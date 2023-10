Les golfeurs de la région participent à un tournoi d’État | Actualités, Sports, Emplois

WHEELING – Des golfeurs de lycées de partout ont participé au tournoi de golf de l’État mercredi à Oglebay Golf Resort.

Tous les golfeurs ont complété 18 trous mardi et mercredi, et les scores quotidiens ont été combinés pour déterminer les vainqueurs.

La météo était magnifique les deux jours, permettant à l’événement de se dérouler sans accroc.

Quatre écoles de la région ont amené quatre golfeurs à l’événement pour concourir pour le titre par équipe, tandis qu’une poignée d’autres ont amené un ou deux golfeurs pour tenter de devenir médaillé du tournoi ou de faire partie de l’équipe de tous les États.

Le comté de Roane a concouru pour le titre par équipe en classe AA. Ils se sont classés huitièmes au classement général avec un score combiné de 189 au-dessus du par. Daren Raines, Carder Kinder, Jayden Webb et Lucas Hall ont participé pour les Raiders.

Les Blue Devils de St. Marys se sont classés quatrièmes de la classe A en équipe, avec un score total de 266. Cette marque les place à seulement 11 coups de Wahama, troisième.

L’entraîneur-chef Catie Hamilton a mis la saison en perspective malgré une fin décevante.

« Nous avons eu une excellente saison tout au long de l’année, et nous avons joué de notre mieux toute la saison », dit-elle. « Nous avons été un peu déçus de la façon dont nous avons joué ici, mais je suis fier de la remontée de nos enfants lors de la deuxième journée. Nous ne nous sommes pas mis dans une bonne position après la première journée, mais dans l’ensemble, vous savez, vous ne pouvez pas être déçu de la saison qu’ils ont faite, et ils restent sans conteste l’une des meilleures équipes du championnat. État. »

Preston Lawhon de St. Marys a fait partie de l’équipe de tous les États avec une huitième place sur un score de 24 sur deux jours.

Hamilton a déclaré à propos de sa performance : « Preston a vraiment tenu le coup ces deux derniers jours. Il est venu très fort pour nous et il a joué à son potentiel hier, et aujourd’hui il l’a vraiment exploité. Ce n’est pas un parcours facile à jouer au quotidien, donc je pense qu’il a répondu à ses attentes en devenant all-state, et je suis vraiment fier de lui pour cela.

Lawhon a décrit ce que cela faisait de faire partie de l’équipe de tous les États, «Ça fait du bien. Au cours des deux dernières années, cela a été un de mes objectifs énormes, et les scores de cette année étaient bien inférieurs à ceux de tous les États. J’ai eu des frissons en y pensant (faire partie de l’équipe de tous les États) parce que j’ai subi une opération à cœur ouvert en janvier, et pour pouvoir rebondir après cela, commencer à jouer au golf il y a environ cinq mois, je suis juste très heureux de la façon dont Je l’ai fait. »

Lawhon, actuellement junior, a décrit comment il envisage de se préparer pour la saison prochaine et quels sont ses objectifs, « Habituellement, après le golf, je prends une énorme pause, comme une pause de six mois, je l’ai fait l’année dernière, mais je vais vraiment essayer de faire du golf l’objectif principal, en particulier les 3 et 4 octobre de l’année 2024. Je sais quoi. Je veux, quelle est cette place de médaillé. Je sais que je peux le faire, je dois juste faire mieux, je suppose, mais je suis heureux d’avoir joué un tournoi d’État et de ne pas avoir joué mon pire match de l’année.

Will Barniak de Williamstown s’est classé juste devant Lawhon au 7e rang avec un score de 23 au-dessus du par. Barniak a expliqué ce que cela faisait de faire partie de l’équipe de tous les États et ce qu’il a fallu pour y arriver, « C’est incroyable. C’était vraiment difficile, mais nous avons définitivement tenu bon et avons fini. Beaucoup de hauts et de bas. »

Barniak, un senior, a exprimé ce que cela lui faisait de remporter les honneurs de tous les États lors de sa dernière saison pour les Yellowjackets : «Ça fait vraiment du bien. Ma première année, j’ai raté quelques coups, l’année dernière, j’ai raté d’un coup aux championnats régionaux, et je veux dire, je suis juste content d’avoir terminé ma dernière année, je serai ici.

Kelan Lucas, de Ravenswood, est troisième à égalité en classe A avec un score de 20+. Il s’est grandement amélioré lors de la deuxième journée de l’événement, passant de 15 le premier jour à seulement cinq le deuxième jour. Lucas a dit de son amélioration, « C’est génial, parce que je n’ai pas joué aussi bien que j’aurais pu l’année dernière, et même hier, je n’ai pas joué aussi bien que j’aurais pu. Faire trois putts sur neuf greens est vraiment difficile, mais je suis revenu en force aujourd’hui, j’ai frappé la balle tout aussi bien et j’étais un bien meilleur putter.

Lucas, comme Lawhon, a pour objectif d’être médaillé de classe A l’année prochaine, « Je veux vraiment le gagner l’année prochaine. Aujourd’hui, cela prouve que je suis assez bon pour le gagner, et donc l’année prochaine, je vais essayer de réaliser deux bonnes manches au lieu d’une.

Lucas a terminé en discutant de ce que cela faisait de représenter les Diables Rouges, «Je suis juste vraiment excité d’être ici, je suis vraiment excité d’être un all-stater pour Ravenswood. Allez les diables.

Parmi les autres golfeurs de la région qui ont participé au tournoi figurent Caleb Sutton de Doddridge, Cameron Fallon de Parkersburg South et Parker Vannoy, également en compétition pour les Patriots.

Grant Roush de Wahama, joueur de l’année de la conférence Little Kanawha, a tiré 12 pour étouffer Rocky Frye de Montcalm pour les honneurs de médaillé de classe A.

