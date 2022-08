Les golfeurs frappent les liens à Kelowna pour amasser des fonds pour les Timbres de Pâques

Plus tôt cet été, 120 golfeurs se sont rendus au Black Mountain Golf Club de Kelowna pour amasser des fonds pour les Timbres de Pâques.

Il s’agissait du deuxième tournoi de golf annuel de bienfaisance Clubs for Campers, amassant des fonds pour les timbres de Pâques au profit des familles locales. Cette année, 25 000 $ ont été amassés.

“Après une première année réussie pour les Clubs for Campers en 2021, nous voulions vraiment voir la croissance de cet événement pour savoir que nous pouvions avoir un impact année après année, et nous avons été ravis des résultats”, a déclaré Michelle Webber, Easter Seals Community Chef de recrutement. “Non seulement nous avons collecté plus, mais nous avons vu des participants et des sponsors incroyables revenir. L’excitation et l’enthousiasme de toutes les personnes impliquées dans le tournoi, malgré la pluie torrentielle, nous ont vraiment montré que nous sommes une organisation en laquelle les gens et les entreprises croient.

“Ce fut une excellente journée et nous envisageons déjà d’organiser notre troisième tournoi en juillet prochain.”

L’argent ira au Easter Seals Camp Winfield à Lake Country. Il s’agit d’un camp spécialisé d’une semaine pour les personnes handicapées et leurs familles de Kelowna et du sud de l’Okanagan. Des fonds sont également destinés à la maison des Timbres de Pâques, afin de fournir un logement abordable loin de chez soi aux personnes confrontées à des problèmes de santé et à leur besoin de se déplacer pour se rendre à des rendez-vous.

La prochaine collecte de fonds des Timbres de Pâques est la Drop Zone le 20 septembre, où plus de 50 personnes auront la chance de descendre en rappel la Landmark 6 Office Tower (23 étages). Les gens peuvent s’inscrire sur le site Web de la collecte de fonds Drop Zone.

