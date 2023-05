Les Golden State Warriors restent en vie contre les LA Lakers, les New York Knicks retiennent Miami Heat

Les Golden State Warriors ont maintenu leur défense du titre NBA en vie mercredi avec une victoire 121-106 sur les Lakers de Los Angeles, qui ont vu le centre star Anthony Davis partir après avoir pris un coup à la tête.

Les Warriors ont réduit le déficit de leur série de demi-finales de la Conférence Ouest à 3-2.

Les New York Knicks sont également restés en vie alors que Jalen Brunson a marqué 38 points dans une victoire de 112-103 contre le Miami Heat au Madison Square Garden, ce qui a poussé leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est à un sixième match.

Golden State et New York doivent maintenant gagner sur la route vendredi pour se donner une chance de remporter leur série respective dimanche.

Seules 13 équipes de la NBA se sont ralliées de 3-1 pour remporter une série. Les Warriors l’ont fait contre le Thunder d’Oklahoma City lors de la finale de la Conférence Ouest 2016 – puis une équipe des Cleveland Cavaliers dirigée par LeBron James a fait de même contre eux lors de la finale de la NBA.

« En entrant dans ce match, nous voulions juste en gagner un, nous donner une chance, sachant que nous avons un gros match six à Los Angeles et nous avons évidemment besoin de celui-là pour rester en vie », a déclaré la star des Warriors, Stephen Curry, à la chaîne de télévision TNT.

Curry a marqué 27 points pour mener six joueurs des Warriors à deux chiffres. Andrew Wiggins a marqué 25 points et Draymond Green a délivré un double-double de 20 points et 10 rebonds.

« Tout au long de la liste, il y a eu des contributions », a déclaré Curry.

Les Lakers sont invaincus à domicile cette post-saison, mais ils pourraient se retrouver sans Davis, qui est parti au quatrième quart après avoir pris par inadvertance un coup de coude à la tête de Kevon Looney de Golden State.

Un Davis secoué, qui a marqué 23 points et attrapé neuf rebonds, s’est dirigé vers le banc et a finalement été aidé au vestiaire, ne revenant pas au match.

« Il a pris une balle dans la tête », a déclaré l’entraîneur des Lakers Darvin Ham après le match. « Il semble déjà très bien. C’est le statut en ce moment. »

James a mené les Lakers avec 25 points, mais Los Angeles n’a pas pu égaler l’énergie des Warriors désespérés.

Curry a drainé un trois points au buzzer de la mi-temps pour donner à Golden State une avance de 70-59 à la mi-temps.

Le dunk de retrait de Wiggins a poussé l’avance des Warriors à 18 points au début du troisième quart.

Ils ont mené à deux chiffres la majeure partie de la seconde mi-temps, mais Austin Reaves a percé un trois points qui a réduit le déficit à neuf avec 5:25 restants.

Curry a répondu avec un saut en arrière et un trois points et les Lakers n’obtiendraient plus le déficit en dessous de 10.

À New York, les Knicks ont construit une avance de 19 points au troisième quart, puis ont repoussé une charge tardive de Miami pour réduire le déficit de leur série à 3-2.

« Vous devez leur donner du crédit, c’est une équipe difficile à jouer », a déclaré Brunson, qui a joué les 48 minutes. « Mais nous sommes juste sortis pour nous battre.

« Nous ne nous sommes pas découragés avec le déficit de 10 points au premier quart, nous avons juste continué à nous battre », a déclaré Brunson, qui a ajouté neuf rebonds et sept passes.

RJ Barrett a marqué 26 points et Julius Randle a ignoré un premier coup à l’œil pour en ajouter 24 pour les Knicks, qui tenteront d’égaliser la série à Miami vendredi.

C’était serré au début, mais après que le tir à trois points de Quentin Grimes ait mis les Knicks à 10-8 au milieu du premier quart, le Heat a clôturé la période sur une course de 16-4 pour mener 24-14.

Les Knicks ont riposté et le recul de Randle à trois points avec 1,3 seconde à jouer au deuxième quart a permis aux Knicks de mener 50-47 à la mi-temps.

Les Knicks l’ont versé dans le troisième, poussant l’avance à 19 avec 5:55 à faire dans la période.

Miami, faisant finalement tomber ses tirs à trois points, a réduit ce chiffre à 10 avant le quatrième, et le panier de traction de Jimmy Butler, suivi de son lancer franc sur la prochaine possession du Heat, avait Miami à seulement deux points avec 2:37 à jouer. .

Isaiah Hartenstein de New York a répondu avec un dunk et les Knicks ont tenu le coup.

Butler a mené le Heat avec 19 points, sept rebonds et neuf passes. Bam Adebayo a ajouté 18 points et Duncan Robinson en a marqué 17 sur le banc pour Miami, qui tente de devenir la deuxième équipe classée huitième – après les Knicks de 1999 – à atteindre la finale de la conférence.

