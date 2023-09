Les gouvernements atteindront le seuil de rentabilité des usines de batteries de véhicules électriques de l’Ontario d’ici 20 ans : rapport

Il faudra environ 20 ans pour que les gouvernements fédéral et provincial subventionnant deux nouvelles usines de batteries de véhicules électriques en Ontario atteignent le seuil de rentabilité, selon une nouvelle analyse.

Le rapport, publié mardi par le directeur parlementaire du budget (DPB), suggère que les revenus des usines de fabrication de Stellantis et de Volkswagen seront équivalents au montant des subventions d’ici 2043.

« C’est-à-dire que le délai d’équilibre pour les 28,2 milliards de dollars de subventions à la production annoncées pour Stellantis-LGES et Volkswagen est estimé à 20 ans, ce qui est nettement plus long que l’estimation du gouvernement d’un retour sur investissement d’ici cinq ans pour Volkswagen », a déclaré le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. dans un rapport.

Les gouvernements fédéral et provincial ont conclu un accord avec Stellantis et LG Enery Solutions en juillet pour obtenir un financement supplémentaire afin de soutenir une nouvelle usine à Windsor, en Ontario. Les entreprises réclamaient des subventions équivalentes à celles accordées aux États-Unis dans le cadre de la nouvelle Inflation Reduction Act.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement fédéral a augmenté le plafond des subventions à 15 milliards de dollars. Un accord distinct avec Volkswagen pour une usine à St. Thomas, en Ontario. pour environ 14 milliards de dollars.

Un accord de partage des coûts transférera un tiers des coûts totaux au gouvernement de l’Ontario, soit environ 9,4 milliards de dollars.

Au moment où l’accord avec Volkswagen a été conclu, le premier ministre du Canada avait déclaré que l’entreprise atteindrait le seuil de rentabilité en moins de cinq ans. Aucun calendrier n’a été fourni suite à l’accord avec Stellantis.

L’analyse du DPB souligne qu’il existe « une incertitude quant à l’emplacement géographique futur des investissements et de la production » au sein de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. Cela pourrait avoir un impact supplémentaire sur le calendrier, a noté Giroux.

S’adressant aux journalistes mardi après-midi, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il saluait le rapport, ajoutant que ses conclusions « confirmaient que les accords que nous avons conclus sont de bons accords pour les Canadiens, qu’ils vont verser des dividendes pour les décennies à venir.

Interrogé sur l’écart dans les estimations du calendrier, Champagne a déclaré que le DPB n’avait pas tenu compte de l’impact économique total.

« Il est donc clair que si vous regardez le reste, qui représente la grande majorité, vous arrivez à un chiffre différent, avec un retour sur investissement beaucoup plus court », a déclaré le ministre.

Une analyse antérieure du DPB a également révélé que l’accord avec Volkswagen pourrait finir par coûter au gouvernement fédéral près de 16 milliards de dollars en raison des investissements initiaux en capital.

Les usines de batteries étaient très recherchées par tous les niveaux de gouvernement, car elles devraient créer des milliers d’emplois dans la province et soutenir les chaînes d’approvisionnement de la fabrication automobile et les secteurs connexes.

Dans un communiqué publié mardi, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a déclaré que l’analyse « démontre que les investissements de Stellantis-LGES et de Volkswagen sont de bonnes affaires pour les Canadiens, le secteur automobile et nos travailleurs ».

« Même si le rapport du directeur parlementaire du budget ne rend pas compte de bon nombre des répercussions économiques plus larges sur la chaîne d’approvisionnement, il souligne, une fois de plus, que ces investissements généreront des retombées économiques bien supérieures aux contributions de notre gouvernement », a déclaré François-Philippe Champagne.

Cependant, le chef libéral par intérim de l’Ontario, John Fraser, a qualifié le calendrier de « préoccupant », soulignant que beaucoup de choses peuvent se produire en 20 ans.

« Quand on regarde ce que le DPB a présenté et ce que disent les gouvernements, ils ne font pas le même lien. C’est un problème », a déclaré Fraser. « Ils font un investissement massif au nom du peuple. Les gens devraient faire preuve de transparence. Il aurait été bien de savoir que cela va prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans et quels sont les risques.

« Vingt ans, c’est long. Cela fait une génération. »

Fraser a ajouté qu’au cours de cette période, des changements peuvent survenir dans la façon dont une entreprise fonctionne, ainsi que dans l’économie mondiale.