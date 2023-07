Les golfeurs Spieth et Thomas investissent à Leeds dans le cadre du groupe 49ers

Jordan Spieth et son compatriote golfeur américain Justin Thomas ont acheté des parts dans le groupe des 49ers qui est en train de reprendre le club de football anglais Leeds United.

Le groupe 49ers Enterprises, la branche d’investissement de la franchise NFL San Francisco 49ers, est actionnaire de Leeds depuis son investissement initial en mai 2018.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le mois dernier, le propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani, a conclu un accord pour vendre sa participation dans le club à 49ers Enterprises.

« La relégation n’était pas idéale, mais nous nous sommes impliqués avec le groupe des 49ers pour acheter une plus grande part et entrer avec eux en faisant les choses avec autant de succès qu’ils le font partout où ils ont touché », a déclaré Spieth, triple vainqueur majeur, à Sky Sports.

« Nous pensions que ce serait une opportunité intéressante. C’est une grande ville, un club historique, un lieu formidable à Elland Road, et une fois que nous avons examiné la question, nous avons réalisé que cela pourrait être vraiment excitant.

« Ils [the 49ers] renégocié après la relégation et c’était peut-être une meilleure affaire – tant qu’ils peuvent être promus [to the Premier League] bientôt. »

Leeds a été relégué au championnat de deuxième niveau à la fin de la saison 2022-23, ce qui, selon Spieth, a conduit Rickie Fowler à se retirer.

« C’est fait. Moi et Justin avec une participation minoritaire. Les 49ers ont battu mon [Dallas] Cowboys chaque année, donc si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les », a déclaré Spieth interrogé sur l’accord, qui sera soumis à des contrôles par la Ligue anglaise de football.

« Rickie a décidé de ne pas le faire après la relégation. »