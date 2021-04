Les Google Pixel Buds (2e génération) ne sont peut-être pas la paire d’écouteurs ultime que nous espérions tous, mais ils offrent toujours un ensemble de fonctionnalités à prendre en compte. Ils sont confortables comme l’enfer, leurs commandes tactiles sont les meilleures, ils ont l’air assez élégants et ils sonnent vraiment bien. Bien sûr, leurs problèmes de connectivité sont documentés depuis longtemps, mais si vous avez de la chance et que vous possédez une paire sans autant de bugs, ils constituent une solide paire de têtes.

Aujourd’hui, Google et leurs partenaires commerciaux ont réduit les Pixel Buds (2e génération) de 50 $, ce qui a fait baisser leur prix à 129 $. Si vous pouvez les trouver en stock (cela ne devrait pas poser de problème), vous devriez pouvoir choisir entre les coloris Clearly White, Almost Black et Quite Mint. Le modèle Oh So Orange a été abandonné.

Si vous allez acheter une paire, vous n’aurez pas besoin d’un code ou quoi que ce soit – il s’agit d’une réduction directe de 50 $.

Cette chambre de compensation de Google est-elle avant l’arrivée des Pixel Buds A? Cela pourrait être ou peut-être que Google se rend compte enfin que la seule façon de déplacer ces Pixel Buds mal évalués est d’offrir des réductions régulières.

