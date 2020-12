À l’ère numérique, où la créativité s’est développée sur les plateformes de médias sociaux telles que Instagram, Twitter et Reddit, nous avons également une représentation égale des efforts pas si créatifs. Ces créateurs sont des gens ordinaires qui apportent une toute nouvelle perspective à leurs «créations».

Nous avons tous vu comment les arts culinaires et la photographie nous donnent tous envie de bonne nourriture, mais vous n’avez peut-être pas rencontré le contraire, l’échec alimentaire désastreux peut vous faire perdre l’appétit.

Un subreddit appelé shi ** yfoodporn a le contenu exact par lequel vous pouvez le faire. Créé en 2012, ce subreddit est devenu au fil des ans un lieu où les gens peuvent soumettre des photos d’accords mets-plats peu attrayants. Et étonnamment, il y a ceux qui aiment observer de telles catastrophes, étant donné que le subreddit compte plus de 1,7 million de membres.

Le post récent montre comment une personne qui a commandé une salade César a obtenu des morceaux de laitue individuels et une trempette César. Le message est sous-titré: « La salade commandée s’est arrêtée pour 15 $ dans l’un des restaurants locaux (sic) ». Le message a reçu 54,7k votes positifs lorsqu’un utilisateur a commenté ce à quoi ressemble la nourriture: « En effet arrêté. »

Un autre article de ce subreddit hilarant montre à quoi pourrait ressembler la nourriture extraterrestre. Cet aliment turquoise, comme le décrit la légende, était à l’origine censé être un plat de poulet thaïlandais. L’utilisateur s’est abonné à leur message expliquant le désastre comme suit: «Je faisais du poulet au basilic thaï, puis je me suis retourné et mon frère a mis du colorant bleu. Il a 19 ans. «

Un Redditor a noté: «Souvenez-vous de ceci si vous avez demain une merde étrange. Sinon, cela peut être assez alarmant. «

Cet autre désastre alimentaire vient tout droit du réfrigérateur, une cannette de haricots surgelés. L’utilisateur a peut-être été affamé depuis qu’il a sorti le contenu cylindrique congelé de ce repas britannique essentiel, l’a roulé dans un emballage de beurre et l’a placé sur l’assiette.

Si vous pensiez que ces images ne suffisaient pas, un autre désastre culinaire sort du four. Cet article montre du pain au levain cuit pendant une éternité tout en sortant sous cette forme de charbon.

L’utilisateur qui a posté ce repas désastreux avait un sarcasme dégoulinant de la légende: «Tranches de pain au levain fait maison surmonté d’un brie crémeux et léger. Préchauffer le four à 350 et cuire au four pendant 11 heures. Apprécier. »