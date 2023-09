« Les Goonies » revient dans les cinémas près de chez vous.

Pour célébrer le 100e anniversaire des studios Warner Brothers, le film classique est réédité pour une diffusion limitée. Le film bien-aimé est sorti initialement en juin 1985 et a immédiatement captivé les cinéphiles, devenant ainsi un classique.

Le conte aventureux suit un groupe d’enfants qui partent à la recherche du navire perdu du célèbre pirate One-Eyed Willie, dans l’espoir de récupérer le trésor qui, selon la rumeur, aurait été enterré avec le navire et de sauver leur ville.

Voici ce que le casting a fait depuis.

Josh Brolin

Le rôle de Brand Walsh dans « The Goonies » était le premier crédit d’acteur de Josh Brolin. Il a ensuite reçu une nomination aux Oscars et aux SAG Awards pour son rôle dans « Milk », ainsi que des nominations aux SAG Awards pour ses rôles dans « No Country for Old Men » et « American Gangster ».

Il a ensuite joué dans « The Young Riders », « The Road Killers », « Flirting with Disaster », « Nightwatch », « Best Laid Plans », « Milwaukee Minnesota », « Planet Terror » et « True Grit ». Plus tard, il a joué dans « Men In Black 3 », « Gangster Squad », « Sicario », « Avengers : Infinity War », « Deadpool 2 », « Avengers : Endgame », « Flag Day », « Dune » et « Outer ». Gamme. »

Brolin a été marié à l’actrice Alice Adair de 1988 à 1994 et ils ont deux enfants, Trevor et Eden. Il a été marié à Diane Lane de 2004 à 2013. Il a épousé Kathryn Boyd en 2016. Ils ont deux filles, Westlyn et Chapel.

Sean Astin

Le premier rôle principal de Sean Astin était Mikey Walsh dans « Les Goonies ». Il a ensuite joué le rôle de Samwise Gamgee dans la trilogie « Le Seigneur des Anneaux », recevant une nomination aux SAG Awards pour chaque film. Il a également reçu une nomination aux Oscars pour le court métrage « Kangaroo Court ».

Aastin a ensuite joué dans « La Guerre des Roses », « Toy Soldiers », « Encino Man », « Courage Under Fire », « Icebreaker », « Jeremiah », « 50 First Dates », « Smile », « 24 » et « Cliquez sur. » Il a ensuite joué dans « Borderland », « Demoted », « Extraction », « The Freemason », « The Strain », « Teenage Mutant Ninja Turtles », « Swing Vote », « The Epic Tales of Captain Underpants », « Stranger Things ». » et » iMardochée « .

Astin a épousé Christine Harrell en juillet 1992 et ils ont trois filles : Alexandra, Elizabeth et Isabella.

Corey Feldman

Corey Feldman était déjà un enfant acteur de premier plan avant de jouer le rôle de Clark « Mouth » Devereaux dans « The Goonies ». Il a également joué dans « Stand By Me », « The Lost Boys » et « Maverick ».

Plus tard, il a joué dans « Dweebs », « Born Bad », « The Million Dollar Kid », « No Witness », « Super Robot Monkey Team Hyperforce Go ! », « Splatter », « Exposure », « Teenage Mutant Ninja Turtles ». et « 13 Fanboy ».

Dans ses mémoires, Feldman affirme avoir été agressé sexuellement lorsqu’il était enfant par quelqu’un qui travaillait avec son père. Il a été marié à l’actrice Vanessa Marcil de 1989 à 1993. Il a ensuite été marié à Susie Sprague de 2002 à 2014 et ils ont un fils, Zen. En 2016, il a épousé Courtney Anne Mitchell.

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan a fait ses débuts en jouant le rôle de Short Round dans « Indiana Jones et le Temple maudit », avant de jouer le rôle de Richard « Data » Wang dans « The Goonies ». Il a depuis remporté un Oscar pour son rôle dans « Everything Everywhere All at Once ».

Il est apparu dans « Nothing Is Easy », « Head of the Class », « Encino Man », « Red Pirate », « Finding Ohana » et « American Born Chinese ».

Quan est marié à Echo Quan.

