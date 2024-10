Les Golden Knights se rallient tardivement aux Sénateurs et restent invaincus à domicile

Tomas Hertl a égalisé 4-4 pour Vegas avec un tir sur réception en avantage numérique à 16 :49, et Keegan Kolesar a donné une avance de 5-4 aux Golden Knights à 17 :49 avec un tir du poignet depuis le cercle de mise au jeu gauche. .

Ivan Barbashev a marqué dans un filet vide à 18 :14 pour une finale de 6-4.

Barbashev a marqué deux fois, Alex Pietrangelo a récolté trois passes décisives et Jack Eichel, Tanner Pearson et Mark Stone ont chacun récolté deux passes décisives pour les Golden Knights (5-2-1), qui ont remporté leur cinquième match consécutif à domicile pour débuter la saison. Adin Hill a réalisé 35 arrêts.

Adam Gaudette a marqué deux fois, et Claude Giroux et Drake Batherson ont chacun récolté un but et une passe pour les Sénateurs (4-3-0). Linus Ullmark a réalisé 22 arrêts à son retour après avoir raté quatre matchs en raison d’une souche non divulguée.

Gaudette a donné une avance de 1-0 à Ottawa à 2 min 40 s de la première période, marquant sur réception sur réception sous le cercle droit vers le côté court. Cole Reinhardt l’a nourri avec une passe sans regard sous la ligne de but pour son premier point dans la LNH.

Giroux a porté le score à 2-0 à 12 min 15 s grâce à une redirection qui s’est déroulée entre les jambes du défenseur des Golden Knights Brayden McNabb, puis à travers le cinq trous de Hill.

Nicolas Roy a réduit la marque à 2-1 à 17 :23, et Nicolas Hague a égalisé 2-2 21 secondes plus tard lorsqu’il a lancé la rondelle vers le filet et qu’elle est entrée hors du patin du défenseur des Sénateurs Jake Sanderson à 17 :44.

Batherson a ensuite redonné l’avantage à Ottawa 3-2 à 18 :33 grâce à un tir depuis l’enclave haute, mais Barbashev a égalisé 3-3 à 6 :40 de la deuxième période en déviant un tir de Pietrangelo.

Le deuxième but du match de Gaudette a donné aux Sénateurs une avance de 4-3 en avantage numérique à 17:44. Il a marqué d’un tir du poignet du côté du gant depuis le haut de la fente.