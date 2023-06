Les Golden Knights se rallient pour battre les Panthers 5-2 lors du premier match de la Coupe Stanley

LAS VEGAS (AP) – De retour en finale de la Coupe Stanley pour la première fois en cinq ans et à la traîne des Panthers de la Floride à moins de 10 minutes du premier match, les Golden Knights de Vegas ont envoyé un message très clair.

« Nous étions prêts », a déclaré Jonathan Marchessault.

Prêt et dominant. Vegas s’est ressaisi d’un déficit précoce, a obtenu le but du feu vert de Zach Whitecloud avec un peu plus de 13 minutes à jouer et sans doute le meilleur arrêt des séries éliminatoires d’Adin Hill et a battu la Floride 5-2 samedi soir pour prendre la tête du best-of -sept séries.

« Nous avons gardé notre sang-froid et c’était bien », a déclaré Marchessault, l’un des six joueurs originaux des Knights partis depuis le début de la franchise en 2017 qui a marqué le but égalisateur en première période. « Nous voulions juste jouer de la bonne manière et être disciplinés, et ce soir, nous avons pu être la meilleure équipe. »

Whitecloud a mis Vegas en tête, un penalty crucial a suivi et le capitaine Mark Stone a marqué un but d’assurance qui a été revu pour un bâton haut et confirmé. Reilly Smith l’a scellé avec un filet vide pour rendre le score plus déséquilibré que le match.

La combinaison de cette attaque et des 33 arrêts de Hill a mis Vegas en place après un premier match fougueux entre les équipes de Sun Belt qui ont perdu peu de temps à se familiariser avec les gros coups pendant le jeu et beaucoup de poussées et de bousculades après le coup de sifflet.

« C’est exactement ce à quoi nous nous attendions », a déclaré le défenseur de Vegas Shea Theodore, qui a marqué son premier but des séries éliminatoires et a mis fin à une disette de 27 matchs depuis le 7 mars. « C’est comme ça qu’ils voulaient jouer. Nous essayions juste de ne pas jouer là-dedans.

Ce truc ne fait que commencer. Le match 2 est lundi à Las Vegas.

Avant même que les Panthers aient la chance de répondre, ils ont accéléré le jeu physique tard après avoir pris du retard par deux. Une poignée de pénalités résultant d’un fracas avec 4:24 restants a laissé le banc de Floride bien court.

Le résultat a été déterminé bien avant cela.

Après avoir pris du retard sur un but en infériorité numérique d’Eric Staal qui a aspiré la vie de la foule de 18 432 personnes, les Golden Knights se sont ralliés pour leur neuvième retour en séries éliminatoires. Marchessault — connu depuis son arrivée à Las Vegas pour avoir marqué de gros buts — a répondu avant la fin de la première période.

Au début de la seconde, Hill a effectué un arrêt désespéré pour priver Nick Cousins ​​de ce qui aurait été un but sûr. L’arrêt rappelle celui que Braden Holtby de Washington a fait contre Vegas – dans le même pli – il y a cinq ans.

« C’est un arrêt irréel – ça change la donne », a déclaré l’entraîneur Bruce Cassidy. « Vous avez besoin de ces sauvegardes à des moments clés. »

Accorder un but égalisateur à Anthony Duclair avec 10,2 secondes à faire en deuxième n’a pas beaucoup freiné l’élan des Golden Knights. Le but de Whitecloud, alors que le gardien de but Sergei Bobrovsky, deux fois vainqueur du trophée Vézina, était masqué et incapable de voir, a encore une fois enflammé les partisans.

Bobrovsky, en finale pour la première fois, a minimisé toute raison de s’inquiéter après avoir arrêté 29 des 34 tirs et perdu pour la deuxième fois seulement en 12 matchs cette post-saison.

« J’ai joué un bon match », a déclaré Bobrovsky. « J’ai joué un match solide. Ils se sont créé de bonnes occasions autres que des buts. Ils ont eu beaucoup de bonnes occasions de marquer et c’était amusant.

Une partie du plaisir est venue lorsque le jeu a été arrêté.

Moins de 10 minutes plus tard, Hill n’était pas trop content que Nick Cousins ​​se soit écrasé dans son pli et a donné à l’ailier agité des Panthers un coup qui a provoqué une poignée de mêlées. Au cours de la deuxième période, Matthew Tkachuk a fait savoir à Nic Hague de Vegas qu’il n’était pas ravi d’un coup sûr dans le coin de Cousins ​​et d’une collision avec Brandon Montour après le coup de sifflet.

« Si les gars vont venir dans mon pli et essayer de me bousculer, je vais tenir bon », a déclaré Hill. « Je ne vais rien faire de trop fou ou devenir trop sauvage, mais, oui, je dois me défendre. »

L’entraîneur de la Floride, Paul Maurice, de retour en finale pour la première fois depuis 2001, a affiché un comportement aussi calme qu’il l’a fait tout au long du premier tour, lorsque son équipe a pris du retard 1-0 puis 3-1 contre le meilleur Boston de la LNH. avant de gagner en sept.

« Ça va être serré », a déclaré Maurice. « Tout le monde respire.

Les Golden Knights sont en finale pour la deuxième fois en six ans d’existence, cinq ans après avoir participé à leur saison inaugurale. Vegas a remporté le premier match en 2018 et a perdu la série contre Washington en cinq matchs.

Les Panthers sont de retour pour la Coupe pour la première fois depuis 1996. La Floride a été balayée par le Colorado lors de cette finale il y a 27 ans, 18 mois avant la naissance de Tkachuk, le meilleur buteur de l’équipe en séries éliminatoires.

Il s’agit du 66e affrontement différent d’équipes en finale de Coupe dans l’histoire de la LNH et le 46e depuis le début de l’ère de l’expansion en 1967-1968. C’est la première fois depuis Washington-Vegas et seulement la troisième fois depuis le début du siècle que la finale met en scène deux équipes qui n’ont jamais remporté le championnat de la ligue.

Suivez l’écrivain AP Hockey Stephen Whyno sur Twitter à https://twitter.com/SWhyno

AP NHL Playoffs : https://apnews.com/hub/stanley-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Stephen Whyno, Associated Press