Jeff Cohen

Jeff Cohen est apparu en tant qu’invité dans diverses émissions de télévision avant de jouer le rôle de Lawrence « Chunk » Cohen dans « The Goonies ». Il est ensuite apparu dans « Amazing Stories », « Family Ties », « Popeye and Son » et « Perfect Harmony ».

Il a ensuite quitté le métier d’acteur pour poursuivre une carrière en droit et travaille maintenant comme avocat dans le domaine du divertissement. Cohen a été nommé « Next Generation : Hollywood’s Top 35 Executives 35 and Under » par The Hollywood Reporter et est l’avocat et ami de Ke Huy Quan.

Martha Plimpton

Martha Plimpton a joué quelques rôles d’actrice avant de jouer le rôle de Stef Steinbrenner dans « The Goonies ». Depuis, elle a été nominée pour trois Emmy Awards et un Tony Award.

Plimpton est également apparu dans « The Mosquito Coast », « Parenthood », « Samantha », « Stanley & Iris », « Daybreak », « Chantilly Lace », « Beautiful Girls », « Raising Hope », « How to Make it in America ». , » et « Les vrais O’Neils ». Elle est ensuite apparue dans « Generation », « Sprung » et « A Town Called Malice ».

Kerri Vert

Le premier rôle d’acteur de Kerri Green était celui d’Andrea Carmichael, ou Andy, dans « The Goonies ». Elle est ensuite apparue dans « Summer Rental », « Lucas », « Three for the Road », « Mad About You » et « Complacent ». Elle a ensuite écrit et réalisé « Bellyfruit ».

Robert David

Robert Davi a joué Jake Fratelli dans « Les Goonies ». Il a ensuite joué dans « Wild Thing », « Die Hard », « License to Kill » et « Peacemaker ».

Plus tard, il a joué dans « Predator 2 », « Illicit Behaviour », « Night Trap », « Son of the Pink Panther », « Showgirls », « Profiler », « The Hot Chick » et « The Iceman ». Il a ensuite joué dans « The Expendables 3 », « Mob Town », « Buckle Up » et « Inside Man ».

Davi a été marié à Jan Borenstein de 1970 à 1980 et à Jeri McBride de 1980 à 1990. Ils partagent un fils, Sean. Il a ensuite été marié à Christine Bolster de 1990 à 2019 et ils ont eu quatre enfants : Ariana, Frances, Isabella et Nicolas.

John Matuszak

John Matuszak était un joueur de football professionnel avec deux victoires au Super Bowl avant de jouer Sloth dans « The Goonies ». Il est ensuite apparu dans « Hollywood Beat », « Hunter » et « One Crazy Summer ».

Plus tard, il est apparu dans « Miami Vice », « Aaron’s Way », « Perfect Strangers », « Superboy » et « Down the Drain ».

Matuszak est décédé d’une overdose accidentelle en juin 1989 à l’âge de 38 ans.

Joe Pantoliano

Joe Pantoliano a joué Francis Fratelli dans « Les Goonies ». Il a ensuite remporté un Emmy Award pour son rôle dans « Les Sopranos » et est apparu dans « Empire of the Sun », « Midnight Run » et « The Fanelli Boys ».

Plus tard, il a joué dans « The Fugitive », « Dangerous Heart », « Bad Boys », « The Immortals », « EZ Streets », « The Matrix », « Memento », « Daredevil », « The Handler » et « Dr. .Vegas. » Il a ensuite joué dans « The Perfect Match », « Sense 8 », « Bad Boys for Life », « Hide and Seek » et « Tacoma FD ».

Pantoliano a été marié à Morgan Kester de 1979 à 1985 et ils ont un fils nommé Marco. Il a ensuite épousé Nancy Sheppard en 1994. Ils ont quatre enfants, Daniella, Isabella, Bobby et Melody. Sa fille aînée Michelle est née avant son mariage.

Anne Ramsey

Anne Ramsey jouait depuis le début des années 1970 avant de jouer Mama Fratelli dans « Les Goonies ». Elle est ensuite apparue dans « Say Yes », « Love at Stake » et « Throw Momma From the Train », pour lesquels elle a été nominée pour un Oscar et un Golden Globe.

Elle a ensuite joué dans « Another Chance », « The River Pirates », « Scrooged » et « Homer and Eddie ».

Ramsey a épousé Logan Ramsey en 1954. Elle est décédée en août 1988 à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer.