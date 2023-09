Les Gophers cherchent à relancer Brevyn Spann-Ford après une rencontre avec PJ Fleck – Twin Cities

Semblable au quart-arrière Athan Kaliakmanis après la défaite en Caroline du Nord, l’ailier rapproché des Gophers Brevyn Spann-Ford était assis dans le bureau de l’entraîneur PJ Fleck peu après la défaite 37-34 en prolongation à Northwestern samedi.

« Je pense que tout le monde – quand vous subissez une défaite vraiment difficile comme celle-là – veut savoir comment mieux jouer et ce qu’il peut faire pour être meilleur », a déclaré Fleck à Pioneer Press. « C’est le sujet de (la réunion). »

Pour Spann-Ford, l’amélioration ne concerne pas seulement le jeu du Nord-Ouest. Le senior de sixième année de St. Cloud a reçu de nombreux éloges en pré-saison – y compris des applaudissements pour être le meilleur ailier rapproché du Big Ten – et il a plutôt bien commencé avec cinq réceptions pour 45 verges lors du premier match contre le Nebraska.

Mais lors des trois derniers matchs, il réalise six attrapés pour un total de 18 yards. Il n’a pas encore atteint la zone des buts. Et Pro Football Focus l’a accusé de cinq passes abandonnées, un sommet pour l’équipe, cette saison, y compris sur une passe haute et dure de Kaliakmanis dans ce qui aurait été le touché de feu vert en prolongation contre Northwestern. Au lieu de cela, l’U s’est contenté d’un panier et les Wildcats ont marqué le touché gagnant lors du jeu suivant.

« La seule chose sur laquelle il se concentre est d’être à son meilleur », a déclaré Fleck. « Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est qu’il soit à son meilleur et comment pouvons-nous l’utiliser ? Nous devons faire un meilleur travail avec… cela. Nous arriverons là où nous devons être.

Au sortir de la défaite choquante contre Northwestern, Fleck a également essayé de sympathiser avec ses joueurs. « J’ai souffert tout comme les joueurs ont souffert », a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

Lorsque Kaliakmanis était assis dans le bureau de Fleck après la défaite des Tar Heels, l’entraîneur-chef et le quart-arrière parlaient plus de la vie que du football. Comment surmonter l’adversité sera encore un phénomène régulier une fois les pads raccrochés. Des sujets similaires ont également été abordés avec Spann-Ford.

Fleck a déclaré que cette saison, Spann-Ford avait reçu davantage d’attention de la part des défenses adverses.

« Vous voyez que les gens lui accordent beaucoup plus d’attention », a déclaré Fleck. « Vous ne voyez pas les yeux des gens dans le champ arrière, le laissant se glisser derrière eux. Il a mérité le droit d’attirer beaucoup plus d’attention. Maintenant, ce que nous devons faire, c’est continuer à le libérer.

Spann-Ford avait suffisamment d’écart lors d’une conversion cruciale de troisième essai au quatrième quart contre Northwestern, mais aux troisième et 5e, son parcours était en deçà du marqueur de premier essai. L’achèvement n’a rapporté que trois verges et le U a botté de dégagement.

« Nous n’avons pas obtenu notre profondeur » sur le parcours, a déclaré Fleck. « C’est pourquoi j’ai dit, tout ce que nous avons fait, ce n’était pas qu’ils n’avaient pas joué dur, mais le manque de détails et d’exécution, ce n’était pas là. C’est pourquoi cela commence par l’entraîneur-chef.

Fleck a déclaré qu’une plus grande attention accordée à Spann-Ford « a permis à certains de nos autres meneurs de jeu de réaliser également plus de jeux ».

Le receveur de machines à sous Corey Crooms Jr. est devenu le receveur de passes le plus constant de l’U cette saison, avec Daniel Jackson deuxième. Crooms mène l’équipe avec 16 réceptions pour 196 verges et a réalisé une superbe capture à une main le long de la ligne de touche contre Northwestern.

Aux côtés de la sécurité U Tyler Nubin, Spann-Ford a été nommé sur la liste des honneurs de pré-saison du Big Ten en juillet et a reçu un buzz All-American.

« Lorsque vous appréciez le point de vue des gens extérieurs sur ce que vous devriez être », a déclaré Fleck, « je pense que vous pouvez entrer dans cet état d’esprit » d’avoir un début plus lent que ce que voulaient vraisemblablement les journalistes, les fans et même Spann-Ford.

Mais la rencontre de Fleck avec Spann-Ford portait davantage sur les objectifs internes d’amélioration dans les deux derniers tiers de la saison.