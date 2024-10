Les Golden Knights placent Raphaël Lavoie en dérogation

Les Golden Knights se sont placés en avant Raphaël Lavoie sur des dérogations dans le but de l’affecter à l’AHL Henderson, rapporte Elliotte Friedman de Sportsnet. Lavoie a été réclamé par Vegas hier après avoir été renoncé par les Oilers ce week-end.

Lavoie, 24 ans, a fait ses débuts dans la LNH l’an dernier. L’ailier de centre de 6’4″ a fait sept apparitions pour Edmonton en novembre et décembre, affichant une cote de -2 avec quatre tirs au but avec une moyenne dérisoire de 7:17 par match. Ses 50 points en 66 matchs en affectation dans l’AHL Bakersfield l’ont mis sur le point de faire partie de l’équipe de la soirée d’ouverture, mais il a raté de peu la coupe et a atterri sur le fil du ballottage.

Les Golden Knights ont également affirmé Cole Schwindt Les Flames ont obtenu des dérogations hier, mais ils n’ont pas l’espace nécessaire pour conserver les deux à long terme. Centre William Karlsson débutera l’année dans la réserve des blessés pour maintenir son effectif à un maximum de 23 joueurs, mais il ne sera pas absent longtemps, voire pas du tout. Quelqu’un aurait dû faire une dérogation à son retour – probablement l’un des nouveaux joueurs, afin d’éviter d’exposer une précieuse profondeur défensive sous la forme de Ben Hutton ou Kaedan Korczak au fil. Même si un placement au ballottage n’était pas nécessaire aujourd’hui, les Knights espèrent que tenter d’envoyer Lavoie maintenant avant que d’autres blessures n’apparaissent dans la ligue leur donnera une chance de le cacher à Henderson.

Ce ne sera probablement pas le cas, cependant. Derek Van Diest de LNH.com rapporte que les Oilers ont intérêt à conserver Lavoie et soumettront probablement une réclamation avant la date limite de demain. S’ils sont la seule équipe à le faire, ils peuvent l’envoyer directement à Bakersfield sans avoir à le faire passer à nouveau par dérogation.