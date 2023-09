Les Gophers ont deux gros soucis offensifs avant les essais routiers en Caroline du Nord – Twin Cities

L’équipe de football des Gophers a deux principaux problèmes offensifs avant l’essai routier de samedi au n°20 de Caroline du Nord.

Le Minnesota a eu du mal à marquer des touchés dans la zone rouge au cours de ses deux premiers matchs et maintenant l’un de ses joueurs les plus importants dans cette zone est blessé avant le match des Tar Heels.

Lors des victoires contre le Nebraska et l’Est du Michigan, l’U n’a marqué des touchés que dans trois de ses huit séries dans la zone rouge. Les Gophers ont marqué des buts sur le terrain lors de quatre entraînements et ont retourné le ballon lors des downs lors d’une série.

Le taux de TD des Gophers (37,5 %) dans la zone rouge est classé 119e dans le pays après deux semaines.

« Nous descendons à l’intérieur de la ligne des 5 (-yards) et ce n’est pas notre style de football qui repart avec trois points, trois points et zéro », a déclaré samedi l’entraîneur-chef PJ Fleck. « Ce n’est pas ce que je veux. Ce n’est pas comme ça que je suis construit. Ce n’est pas ce à quoi je suis habitué.

Et au quatrième quart de samedi, l’ailier rapproché clé Brevyn Spann-Ford a subi une blessure non divulguée. Il a couru hors du terrain après un gros coup sûr, mais est resté dans la tente médicale pendant plus de 20 minutes alors que le Minnesota clôturait sa victoire 25-6 sur l’Est du Michigan au Huntington Bank Stadium.

Lorsque Spann-Ford jouait, les Gophers n’ont pas lancé une seule fois vers la cible athlétique de 6 pieds 7 pouces dans la zone rouge. Ses trois cibles samedi se sont déroulées au milieu du terrain.

Au troisième et but sur 6 au premier quart, Spann-Ford est resté pour bloquer, tandis que le quart-arrière Athan Kaliakmanis a lancé sa seule option, Le’Meke Brockington. Il était couvert et la passe est tombée incomplète.

Plus tôt dans le premier quart-temps, les Gophers ont parcouru 80 verges en 11 jeux, mais ont couru un bootleg nu avec Kaliakmanis en quatrième position et 1 de l’Eastern Michigan 2. Deux arrières défensifs des Eagles n’ont pas été dupés par le faux jeu et ont plaqué Kaliakmanis pour les verges perdues.

« Il faut que ça s’améliore », a continué Fleck à propos du jeu de son équipe dans la zone rouge. « Nous sommes efficaces jusqu’à ce que nous y arrivions. »

L’offensive de la zone rouge des Gophers tente de s’en sortir sans Mo Ibrahim, qui a établi un record du programme avec 53 touchés au sol, dont la plupart se sont déroulés dans les 20, avant de manquer d’éligibilité la saison dernière.

« C’était le cas auparavant, donnez-le à Mo et nous allons juste devant nous et y entrer », a déclaré Fleck. « Je ne sais pas si nous avons récupéré ça maintenant, le rhinocéros, baisse la tête et va transporter quatre personnes dans la zone des buts. Nous devons être un peu plus créatifs avec cela, et nous le serons.

Le véritable arrière de première année Darius Taylor a fait irruption sur la scène samedi avec 33 courses pour 193 verges et un touché. À 5 pieds 11 pouces et 218 livres, il semble être la meilleure option des Gophers en courte distance et dans la zone rouge.

L’arrière partant Sean Tyler, qui mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 190 livres, est plutôt un arrière rapide. Zach Evans, qui est répertorié à 5-10 et 205, n’a pas encore joué cette saison, Fleck répétant à plusieurs reprises qu’Evans « doit gagner » du temps de jeu.

Pro Football Focus a déclaré que Taylor, le joueur offensif le mieux noté de l’U, a totalisé 68 verges après un contact contre l’Est du Michigan, forçant cinq plaqués manqués et se précipitant pour 11 premiers essais. Son touché est survenu sur une course de 2 verges au deuxième quart.

Fleck a déclaré que Taylor, une recrue quatre étoiles de Détroit, n’avait pas fait preuve de ce genre de puissance pendant le camp d’automne. « Il est en train de le développer », a déclaré Fleck. « Ce n’est pas une faute pour lui. C’est juste que chaque jour, il va un peu mieux.

Les Gophers devront s’améliorer beaucoup dans la zone rouge s’ils espèrent créer la surprise à Chapel Hill, en Caroline du Nord, samedi.