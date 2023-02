Les gouvernements ciblent la dette médicale avec des fonds de secours COVID

Commentez cette histoire Commentaire

Des millions d’Américains embourbés dans des dettes médicales sont confrontés chaque jour à des décisions financières difficiles – payer la dette ou payer le loyer, les services publics et l’épicerie. Certains peuvent même sauter les soins de santé nécessaires de peur de s’endetter davantage. Pour résoudre le problème, un nombre croissant de gouvernements municipaux, de comtés et d’États élaborent des plans pour dépenser les fonds fédéraux de secours en cas de pandémie de coronavirus afin d’éliminer la dette médicale des résidents et d’alléger le fardeau de cette dette.

Le mois dernier, le conseil municipal de Somerville, dans la banlieue de Boston, a adopté à l’unanimité une résolution prévoyant de dépenser 200 000 $ sur les 77 millions de dollars de la ville en financement de l’American Rescue Plan Act qui pourrait effacer jusqu’à 4,3 millions de dollars de dettes médicales, a déclaré Willie Burnley Jr., l’un des conseillers municipaux derrière l’effort. Autant 5 000 des 80 000 habitants de la ville pourraient en bénéficier.

Le comté de Cook, dans l’Illinois, qui comprend Chicago, et Pittsburgh, la Nouvelle-Orléans et Toledo, dans l’Ohio, font partie de plus d’une douzaine de communautés qui ont mis en place ou envisagent des plans similaires. Le gouverneur démocrate du Connecticut, Ned Lamont, a proposé la semaine dernière de dépenser 20 millions de dollars en fonds ARPA pour éliminer jusqu’à 2 milliards de dollars de dettes médicales des résidents de l’État.

Contrairement à la dette de carte de crédit ou de prêt, la dette médicale n’est pas un choix, ont déclaré les défenseurs.

“La dette médicale est quelque chose que les gens ne peuvent pas aider et ce n’est pas de leur faute”, a déclaré Burnley. “Personne ne choisit de se blesser ou de tomber malade.”

Virginia Faust, résidente de Somerville, a une assurance maladie, mais elle s’est tout de même endettée de plusieurs milliers de dollars en 2021 lorsqu’une urgence de santé mentale a nécessité une hospitalisation d’une semaine. La dette a affecté son crédit et, ironie cruelle, a mis un stress supplémentaire sur sa santé mentale.

“Cela aurait un effet tangible sur ma vie et soulagerait beaucoup de stress”, a déclaré Faust, 25 ans, à propos du plan de Burnley. “Cela signifierait que je serais plus susceptible d’aller chez un médecin et de subir des examens réguliers.”

À Toledo, un montant combiné de 1,6 million de dollars de la ville et du comté de Lucas éliminera jusqu’à 240 millions de dollars de dettes médicales pour 41 000 habitants, selon la représentante de l’État de l’Ohio Michele Grim, qui a dirigé l’effort lorsqu’elle était ville de Toledo. conseiller.

« C’est un excellent retour sur investissement », a-t-elle déclaré. “Je ne pouvais vraiment pas penser à une meilleure façon d’utiliser les dollars destinés à aider à la reprise économique de nos citoyens.”

Les villes et les États s’associent à RIP Medical Debt, une organisation à but non lucratif basée à New York qui, depuis 2014, utilise des dons pour acheter d’énormes liasses de dettes auprès d’hôpitaux et d’autres prestataires de soins de santé à quelques centimes d’euro et les rembourser. Un seul dollar donné efface en moyenne 100 $ de dette.

Plus de 40% des adultes américains ont une dette médicale et environ les deux tiers des faillites personnelles dans le pays citent la dette médicale comme cause principale, a déclaré Allison Sesso, présidente et chef de la direction de l’association à but non lucratif.

L’argent provient du gouvernement fédéral Loi sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars, qui comprenait 360 milliards de dollars pour les gouvernements locaux, étatiques, territoriaux et tribaux pour fournir une aide économique.

“C’est l’un des moyens les plus efficaces et les plus directs d’utiliser cet argent et cela aurait des avantages incroyables et quantifiables”, a déclaré Burnley.

Les conditions d’éligibilité peuvent varier, mais pour être éligibles à Somerville à l’allégement de la dette par le biais de la dette médicale RIP, les individus ou les familles peuvent avoir un revenu du ménage pouvant atteindre 400% de la pauvreté fédérale – c’est 111 000 $ par an pour une famille de quatre selon les statistiques fédérales — ou ont des dettes médicales qui dépassent 5 % de leur revenu annuel.

Il n’est pas nécessaire de postuler. RIP Medical Debt détermine l’éligibilité et les bénéficiaires reçoivent une lettre les informant que leur dette a été acquise et annulée. Tout le monde n’en profitera pas. Les personnes dont la dette continue d’être détenue par des agences de recouvrement à but lucratif peuvent ne pas en bénéficier.

Contrairement au fédéral allégement de la dette des prêts étudiants, l’allégement de la dette médicale bénéficie d’un soutien plus répandu et bipartite. Selon un récent enquête de Tulchin Research, plus de 70% des Américains soutiennent l’allégement de la dette médicale, tandis que seulement environ la moitié des Américains soutiennent l’allégement de la dette des prêts étudiants. L’enquête auprès de 1 500 adultes avait une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage.

Depuis sa création, RIP Medical Debt a collecté suffisamment d’argent pour éliminer plus de 8,5 milliards de dollars de dettes pour près de 5,5 millions de personnes. Mais c’est à peine une brèche dans le nombre total de personnes confrontées à des choix financiers difficiles.

Une étude de 2021 parue dans le Journal of the American Medical Association a déterminé que les Américains ont 140 milliards de dollars de factures de soins de santé impayées dans les seules agences de recouvrement, et que la dette affecte de manière disproportionnée les pauvres.

Bien que ce soit une bonne cause, l’utilisation des fonds de l’ARPA pour s’acquitter de la dette médicale ne résout pas le problème systémique sous-jacent, a déclaré Ray Kluender, professeur adjoint à la Harvard Business School et l’un des co-auteurs de l’étude.

La dette médicale est un “sous-produit de la façon disparate dont nous payons les soins de santé”, a-t-il déclaré.