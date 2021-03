L’économiste allemand et directeur du Centre for European Policy Studies, Daniel Gros, a déclaré à Euronews que des règles de dépenses plus strictes finiraient par revenir, comme c’est la norme dans l’UE dans le cadre du PSC, mais qu’il pourrait y avoir de plus gros problèmes à l’avenir pour l’Europe.

