Les golfeurs de la région feront l’expérience de TPC Deere Run à Riverdale Sectional – Shaw Local

Les golfeurs de la région pourront jouer dans l’ombre des pros pour la section 2A Riverdale Boys de lundi au TPC Deere Run.

Deere Run accueille la classique annuelle John Deere le long de la rivière Rock à Silvis. Bien qu’il s’agisse d’un parcours professionnel, la section du TPC se jouera à partir des tees de distance du lycée, a déclaré l’entraîneur de Hall Mason Kimberly, jouant à environ 6 300 mètres.

Kimberly a déclaré que cela promet d’être toute une expérience pour son équipe, ainsi que pour St. Bede et Bureau Valley, qui ont donné au comté de Bureau un balayage 1-2-3 des qualifications de l’équipe lors du St. Bede Regional de la semaine dernière au Spring Creek Golf Course. .

L’entraîneur de Hall, qui joue au parcours professionnel TPC environ une fois par an, a déclaré qu’une fois que les lycéens auront surmonté le «facteur de crainte», ce sera comme jouer une autre partie de golf.

“C’est un peu comme le film Hoosiers où ils sont au gymnase pour la finale de l’État et ils sortent le ruban à mesurer et ils disent:” La jante est toujours à 10 pieds de haut, la ligne de lancer franc est toujours à 15 pieds “, », a déclaré Kimberley. « Lorsqu’il s’agit de jouer sur le parcours, il faut toujours réussir de bons coups de golf. Encore faut-il frapper droit. Encore faut-il le garder en jeu, et vous devez toujours obtenir deux coups roulés sur chaque green. Peu importe comment ils sont façonnés ou à quelle vitesse ils sont.

“Je pense qu’une fois que nous aurons surmonté ce facteur de crainte, ils découvriront que ce n’est qu’une autre partie de golf.”

Kimberly, qui joue sur le parcours professionnel du TPC et tire au milieu des années 70, a déclaré que le plus grand choc pour les golfeurs serait de marcher sur le parcours.

“C’est vraiment vallonné,” dit-il. « Il va falloir beaucoup plus d’efforts physiques pour traverser 18 trous que sur notre parcours à domicile. C’est tout l’intérêt des coupes. Vous voulez vous assurer que les trois meilleures équipes se hissent au sommet, et c’est un endroit idéal pour cela.

Kimberly a déclaré qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il faudrait pour s’en sortir en tant qu’équipe ou en tant qu’individu.

“Ce sera probablement un score supérieur à la normale”, a-t-il déclaré. « La partie la plus difficile de ce parcours, ce sont les verts. Ils sont plus grands, ils sont plus rapides, ils ont plus de pentes. Ils sont protégés par des bunkers. Le rough autour du green est plus haut.

“Je veux dire, vous devez être sur votre jeu ‘A’ pour avoir deux putts plus ou moins sur chaque trou.”

Kimberly a déclaré que les cousins ​​​​de Hall, Landen et Grant Plym, avaient joué le parcours et que d’autres étaient là pour regarder les pros. Il a dit que Landen Plym a battu 80 une fois avant sa première année.

Les Red Devils prévoyaient de passer un bon moment de la journée dimanche à s’entraîner là-bas, a déclaré Kimberly, “apprendre le parcours et à quoi s’attendre. Ce sera un animal différent de celui auquel nous sommes habitués, que ce soit notre cours à domicile à Spring Creek ou d’autres cours de lycée auxquels nous jouons.

Fulton concourra également en équipe, après avoir remporté la couronne régionale Galena derrière le médaillé Landen Meyers. L’entraîneur des Steamers, Mitch Van Zuiden, est l’un des pros adjoints de Deere Run.

Les autres qualifiés de section incluent Wes Wilson et Hayden Wittenauer d’Amboy; Kyle Wolfe et Logan Palmer de Newman ; Carson Zellers (83) de Marquette; Lucas Bernardi (84), Blake Ramsey (86) et Connor Reichman (90) de Fieldcrest ; Carson Rowe (86) et Jacob Miller (88) de Henry ; Camden Figgins et Hudson Stafford (91 ans) de Serena-Newark ; Braden Anderson d’Eastland; et Kaden Brown de Forreston.

Sectionnel garçons Bartonville 2A

Un trio de Princeton Tigers a avancé du Geneseo Regional pour la section de lundi au Coyote Creek Golf Course à Bartonville. Jaden Eggers a terminé neuvième (82) au régional tenu au Valley View Golf Club de Cambridge, tandis que Karter Patterson a terminé à égalité au 13e rang (84) et Tyson Phillips a terminé 16e (85).

Sectionnel filles Kewanee 1A

Le comté de Bureau enverra lundi trois golfeuses à la section féminine Kewanee 1A à Baker Park à Kewanee.

St. Bede senior Gina Grivetti (7e), Bureau Valley senior Callie Schoff (10e) et Princeton senior Morgan Forristall (14e), un joueur de première année, tous qualifiés du Rock Falls Regional.

Les Dixon Duchesses, dirigées par la troisième place Katie Drew, ont progressé en équipe la semaine dernière à Deer Valley, et Ava Hackman et Lexy Davis de l’Oregon, Cheyenne Hansen de Rock Falls, Kamryn Stockton de Polo et Sarah Wetzell de Morrison concourront également à Kewanee. .