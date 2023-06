Les gouvernements des Pays-Bas et du Canada déposent une plainte pour torture contre la Syrie pour « meurtre illégal » de milliers de civils | Nouvelles du monde

Les gouvernements des Pays-Bas et du Canada ont déposé une plainte contre la Syrie devant la Cour internationale de justice pour violation de la Convention des Nations Unies contre la torture.

La plainte prétend Syrie n’a pas respecté ses obligations en vertu du droit des traités internationaux pour les violations généralisées des droits de l’homme, y compris les actes de torture, interdits par la Convention – un traité auquel la Syrie est partie.

Depuis le début des manifestations anti-gouvernementales en mars 2011, plus d’un demi-million de civils syriens ont été tués, plus d’un million gravement blessés et 12 millions de personnes déplacées de leurs foyers.

Ahmad Helmi, survivant de la torture, s’est entretenu avec Sky News depuis les Pays-Bas.

Il a déclaré : « Je n’ai pas été détenu légalement, j’ai été victime d’une disparition forcée. J’ai été torturé pendant environ trois ans à cause de mon militantisme non violent. Ils ne nous ont pas torturés pour obtenir des informations, ils ont essayé de nous briser l’âme.

Ahmad, 33 ans



Ahmad, 33 ans, a participé à des manifestations non violentes jusqu’au jour où, en novembre 2012, il a disparu. Il n’a été libéré qu’en octobre 2015.

« J’espère que le tribunal pourra imposer des mesures préventives pour mettre fin à la torture en cours. Nous savons ce que sera ce verdict parce que j’ai été torturé dans les camps de la mort du gouvernement, et j’ai également vu des centaines d’autres être torturés. J’ai vu beaucoup d’entre eux mourir alors que leurs familles n’avaient pas la moindre information à leur sujet. »

Ahmad, qui travaille maintenant comme militant des droits de l’homme, dit qu’il espère que cette décision aidera les victimes à obtenir la reconnaissance.

« Je me souviens du jour où ils m’ont ouvert la porte, j’ai regardé en arrière et mes yeux ont rencontré les yeux de mes compagnons de cellule et à ce moment de communication non verbale, leurs yeux ont dit ‘s’il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour nous.’ Donc je ne m’arrêterai jamais. »

Les autorités syriennes sont accusées de disparition forcée, de mauvais traitements et de torture en utilisant un vaste réseau de centres de détention à travers la Syrie.

La plainte indique que plusieurs centaines de milliers de civils syriens ont été illégalement tués et soumis à des détentions arbitraires.

Il affirme que des centaines de centres de détention ont été créés pour emprisonner et torturer les dissidents et qu’un grand nombre de manifestants antigouvernementaux sont morts ou ont subi des blessures graves et des sévices à la suite de tortures.

Parmi les personnes arrêtées figurent des manifestants pacifiques impliqués dans l’organisation, le tournage et le reportage des manifestations, ainsi que des journalistes, des prestataires d’aide humanitaire, des avocats et des médecins.

Les Pays-Bas, le Canada et la Syrie sont parties à la Convention contre la torture, qui permet aux États parties de renvoyer le non-respect à la CIJ, en cas d’échec des négociations et de l’arbitrage.

Toby Cadman est avocat à Guernica 37 Chambers, qui assiste le gouvernement néerlandais.

Il a déclaré : « Ce dossier est particulièrement important car des dizaines de milliers de civils sont toujours détenus par le gouvernement et soumis à des actes de torture et à d’autres traitements inhumains.

Toby Cadman, avocat spécialisé dans les droits de l'homme à Guernica 37 Chambers, assiste le gouvernement néerlandais dans cette affaire.



« La décision conjointe des Pays-Bas et du Canada fait pression pour que ces violations cessent, que les auteurs soient tenus responsables et que les victimes reçoivent des réparations. »

« Il est d’une importance cruciale et pourrait offrir aux victimes une perspective réaliste de vérité, de justice et de responsabilité au niveau international », a déclaré M. Cadman.

Cette décision intervient moins d’un mois après que le président syrien Bachar el-Assad a été chaleureusement accueilli sur la scène du Sommet de la Ligue arabe en Arabie saoudite, malgré le fait que certains de leurs membres – comme les Saoudiens – ont fourni des armes et des munitions aux groupes rebelles pendant une grande partie de la guerre civile en Syrie.

Sky News a contacté le gouvernement syrien pour obtenir des commentaires.