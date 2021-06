Les Google Pixel Buds A-Series sont désormais disponibles !

Les vrais écouteurs sans fil les plus récents et les plus abordables de Google, les Pixel Buds A-Series, sont désormais disponibles dans un magasin près de chez vous.

À 99,99 $, Google a réussi à réduire de 80 $ les Pixel Buds (2e génération), une paire d’écouteurs qui sonnaient incroyable sur le papier et étaient un plaisir à porter, mais qui ont finalement été en proie à une série sans fin de problèmes de connectivité. Cette nouvelle gamme Pixel Buds A-Series a soi-disant pris en charge la plupart des bugs de la 2e génération, mais supprime les gestes de volume pratiques.

Vous obtenez toujours des tablettes tactiles actives, l’ajustement incroyable de la 2e génération, un petit étui élégant (moins le chargement sans fil), environ 5 heures d’autonomie de la batterie et quelques options de couleur. À 99 $, ce ne sont pas les écouteurs les moins chers, mais ils pourraient également être une option décente si vous avez besoin de posséder une marque et non ces rando-buds d’Amazon.

Nous aurons (enfin) une paire en interne aujourd’hui, alors soyez à l’affût d’un examen rapide ici dans la semaine prochaine.