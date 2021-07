Les gouvernements successifs ont été accusés d’avoir gaspillé une décennie en ne réformant pas la protection sociale, avec un système qui reste « chroniquement sous-financé » et les postes vacants ont augmenté de près de 80 %.

Le verdict accablant de la Care and Support Alliance, qui représente 76 associations caritatives, intervient 10 ans après la publication par la Commission Dilnot de sa revue de la protection sociale, qui recommandait une série de réformes.

Cependant, l’organisation a déclaré que les politiciens étaient « restés assis » malgré leurs promesses répétées d’agir lors de trois élections générales tenues au cours de la dernière décennie, avec neuf promesses manifestes de réforme et de refinancement des soins sociaux entre les trois principaux partis de Westminster.

Lors de son premier discours à la nation en tant que Premier ministre en 2019 en dehors du n ° 10, Boris Johnson a également déclaré qu’il avait déjà un « plan clair » préparé pour résoudre la crise, mais aucune proposition n’a émergé deux ans plus tard.

Alors que les ministres ont promis un plan de réforme avant la fin de 2021, la Care and Support Alliance a déclaré qu’« aujourd’hui, les soins sociaux restent chroniquement sous-financés, la plupart des conseils locaux ayant du mal à répondre aux besoins de soins de leurs communautés ».

Selon un sondage commandé par l’organisation, une nette majorité (83 %) a déclaré qu’elle souhaitait que le Premier ministre respecte l’engagement pris il y a deux ans de « réparer les soins sociaux, une fois pour toutes ».

Depuis 2012-13, l’organisation a également cité des données montrant que les effectifs de soins disponibles ont « augmenté de 83 % – 45 000 postes d’entrée supplémentaires maintenant ».

Caroline Abrahams, coprésidente de l’organisation et directrice d’Age UK, a déclaré : « Cette semaine marque le 10e anniversaire du rapport de la Commission Dilnot et il est exaspérant de penser à quelle décennie gâchée cela a été pour les soins sociaux ici, alors que tant de d’autres pays ont solidement ancré et modernisé l’offre d’aide sociale.

«À bien des égards, les soins sociaux se sont détériorés ici au cours de ces dix années et l’énorme augmentation des vaccins du personnel est en grande partie la raison pour laquelle, puisqu’il est impossible de fournir des soins systématiquement décents et fiables s’il n’y a pas assez de soignants pour le faire. le travail. »

Dans un appel à l’action, Mme Abrahams a également exhorté le public à contacter les députés de sa circonscription et à s’assurer qu’il y a une « réelle action » sur les soins sociaux en 2021, « pas seulement les mots chaleureux et les excuses dont nous en avons tous marre d’entendre ».

« Nos soignants se sont comportés vaillamment tout au long de la pandémie et maintenant ils méritent leur récompense », a-t-elle insisté.

Par ailleurs, la Local Government Association (LGA) exhorte également le gouvernement à établir un calendrier de réformes dans les quinze prochains jours et avant que le Parlement ne se lève pour les vacances d’été le 22 juillet.

L’organisation, qui représente les conseils en Angleterre, en fera la demande lors de leur conférence annuelle jeudi, affirmant que les soins sociaux « peuvent jouer un rôle essentiel pour mieux reconstruire » après la pandémie de Covid-19.

Le président du conseil d’administration du bien-être de la LGA, Cllr David Fothergill, ajoutera : « Malgré l’engagement et les efforts extraordinaires de tous ceux qui travaillent et s’appuient sur les services sociaux, nous attendons toujours de voir ce que le gouvernement produira dans ses propositions à long terme, une solution de financement durable et une vision d’un système de soins et d’accompagnement adapté au 21e siècle ».