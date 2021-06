Les Google Pixel Buds A-Series arrivent à 99 $

Après avoir foutu en l’air et les avoir brièvement annoncés il y a quelques semaines, Google a officiellement dévoilé aujourd’hui les Pixel Buds A-Series, une paire moins chère de véritables écouteurs sans fil. À partir de 99,99 $, ceux-ci pourraient être à vous dans quelques semaines si vous aimez les écouteurs blancs ou verts.

Selon Google, les Pixel Buds A-Series sont dotés de haut-parleurs dynamiques personnalisés de 12 mm, avec un «son complet, clair et naturel» ainsi qu’un mode Bass Boost. Ils utilisent également l’évent spatial des Pixel Buds (2e génération) pour réduire la pression dans l’oreille. Ils passent des appels et vous donnent également accès à Google Assistant, et ils essaieront de rendre ces appels plus clairs lorsque vous vous déplacez dans des environnements bruyants.

En ce qui concerne le matériel, ils ont des commandes tactiles, bien qu’il semble que les pavés tactiles glissants aient disparu. Je vous le dirais avec certitude, mais Google ne nous a pas prévenus, ne nous a pas informés ou n’a pas envoyé d’unité d’examen pour tester, donc je n’en ai aucune idée. Ils sont résistants à la transpiration et à l’eau à IPX4 et doivent être solides pour les entraînements.

Au niveau de l’autonomie de la batterie, vous devriez voir environ 5 heures d’utilisation avec jusqu’à 24 heures de charge supplémentaire dans l’étui de charge inclus. Cela semble être une autre coupe, car je ne pense pas que le boîtier ait une charge sans fil. Merci encore de ne rien nous dire, Google. Le boîtier fait une charge rapide.

C’est tout ce que je sais! Ils sont lancés le 17 juin et sont disponibles en Clearly White ou Dark Olive. Vous pouvez pré-commander aujourd’hui.

Nous allons acheter une paire un jour et essayer de revoir, je suppose ? Il y a probablement 800 autres critiques aujourd’hui, alors profitez-en.