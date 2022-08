Les golfeurs rebelles de la ligue saoudienne poursuivent la PGA pour sanctions

Phil Mickelson fait partie des noms à lancer des poursuites judiciaires contre la PGA

Phil Mickelson, six fois vainqueur majeur, fait partie des 11 joueurs associés à la série LIV Golf soutenue par l’Arabie saoudite à avoir intenté une action en justice contre la PGA alors que leur décision de suspendre les stars voyous est préjudiciable à leur carrière.

Le groupe, qui comprend également Bryson DeChambeau et Ian Poulter, a lancé mercredi une procédure devant le tribunal fédéral de San Francisco et demande une indemnisation pour ce qu’il prétend être la démonstration par la PGA d’un comportement anticoncurrentiel.

“La conduite du Tour ne sert à rien d’autre que de causer du tort aux joueurs et d’empêcher l’entrée de la première menace compétitive significative à laquelle le Tour est confronté depuis des décennies», lit-on dans le procès.

“Le but de cette action est d’annuler les règles et pratiques anticoncurrentielles du PGA Tour qui empêchent ces golfeurs indépendants de jouer quand et où ils le souhaitent..”

La PGA a réagi au vitriol à la cascade de joueurs tentés par des offres financières importantes pour participer aux événements du LIV Golf ; un scénario qui, selon la PGA, menace l’avenir du sport et détruit sa structure acceptée.

Ils ont annoncé des suspensions et des amendes pour les joueurs qui ont rejoint la ligue séparatiste, dirigée par le vétéran du golf Greg Norman.

Cependant, certains golfeurs de haut niveau ont résisté à l’envie, notamment Tiger Woods, qui aurait refusé une somme comprise entre 700 et 700 millions de dollars pour s’associer à LIV Golf.

Il a fait ses débuts dans l’est des États-Unis la semaine dernière avec un événement au National Golf Club de Donald Trump à Bedminster, New Jersey – malgré les protestations furieuses des familles qui ont perdu des êtres chers lors des attentats terroristes du 11 septembre à New York, une tragédie précédemment imputée par Trump à l’Arabie saoudite. Saoudite.

Lire la suite Trump dit aux rebelles du golf de prendre de l’argent saoudien

Si Mickelson et ses collègues transfuges réussissaient à contester leur suspension, cela pourrait entraîner d’autres problèmes, a déclaré l’ancien capitaine de la Ryder Cup Davis Love.

“Si les gars de LIV poursuivent et sont autorisés à jouer sur le PGA Tour, les joueurs en ont assez marre,” il a dit.

“Nous comprenons que nous établissons les règles du PGA Tour et que le commissaire applique nos règles et nous ne voulons pas que ces gars jouent, viennent et sélectionnent nos tournois.

“Nous avons toutes les cartes en main. Nous disons à la FTC [Federal Trade Commission] et à Washington, ‘Non, nous soutenons les règles. Nous ne voulons pas que ces gars jouent. Peu nous importe ce que disent les tribunaux ».

“L’option nucléaire est de dire ‘Bien, s’ils doivent jouer dans nos événements, nous ne jouerons tout simplement pas‘.”

Love avait précédemment exprimé son inquiétude face à l’introduction des événements LIV dans le calendrier du golf, mais admet qu’il était «tout à fait faux” pour dire que ça ne décollerait pas.

LIRE LA SUITE: Le patron de la ligue de golf saoudienne confirme le montant stupéfiant que Woods a rejeté

Mais si les joueurs qui ont chassé les jours de paie saoudiens veulent un combat, Love dit qu’il sera heureux de le leur donner – notant que les suspensions imposées à Dustin Johnson, Brooks Koepka et Patrick Reed les rendent inéligibles pour jouer pour le United dirigé par Love. Équipe des États-Unis lors de la Coupe du Président en septembre.

“Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais je sais que ça va être un combat et les joueurs sont de plus en plus unis contre ça.”