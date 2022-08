Les gourmets pimentent Twitter avec “Mumbai Ki Shaan”

Certains aliments ont des places dans un étranglement ou dans une affaire intime; dans le cas de Mumbai et de Vada Pav, c’est les deux. Saviez-vous qu’aujourd’hui est la journée mondiale du Vada Pav ? La ville des rêves est connue pour ne jamais s’arrêter pour reprendre son souffle, mais si c’est le cas, elle doit le faire avec certains des délicieux snacks qui bordent ses rues. Que vous l’aimiez épicé ou avec du chutney sucré, Vada Pav est la référence en matière de cuisine de rue à Mumbai. C’est aussi une cuisine réconfortante extraordinaire et une romance particulière avec les pluies de Mumbai.

Vada Pav et Mumbai ont un lien profond ! Dites-nous dans les commentaires ci-dessous votre endroit préféré Vada Pav de Mumbai Crédits : @mumbay_street pic.twitter.com/3G8RK2lHXl – Tourisme du Maharashtra (@maha_tourism) 21 août 2022

Et ces deux photos ? Vada Pao et Samosa Pao. #cstm #Vermont pic.twitter.com/Uph5kmYID0 – Adv Shahid Nadeem (@Law_N_Tennis) 21 août 2022

J’ai la chance de manger au Vada Pav lors de la “Journée mondiale du Vada Pav” Goûté Schezwan Vada Pav aussi c’était très savoureux ??#worldvadapavday pic.twitter.com/IimQomGcmn – Divertissement Vibhor Shrivastava (@ VibhorVse20) 23 août 2022

Mumbai ki Shaan aur Sabke Dilo Ki Jaan ❤️ .. Journée mondiale de Vada Pav😂😜 Pour #VadaPav Amoureux pic.twitter.com/aawdGCmGOj – Ashish Soman (@Mandmanus) 23 août 2022

Cependant, les choses ne vont pas toujours bien au pays de Vada Pavs. Par exemple, l’année dernière, en mélangeant le croissant français classique et le Vada Pav, un tweet a publié la photo de “Croissant Vada Pav” et les internautes ont voulu sauver les deux plats en détresse.

Publié sur le site de microblogging par le journaliste sportif Sudatta, le tweet contenait une capture d’écran de la combinaison improbable qui montrait comment un croissant est coupé en deux et entre le pain français se trouve la nourriture de rue de Mumbai avec le vada, la garniture aux pommes de terre et le rouge et chutney de menthe verte. Le plat international est garni d’un piment vert frit, de rondelles d’oignon et de citron. Sudatta a sous-titré la photo et a écrit: “Je suis mort en lisant Croissant Vada Pav.”

