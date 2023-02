Les gouttes oculaires EzriCare liées à des infections dangereuses, la société dit de ne pas les utiliser

Les larmes artificielles EzriCare sont liées à une enquête multi-états sur un groupe d’infections qui ont entraîné une perte de vision, une hospitalisation et un décès, selon un rapport du 20 janvier. remarquer envoyé aux États par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et confirmé par un porte-parole du CDC. L’avis a également été posté par l’Académie américaine d’ophtalmologie.

L’enquête en cours, qui remonte à mai 2022, comprend au moins 50 cas dans 11 États. Les infections étudiées étaient résistantes aux carbapénèmes et à d’autres antibiotiques, selon l’avis.

Le CDC recommande aux gens d’arrêter d’utiliser les larmes artificielles d’EzriCare jusqu’à ce que l’analyse et l’enquête soient terminées.

EzriCare a déclaré mercredi que les clients devraient cesser l’utilisation de ses gouttes ophtalmiques lubrifiantes, et que dès que la société a été informée de l’avis d’enquête du CDC, EzriCare “a immédiatement pris des mesures pour arrêter toute distribution ou vente”. La société a également déclaré qu’elle était disposée à travailler avec les agences de santé, mais elle a ajouté qu’elle “n’était au courant d’aucun test établissant un lien définitif” entre les infections et les larmes artificielles d’EzriCare.

EzriCare, une marque de médicaments en vente libre basée dans le New Jersey, a également noté qu’elle ne fabriquait pas les gouttes pour les yeux, qui sont fabriquées en dehors des États-Unis et sont également vendues sous différentes marques en plus d’EzriCare.

Selon le avis d’enquêteun examen des patients infectés a révélé qu’une “majorité” d’entre eux avaient utilisé des larmes artificielles et que la marque la plus courante signalée était EzriCare.

Les larmes artificielles peuvent être utilisées pour traiter les yeux secs. Ceux sans conservateur comme EzriCare ont moins d’additifs et peuvent normalement être recommandés pour les personnes qui les utilisent fréquemment ou plusieurs fois par jour. Des tests de flacons de larmes artificielles sont en cours.

