Bienvenue aux remises de prix à l’ère de Zoom – plus glitchy que fastueux, mais toujours capable de célébrer et de moments émouvants occasionnels. Peut-être le « Temps » Le réalisateur Garrett Bradley a dit ce qu’il y avait de mieux en acceptant son Gotham Award du meilleur documentaire: «Si c’était un vrai espace, il y aurait tellement de gens ici avec nous», a déclaré Bradley. «Mais nous vivons dans deux dimensions.»

Le plus grand gagnant de la soirée a été « Nomadland, » un drame routier de Frances McDormand que beaucoup s’attendent à être l’un des principaux prétendants à l’Oscar du meilleur film. Le film, de la réalisatrice Chloé Zhao, a remporté à la fois le prix du meilleur long métrage et le prix du public; Le film précédent de Zhao, «The Rider», a triomphé aux Gothams il y a deux ans.

Bien que les Gotham soient indépendants, leur présence sur le circuit des récompenses est démesurée: en tant que première cérémonie importante de la saison, ils ont souvent été un excellent baromètre du buzz. Quels films ont attiré l’attention de la foule de la côte Est et pourraient gagner suffisamment d’élan pour atteindre Oscar? Vous ne pouviez pas vous empêcher d’entendre toutes sortes de lobbying chaque fois que vous poussiez à travers une mer de vêtements de cérémonie sur le chemin du bar.

Les Gotham ont essayé de retrouver une partie de cette magie cette année avec des «tables virtuelles», où une poignée d’observateurs organisés pouvaient bavarder en utilisant le chat vidéo, s’ils le souhaitaient. (Ma table est restée muette.) Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose virtuellement pour recréer un moment étoilé comme l’arrivée tardive de Jennifer Lopez et Alex Rodriguez l’année dernière, qui ont balayé leur table bien après le début du spectacle et ont mené les débats à un quasi-arrêt. Ou le moment où j’ai souhaité bonne chance à « Pouvez-vous me pardonner? » nominé Richard E. Grant et il a déclaré: «J’ai lu les prédictions sur IndieWire aujourd’hui. Ce ne sera pas moi.

Pourtant, même une cérémonie virtuelle peut produire quelque chose qui semble vraiment réel. Les gagnants dans les catégories d’acteurs principaux, Nicole Beharie pour «Miss Juneteenth» et Riz Ahmed pour «Sound of Metal», étaient tous les deux stupéfaits, et alors qu’Ahmed essayait de prendre pied, il résumait le moment poétiquement: «On a l’impression un moment très bancal », dit-il. «Mais si nous pouvons tous vaciller ensemble, nous pourrions peut-être nous retrouver à danser.

Ahmed a remporté le prix sur feu Chadwick Boseman, nominé pour «Ma Rainey’s Black Bottom», mais Boseman était toujours honoré d’un trophée posthume spécial. La veuve de l’acteur, Simone Ledward Boseman, a accepté le prix en son nom.