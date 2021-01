Au moins trois gorilles d’un zoo de Californie ont contracté Covid-19, devenant ainsi le premier cas connu parmi les espèces aux États-Unis et peut-être dans le monde. On pense qu’ils ont été infectés par un membre du personnel asymptomatique.

Les huit membres de la troupe de gorilles du San Diego Zoo Safari Park sont en cours de test et de surveillance après que trois des primates se sont révélés séropositifs lundi, a déclaré le National Veterinary Services Laboratories (NVSL) du ministère américain de l’Agriculture dans un communiqué. déclaration, notant qu’ils sont «Premiers gorilles aux États-Unis à être confirmés positifs» pour le coronavirus.

« On soupçonne qu’ils ont contracté l’infection d’un membre du personnel asymptomatique avec Covid-19, malgré les précautions prises par le zoo, » dit le NVSL, ajoutant«On s’attend à ce que les gorilles se rétablissent complètement.»

Le Safari Park a observé dans sa propre déclaration que, bien que les résultats des tests aient confirmé des infections chez certains animaux, ils ne le «Exclut définitivement la présence du virus chez les autres membres de la troupe», suggérant la nécessité d’un dépistage plus poussé. Les gorilles «vont bien», mais éprouvent des symptômes similaires à ceux observés chez les humains, tels que la congestion et la toux, selon la directrice générale du parc, Lisa Peterson.

«La troupe reste en quarantaine ensemble et mange et boit. Nous espérons un rétablissement complet, » dit-elle, ajoutant dans des commentaires à l’Associated Press que les animaux «Ont leur propre résilience et peuvent guérir différemment de nous» et que l’objectif pour l’instant est de les garder « Sain et prospère » comme ils récupèrent.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a également pris note de la nouvelle lors d’une conférence de presse lundi, déclarant «Nos gorilles bien-aimés, évidemment, nous préoccupent,» et que les infections attireraient probablement l’attention des résidents alors que l’État voit une augmentation des cas quotidiens de coronavirus.

La NVSL a assuré que si «Nous en apprenons toujours sur le SRAS-CoV-2» dans la faune, il y a actuellement « Aucune preuve que les animaux jouent un rôle important dans la propagation du virus aux humains, » ajoutant qu’un tel risque est « Considéré comme faible. » Les humains, cependant, peuvent propager le coronavirus à certains animaux, a ajouté l’agence, recommandant aux personnes atteintes de la maladie «Évitez tout contact avec les animaux domestiques et autres animaux.»

Alors que les gorilles de San Francisco sont peut-être les premiers cas connus parmi l’espèce, les craintes d’une infection chez les primates ont augmenté en juillet dernier au parc zoologique et aux jardins de Miami-Dade après qu’un gorille, « Shango », se soit disputé avec son frère « Barney. , ‘bien qu’il ait finalement été testé négatif pour le virus. Cependant, d’autres grands animaux en captivité ont déjà contracté la maladie, avec au moins un tigre du zoo du Bronx testé positif en avril dernier, tandis que six autres grands félins ont développé une toux sèche. Des créatures plus petites, telles que les chats de compagnie, se sont également révélées positives dans un petit nombre de cas.

