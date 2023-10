Les gouttes d’eau à base de grenade pour chiens peuvent aider à prévenir la gingivite chez le chien

Une dose de grenade dans le bol d’eau de votre chien pourrait bien aider à garder ses dents et ses gencives en bonne santé, suggèrent de nouvelles recherches. L’étude randomisée et contrôlée a révélé que les chiens ayant reçu un additif pour l’eau en vente libre à base d’extrait de grenade présentaient moins de plaque et de tartre sur leurs dents sur une période d’un mois. Le produit pourrait être utilisé en combinaison avec un brossage et des nettoyages dentaires réguliers pour prévenir la gingivite chez les chiens, selon les scientifiques.

Clip exclusif totalement tueur

Les produits sur le marché qui prétendent améliorer ou maintenir la santé dentaire des chiens ne manquent pas, y compris les additifs pour l’eau. Ces produits contiennent souvent des ingrédients comme la grenade qui ont été découverts lors d’expériences en laboratoire pour limiter la croissance des bactéries responsables de la plaque dentaire ou pour aider à maintenir un bon mélange de bactéries dans la bouche. Mais selon les auteurs de cette nouvelle étude, très peu de ces produits ont été testés dans le cadre d’essais contrôlés, le genre de recherche utilisée pour montrer que des médicaments et des vaccins potentiels peuvent fonctionner chez l’homme.

L’étude a porté sur 40 chiens atteints de gingivite légère à modérée, qui avaient tous récemment subi un nettoyage dentaire professionnel. La moitié des chiens ont été randomisés pour recevoir le produit appelé CET Aquadent FR3SH… tous les jours pendant un mois, tandis que les autres n’en recevaient pas. Les chiens ont reçu le même régime alimentaire et les propriétaires ont été priés de ne pas brosser les dents de leur chien ni d’utiliser d’autres produits dentaires. Après 30 jours, les chiens ont été examinés par des vétérinaires, qui ne savaient pas quels chiens avaient reçu le produit.

Dans l’ensemble, les chiens traités par Aquadent présentaient en moyenne beaucoup moins d’accumulation de plaque et de tartre que le groupe témoin. Ils ont également constaté une réduction substantielle du risque de gingivite, aucun des chiens ne présentant de saignement des gencives (un signe courant d’inflammation) à la fin de l’étude. Les conclusions de l’équipe ont été publié ce mois-ci dans la revue Frontiers in Veterinary Science.

Aquadent est produit par Virbac, basé en France, l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques vétérinaires au monde. Et il convient de noter que cette étude a été financé par l’entreprise (recherche financée par l’industrie tend pour fournir des résultats plus positifs que la recherche indépendante). Mais les auteurs affirment que c’est la première fois que des preuves claires démontrent que ce produit peut réellement améliorer la santé dentaire des chiens.

Achetez CET Aquadent FR3SH sur Amazone

Selon l’auteur de l’étude Céline Nicolas, vétérinaire chez Virbac, Aquadent ne doit pas être considéré comme un traitement contre les maladies des gencives. Il devrait plutôt s’agir d’une des nombreuses façons utilisées conjointement par les propriétaires pour essayer de garder les dents de leur chien en bon état.

« Puisque la maladie parodontale commence par l’accumulation de plaque dentaire sous la gencive, contrôler son accumulation sur les dents est un moyen de prévenir cette maladie. En plus des contrôles réguliers chez un vétérinaire, fournir des soins dentaires bucco-dentaires à domicile devrait faire partie de la routine quotidienne », a déclaré Nicolas à Gizmodo dans un e-mail. « L’hygiène bucco-dentaire quotidienne peut inclure le brossage des dents (considéré comme le meilleur mais pas si facile à réaliser), des produits à mâcher dentaires ou des additifs pour l’eau dont l’efficacité est prouvée. »

Il est possible que des produits similaires fonctionnent également avec les chats, même si Nicolas affirme que cela reste à prouver. Et même si l’équipe a ses théories, on ne sait toujours pas exactement comment la grenade et d’autres ingrédients pourraient éloigner les mauvaises bactéries buccales. Des recherches supplémentaires devraient être menées pour étudier ces questions importantes, dit-elle.

Le groupe envisage maintenant d’étudier si Aquadent et d’autres régimes dentaires peuvent aider à réduire la plaque dentaire et le tartre et à améliorer la santé des gencives chez les chiens dont les dents n’ont pas été préalablement nettoyées de la plaque dentaire.