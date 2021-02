Par Emma Farge

GENÈVE, 5 février (Reuters) – Un haut responsable de l’agence des Nations Unies chargé des livraisons de vaccins via le programme de partage COVAX a exhorté vendredi les pays bénéficiaires à remédier aux goulots d’étranglement qui pourraient entraver le déploiement qui devrait commencer ce mois-ci.

COVAX est censé commencer à expédier le premier de centaines de millions de vaccins COVID-19 pour les pays les plus pauvres à partir de février afin de remédier à l’iniquité dans la distribution des vaccins qui a jusqu’à présent favorisé les pays riches.

« Mon point principal est que nous devons de toute urgence nous assurer que nous abordons les goulots d’étranglement au niveau national. Nous en voyons pas mal », a déclaré à Reuters Benjamin Schreiber, coordinateur COVAX pour l’agence des Nations Unies pour l’enfance.

COVAX est géré conjointement par l’alliance GAVI, l’Organisation mondiale de la santé, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’UNICEF.

Ce dernier est chargé de l’approvisionnement et de l’approvisionnement dans la plus grande opération de ce type au monde, qui consiste à préparer 2 milliards de vaccins COVID-19 pour livraison cette année – une mission que Schreiber a qualifiée de « formidable et intimidante ».

Dans le cadre de ce plan, l’UNICEF a au moins un demi-milliard de seringues stockées dans des entrepôts prêts à l’emploi et travaille avec les compagnies aériennes et les compagnies de fret sur les premières livraisons de vaccins. Une fois que les avions atterrissent, les pays prennent le relais.

Le premier goulot d’étranglement qu’il a identifié était la capacité à gérer les expéditions entrantes, telles que l’espace d’entrepôt et les réfrigérateurs de plain-pied pour stocker les vaccins.

Un autre était la confiance et la demande de coups.

« Nous ne pouvons laisser aucune dose inactive », at-il déclaré.

Cependant, interrogé sur la date de février, il s’est dit convaincu que cela pourrait commencer à temps, quoique à petite échelle, avec des livraisons qui augmenteraient plus tard.

« Je suis assez confiant que nous réussirons quelque chose », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’attendait à ce que d’autres « petits goulots d’étranglement » surgissent.

L’UNICEF a reçu des demandes de plusieurs pays pour se procurer des articles nécessaires pour les campagnes de vaccination ainsi que les congélateurs spécialisés nécessaires pour stocker les vaccins Pfizer / BioNTech, a déclaré Schreiber.

L’histoire continue

Jusqu’à présent, environ 1,2 million de doses du vaccin Pfizer Inc. ont été réservées à environ 18 pays via COVAX, a-t-il ajouté.

Pfizer a conclu un accord avec COVAX pour 40 millions de doses le mois dernier. Invité à répondre aux critiques selon lesquelles COVAX aurait dû obtenir plus de vaccins à ARNm comme celui de Pfizer précédemment, Schreiber a souligné les contraintes budgétaires.

« Lorsque des accords ont été conclus (avec les pays riches) en mai (2020), il y avait un réel déficit de financement dans l’installation COVAX », a-t-il déclaré.

(Reportage d’Emma Farge à Genève édité par Matthew Lewis)