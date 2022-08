Les golfeurs jouent pour les enfants dans tout l’Okanagan

Les familles locales seront les grandes gagnantes car des fonds qui changeront la vie seront collectés sur les greens de la vallée.

Le Capri CMW Insurance Golf 4 Kids débutera à Kelowna le 10 août, à Vernon le 11 août et à Penticton le 12 août.

Avec un objectif d’amasser 75 000 $, les événements soutiennent les programmes que BGC Okanagan offre aux enfants, aux jeunes et aux familles.

« Grâce au financement de ces événements de golf, nous pouvons fournir un lieu d’appartenance sûr avec des modèles positifs pour les enfants, les jeunes et les familles. Un endroit où ils peuvent découvrir de nouvelles opportunités, surmonter les obstacles, établir des relations positives et développer la confiance et les compétences pour la vie », a déclaré Richelle Leckey, coordinatrice de l’engagement communautaire de BGC.

Inscrivez-vous pour un après-midi de plaisir et de collecte de fonds qui aura lieu mercredi au Harvest Golf Club, jeudi au Spallumcheen Golf Club et vendredi au Skaha Meadows Golf Course. L’inscription comprend neuf trous de golf, un souper et des prix. Un encan silencieux et en direct aura également lieu à chaque événement.

Les fonds amassés signifient offrir à quelqu’un son seul repas de la journée, une aide aux devoirs, un bilan de santé mentale, une collation après l’école, un lieu d’appartenance ou donner un high five. Les clubs BGC Okanagan offrent un accès aux opportunités que les enfants et les jeunes pourraient ne pas trouver à l’extérieur des murs du club grâce à leurs programmes de garderie, préscolaires, parascolaires, récréatifs, jeunesse et famille.

« Nous sommes ravis de nous associer à BGC Okanagan et d’aider à collecter des fonds indispensables pour leurs programmes et services incroyables. Soutenir les enfants et les familles de la région est une cause qui nous tient à cœur chez CapriCMW et BGC Okanagan a un impact sur nos communautés depuis des décennies. Golf4Kids est de retour plus grand et meilleur cette année avec trois tournois, et nous espérons voir plus de soutien que jamais pour battre le total de collecte de fonds de l’année dernière », a déclaré Erika Jarvis, marketing et communications de CapriCMW.

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, visitez bgco.ca/tournois-de-golf.

«Grâce à nos programmes, nous avons vu de nombreuses vies changées pour le mieux. Avec l’aide de notre communauté d’affaires locale et des partisans de cet événement, nous continuerons d’offrir un service précieux aux jeunes de l’Okanagan. Nous offrons de nombreuses options pour montrer votre soutien en inscrivant une équipe, en devenant un sponsor et / ou en faisant un don à notre vente aux enchères silencieuse », a déclaré Harpreet Sidhu, spécialiste des événements BGC.

