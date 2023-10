Publicité

À la suite d’une attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, Israël a déclaré la guerre au groupe et a lancé une opération terrestre brutale à Gaza qui a fait plus de 7 500 morts – dont de nombreux enfants – en trois semaines. Comment les gouvernements d’Asie centrale ont-ils réagi au conflit israélo-palestinien ?

Quatre des cinq États d’Asie centrale ont rapidement publié des déclarations exprimant leur inquiétude face à la gravité du conflit. (Le Turkménistan, comme on pouvait s’y attendre, est resté silencieux.)

Déclaration du Tadjikistan, publié le 8 octobre, ne fait aucune référence spécifique à Israël, à la Palestine ou au Hamas. Au lieu de cela, le ministère tadjik des Affaires étrangères a exprimé sa « grande inquiétude » face aux pertes civiles et à la destruction des logements et des infrastructures sociales. Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan a également fait une déclaration le 8 octobre appelant « les deux parties » à résoudre la situation de manière pacifique.

Le Kirghizistan et Ouzbékistan a fait des déclarations le 9 octobre, qui font toutes deux directement référence aux acteurs impliqués dans le conflit. La déclaration du Kirghizistan a été supprimé sur le site du ministère des Affaires étrangères, mais le texte reste disponible en couverture médiatique locale.

Le 16 octobre, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que trois citoyens ouzbeks ont été tués lors de l’attaque initiale du Hamas. Une enquête ultérieure a révélé qu’ils avaient quitté l’Ouzbékistan dans les années 1990 et a fait mais ils ne possèdent pas de passeport ouzbek valide.

Une attaque contre Gaza le 22 octobre a laissé une citoyenne kazakhe et sa jeune fille – une citoyenne palestinienne – mortes, moins d’une semaine après que les consulats du Kazakhstan en Égypte et en Jordanie se soient coordonnés pour faire sortir 67 citoyens kazakhs et 30 membres de leurs familles de la bande de Gaza.

Le 13 octobre, les dirigeants de la Communauté des États indépendants (CEI) se sont réunis à Bichkek pour le sommet annuel des chefs d’État. Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a utilisé sa tribune pour discuter du conflit qui se déroule à Gaza. « Vous ne pouvez pas recourir à la violence contre des civils ou à des actes terroristes pour accomplir des tâches qui n’ont pas été résolues depuis des décennies. Cela ne peut en aucun cas être justifié », a déclaré Tokaïev. dit. Le terrorisme est un sujet de discussion fréquent pour les dirigeants d’Asie centrale, qui ont souvent justifié répression de l’opposition et de la dissidence politiques comme nécessairement des efforts de lutte contre l’extrémisme.

Une nouvelle série de déclarations officielles a été émise par les ministères des Affaires étrangères de la région à la suite d’une explosion à l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza, où les responsables palestiniens ont déclaré que près de 500 personnes avaient été tuées. Le 18 octobre, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont publié des déclarations sur l’explosion. Le ministère des Affaires étrangères de l’Ouzbékistan a appelé cela « sinistre acte de violence » une « violation flagrante du droit international humanitaire ».

Sur 23 octobre, le parlement du Kirghizistan a approuvé une mesure qui permettrait de reverser un mois de salaire – environ 300 dollars par député – à l’aide humanitaire à Gaza. Seuls 76 des 90 députés ont voté, et parmi eux, 47 ont voté pour. « Lorsque nos voisins nous attaquaient, c’était dur pour nous. L’aide étrangère a été chaleureusement accueillie. Nous pouvons fournir une telle assistance », a déclaré Janybek Kydykbayev, membre du parti Ata-Jurt Kirghizistan.

L’Ouzbékistan a joué un rôle de premier plan le 27 octobre, lorsque le ministre des Affaires étrangères Baxtiyor Saidov posté d’accueillir des représentants des missions diplomatiques d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du Koweït, de Palestine, du Qatar, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d’Israël pour discuter de la situation à Gaza. Il n’y a cependant eu aucune couverture médiatique de l’événement et les seuls détails sur les personnes rencontrées sont contenus dans les publications de Saidov sur les réseaux sociaux.

Le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan ont tous voté en faveur d’une résolution de l’ONU appelant à une trêve humanitaire entre Israël et le Hamas, adoptée le 27 octobre avec 120 voix au total. Le Turkménistan n’a pas voté, comme d’habitude.

Les analystes pourraient tenter de considérer le modèle de vote comme un miroir prophétique, comparant les quatre votes « oui » avec la réticence récente à voter sur les résolutions de l’ONU concernant l’invasion à grande échelle de la Russie par la Russie. Ukraine et le traitement réservé par la Chine Ouïghours.

Alors que les dirigeants politiques de Russie et d’Ukraine ont tenté d’attribuer leur crise à cette recrudescence des violences en Palestine, les votes des États d’Asie centrale en faveur de l’ouverture d’un couloir humanitaire ne reflètent pas nécessairement leurs opinions sur l’agression russe en Ukraine.

La Russie a bien plus d’influence sur les gouvernements d’Asie centrale qu’Israël, même si cela ne veut pas dire qu’Israël n’est pas un acteur pertinent dans la diplomatie multivecteur de la région. Dans avril 2023, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen s’est rendu au Turkménistan pour rencontrer le président Serdar Berdimuhamedov et ouvrir une ambassade permanente. L’Ouzbékistan a collaboré avec Israël dans les domaines du commerce, du tourisme et former le personnel soignant. Kazakhstan fournit entre 10 et 25 pour cent du pétrole israélien, et Astana achète des drones et des roquettes israéliens pour ses forces armées.

Une autre explication possible est que les États d’Asie centrale ont voté comme ils l’ont fait en raison de motivations religieuses.

L’Islam est une identité profondément marquante en Asie centrale, et les dirigeants de la région ont trouvé un équilibre entre appréhension envers la religion et les efforts pour coopter la religion pour fins politiques. Mais même si quatre pays d’Asie centrale ont voté en faveur d’une trêve humanitaire, le langage de leurs déclarations à la presse ne suggère pas que leur politique soit motivée par des affinités religieuses.

La boîte à outils analytique habituelle pour prédire les résultats diplomatiques en Asie centrale, tels que les liens militaires, les préoccupations liées au terrorisme, les incitations commerciales et les affinités religieuses et culturelles, tombe à plat dans la complexité du conflit israélo-palestinien. En attendant que les gouvernements d’Asie centrale apportent une aide humanitaire ou militaire, les seuls signaux disponibles – les déclarations de presse publiées sur les chaînes Telegram et les votes de l’ONU – restent bruyants.