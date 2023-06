Les Golden Knights remportent la Coupe Stanley, cimentant Vegas comme ville sportive

Les Golden Knights sont en lice depuis leur première saison. Ils ont rapidement attiré une base de fans féroce tout en se qualifiant pour la finale de la Coupe Stanley en 2018, perdant face aux Capitals de Washington. Entre cette date et son championnat cette année, les Golden Knights se sont qualifiés deux fois pour la finale de conférence et n’ont raté les séries éliminatoires qu’une seule fois.

L’équipe vend souvent ses matchs à domicile, attirant les habitants et les touristes. La ville revêt le noir et l’or pendant la saison de hockey. MGM Resorts drape un maillot des Golden Knights sur sa réplique de la Statue de la Liberté à l’extérieur de New York New York.

L’esprit communautaire entourant l’équipe de la LNH se fait sentir dans toute la scène sportive de la ville.

Horbuckle a déclaré : » C’est une période passionnante pour notre ville, car nous consolidons notre statut en tant que l’une des meilleures destinations sportives et de divertissement au monde. «

Sandra Douglass Morgan, originaire de Las Vegas, est désormais présidente des Raiders. Elle a déclaré à CNBC dans une récente interview que sa ville natale est sur le point de captiver l’imagination des fans de sport du monde entier, avec ses divertissements, ses restaurants, ses boutiques et, bien sûr, ses options de jeu.

« Nous allons nous assurer de continuer à offrir à Las Vegas et aux 40 millions de visiteurs du monde entier ces expériences qui changent la vie », a-t-elle déclaré.

Les casinos de Vegas profitent également de la course inaugurale de Formule 1 dans la ville, prévue pour novembre. Wynn, par exemple, propose un forfait week-end cinq étoiles au prix d’un million de dollars.

Alors que Las Vegas a perdu cette année une équipe d’expansion de la Major League Soccer, une équipe de la Major League Baseball semble être en route.

Les A d’Oakland ont signé plusieurs accords pour déplacer l’équipe dans un lieu de Vegas. Le Sénat du Nevada cette semaine approuvé un projet de loi pour amasser 380 millions de dollars en fonds publics pour un stade de baseball professionnel. Le projet de loi va maintenant à l’Assemblée de l’État.

Les rumeurs et les espoirs persistent depuis des années sur le potentiel d’une équipe d’expansion de la National Basketball Association, bien que rien de solide n’ait émergé.

Pour l’instant, cependant, Las Vegas est fermement amoureux des Golden Knights, une fierté qui oblige les habitants à braver les redoutables touristes et la circulation du Strip pour soutenir leur équipe.

Et maintenant, les Chevaliers sont les rois du hockey.