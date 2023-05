Les gouvernements arabes votent pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe

LE CAIRE (AP) – Les représentants du gouvernement arabe au Caire ont voté dimanche pour le retour de la Syrie dans la Ligue arabe après une suspension de 12 ans, selon l’organisation.

Le vote dans la capitale égyptienne est intervenu quelques jours après que les hauts diplomates régionaux se sont rencontrés en Jordanie pour discuter d’une feuille de route pour ramener la Syrie dans le giron arabe alors que le conflit continue de se désamorcer, et peu avant que l’Arabie saoudite accueille le prochain sommet de la Ligue arabe le 19 mai.

L’adhésion de la Syrie à la Ligue arabe a été suspendue il y a 12 ans au début du soulèvement devenu conflit, qui a tué près d’un demi-million de personnes depuis mars 2011 et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre.

Les 13 des 22 États membres qui ont participé à la session ont approuvé la décision. La Ligue arabe essaie généralement de parvenir à des accords par consensus mais opte parfois pour des majorités simples.

Il n’y a toujours pas de consensus arabe sur la normalisation avec Damas. Plusieurs gouvernements n’ont pas assisté à la réunion. Parmi les absents les plus notables figurait le Qatar, qui continue de soutenir les groupes d’opposition contre le gouvernement du président syrien Bashar Assad et continue de résister à la normalisation avec Damas.

La décision de retour de la Syrie comprend également un engagement à poursuivre le dialogue avec les gouvernements arabes pour parvenir progressivement à une solution politique au conflit, conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Ligue arabe, dans la décision, a également mis en place un comité des communications composé de L’Arabie saoudite et les voisins de la Syrie, le Liban, la Jordanie et l’Irak, suivront l’évolution de la situation.

Outre les engagements en faveur d’une résolution progressive du conflit, la décision a également salué la volonté du gouvernement syrien de coopérer avec les pays arabes pour résoudre les crises « humanitaires, sécuritaires et politiques » qui ont affecté la Syrie et la région en raison du conflit – à savoir les réfugiés, « la menace du terrorisme et du trafic de drogue ».

Beaucoup anticipaient le retour imminent de la Syrie dans l’organisation. Le rapprochement arabe avec Damas s’est accéléré après un tremblement de terre meurtrier le 6 février qui a brisé des parties du pays déchiré par la guerre, notamment l’Arabie saoudite, qui soutenait autrefois les groupes d’opposition qui tentaient de renverser Assad.

Avant la réunion, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Shoukry, a déclaré que seule une « solution politique menée par les Arabes sans diktat étranger » peut mettre fin au conflit en cours, restaurer l’unité et la stabilité de la Syrie et permettre le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

« Les différentes étapes de la crise syrienne ont prouvé qu’il n’y a pas de solution militaire, et qu’il n’y a ni vainqueur ni vaincu dans ce conflit », a-t-il ajouté.

Alors qu’Assad reprenait le contrôle de la majeure partie du pays avec l’aide d’alliés clés, la Russie et l’Iran, ces dernières années, certains des voisins de la Syrie qui accueillaient d’importantes populations de réfugiés ont pris des mesures pour rétablir les relations diplomatiques avec Damas. Pendant ce temps, les monarchies du Golfe, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont rétabli leurs liens.

Le tremblement de terre du 6 février qui a secoué la Turquie et la Syrie a été un catalyseur pour une normalisation plus poussée dans le monde arabe, y compris les rivaux régionaux, l’Arabie saoudite et l’Iran, rétablissant les liens à Pékin, qui avaient soutenu les parties opposées dans le conflit.

La semaine dernière, la Jordanie a accueilli des pourparlers régionaux auxquels ont participé des émissaires d’Arabie saoudite, d’Irak, d’Égypte et de Syrie. Ils se sont mis d’accord sur un cadre, surnommé «l’initiative jordanienne», qui ramènerait lentement Damas dans le giron arabe. Le chef de la diplomatie d’Amman a déclaré que la réunion était le « début d’une voie politique dirigée par les Arabes » pour une solution à la crise.

Le conflit au Soudan est également à l’ordre du jour, alors que les gouvernements arabes tentent de stabiliser un cessez-le-feu précaire dans les combats en cours qui ont tué des centaines de personnes au cours des dernières semaines.

—

Chehayeb a rapporté de Beyrouth. Les écrivains d’Associated Press Sam Magdy et Noha El Hennawy ont contribué depuis le Caire.

Mohamed Wagdy et Kareem Chehayeb, The Associated Press