupe de plus de 130 universitaires, militants, journalistes et défenseurs de la liberté d’expression dans un communiqué. lettre ouverte.

Publiée mercredi, la « Déclaration de Westminster » a été signée par les journalistes Matt Taibbi, Glen Greenwald et Julian Assange ; les psychologues Steven Pinker et Jordan Peterson ; et les acteurs Tim Robbins et John Cleese, parmi plus de 100 autres sommités.

« Venant de gauche, de droite et du centre, nous sommes unis par notre engagement en faveur des droits humains universels et de la liberté d’expression, et nous sommes tous profondément préoccupés par les tentatives visant à qualifier la parole protégée de « désinformation », de « désinformation » et d’autres mauvaises -termes définis, » le groupe a écrit.

La lettre condamne les efforts du gouvernement visant à restreindre la liberté d’expression, qualifiant le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne et les projets de loi sur les « discours de haine » en Irlande et en Écosse de menaces directes à la liberté d’expression. Il a également dénoncé les sociétés de médias sociaux qui filtrent, étiquetent et interdisent les contenus légitimes à la demande des gouvernements ou des ONG.

L’étendue de cette forme de censure a été révélée l’année dernière avec la publication des « fichiers Twitter », qui ont prouvé que la plateforme de médias sociaux (rachetée depuis par Elon Musk et rebaptisée « X ») avait collaboré avec la Maison Blanche pour supprimer des informations factuellement correctes. sur Covid-19, de connivence avec le FBI pour supprimer le contenu que l’agence voulait cacher, a contribué aux campagnes d’influence en ligne de l’armée américaine et a censuré « récits anti-Ukraine » au nom de plusieurs agences de renseignement américaines.

Dans plusieurs cas mis en évidence dans les « Fichiers Twitter », les gouvernements n’ont pas directement demandé aux plateformes de supprimer du contenu. Ce sont plutôt les ONG et les universitaires qui ont joué ce rôle. En 2021, par exemple, un groupe d’universitaires financé par la CIA, le Pentagone, le Département d’État américain et d’autres agences, a pressé Twitter d’interdire aux utilisateurs de diffuser des messages. « un vrai contenu qui pourrait favoriser l’hésitation à la vaccination. »

« Nous ne voulons pas que nos enfants grandissent dans un monde où ils vivent dans la peur de dire ce qu’ils pensent » ont écrit les signataires. « Nous voulons qu’ils grandissent dans un monde où leurs idées peuvent être exprimées, explorées et débattues ouvertement – ​​un monde que les fondateurs de nos démocraties envisageaient lorsqu’ils ont inscrit la liberté d’expression dans nos lois et nos constitutions. »

La lettre exhorte les gouvernements et les entreprises technologiques à se conformer à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule que : « toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression ; ce droit inclut la liberté d’avoir des opinions sans ingérence et de rechercher, recevoir et communiquer des informations et des idées par tous les médias et sans considération de frontières.

En conclusion, la lettre appelait également le grand public à « Construire dès le départ une atmosphère de liberté d’expression en rejetant le climat d’intolérance qui encourage l’autocensure. »