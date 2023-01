Les Golden Knights manquent d’énergie, d’intensité et d’émotion face aux Stars

L’après-midi est généralement l’heure de la sieste pour de nombreux joueurs de la LNH, qui font généralement une petite sieste entre l’entraînement du matin et leur match du soir. Lundi, les Golden Knights ont eu une heure de départ inhabituelle, laissant tomber la rondelle à 15 h contre les Stars de Dallas, mais il semblait que de nombreux joueurs étaient restés fidèles à leur routine quotidienne.

Vegas avait l’air léthargique et lent lors de la défaite 4-0 contre les Stars. Jake Oettinger a à peine transpiré lors de son jeu blanc de 27 arrêts, alors que les Golden Knights ont eu du mal à générer une attaque soutenue ou des occasions dangereuses tout au long du match.

“C’est inacceptable”, a murmuré Nicolas Hague, vaincu, dans le vestiaire après le match. “Peu importe contre qui nous jouons, ça doit être mieux que ça.”

Après avoir perdu des matchs consécutifs pour la première fois cette saison, c’était le plus visiblement frustré que les joueurs aient été avec un effort toute l’année.

« Nous jouions simplement trop lentement partout sur la glace », a déclaré Reilly Smith. «Ils arrivaient aux rondelles en premier et rechargeaient plus vite que nous ne sortions la rondelle. Nous n’étions pas assez bons dans tous les aspects du jeu. »

La frustration s’est propagée du vestiaire à la conférence de presse de l’entraîneur Bruce Cassidy, où il a déclaré que ce n’était «pas un effort de la LNH ce soir de notre groupe».



Colin Miller et Paul Cotter. (Ethan Miller/Getty Images)

Vegas n’a réussi que six tirs au cours de la première période, et aucun n’était particulièrement menaçant. L’équipe était déjà privée de Mark Stone, Shea Theodore, William Carrier, Zach Whitecloud et Brett Howden, et a perdu Alec Martinez sur blessure au milieu du match de lundi. En l’absence de tout ce talent, une baisse de l’exécution est attendue. La plus grande frustration de Cassidy provient de la baisse d’énergie.

«Le leadership commence au sommet», a-t-il déclaré. « C’est à moi de préparer les joueurs à jouer, mais lorsque la rondelle tombe, l’effort et l’exécution tombent sur le joueur. Ce sont eux sur la glace. Nos efforts n’ont pas été suffisants et l’exécution a été médiocre. Appelons-le comme il était. C’était sacrément pauvre.

Cassidy a brossé un tableau de la frustration dans les coulisses en disant: «Tout le monde veut jouer plus, alors voici votre opportunité, alors saisissez-la. Ne venez pas dans mon bureau mercredi et dites-moi ‘Hey, j’ai besoin de jouer plus.’ Eh bien, faites-le ce soir, quand le jeu est en jeu. Allez-y. Donc je suppose que c’est la partie gênante.

Les joueurs étaient entièrement d’accord avec le sentiment de Cassidy.

“Nous sommes chez nous”, a déclaré Hague. « Nous devrions avoir beaucoup d’énergie. Il n’y a vraiment aucune excuse pour cela. Nous devons être bien meilleurs que ce que c’était. Il n’y a aucune excuse pour cela.

Le bug des blessures a frappé l’équipe à un moment difficile en termes de force des adversaires. Au cours de la semaine dernière, les Golden Knights ont été dominés par leurs rivaux de division Los Angeles et Edmonton, avec qui ils se battent pour des places en séries éliminatoires dans la division Pacifique. La défaite par jeu blanc de lundi était contre une équipe de Dallas avec laquelle ils sont au coude à coude au classement de la Conférence Ouest.

“Nous avons perdu contre Los Angeles et nous avons été horribles”, a déclaré Cassidy. « Cela aurait dû être un signal d’alarme. Nous devrions être prêts à partir, et mieux. Il est clair que quelque chose s’est glissé dans notre jeu. Un malaise, ou appelez-le comme vous voulez, que nous devons sortir de notre jeu. »

Il est facile d’attribuer le manque d’énergie, d’intensité et d’émotion sur le banc des Golden Knights à l’absence d’un joueur, leur capitaine. Peu de joueurs de la ligue l’apportent comme Stone le fait tous les soirs, et le remplacer est presque impossible. Cela étant dit, c’est quelque chose que les Golden Knights devront faire avec Stone répertorié comme une semaine après une blessure au haut du corps.

“Oui, nous le manquons, mais nous devons créer de l’énergie ailleurs”, a déclaré Hague. “Ce n’est pas à un seul gars de créer de l’énergie pour cette équipe.”

À l’heure actuelle, les Golden Knights ont besoin de leadership d’ailleurs, et ils ne l’obtiennent peut-être pas pour le moment.

“Nous avons des vétérans dans la salle, et ce sont les gars ce soir qui devraient diriger l’équipe”, a déclaré Cassidy. « Vous savez qui ils sont. Ils ne l’ont pas eu tôt et honte à eux.

Lorsque Jack Eichel s’est blessé plus tôt dans la saison, Stone a poussé son jeu à un nouveau niveau. Au cours des 12 matchs sans Eichel, Stone a joué en moyenne plus de 20 minutes par match et a inscrit huit buts et neuf passes décisives. Maintenant, les rôles se sont inversés, mais Eichel a connu deux de ses pires matchs de la saison. Dans ces matchs, il n’a enregistré que deux tirs au but et Vegas a été surclassé 5-0 avec lui sur la glace.

Eichel sait qu’il doit être meilleur, tout comme Smith, William Karlsson et Jonathan Marchessault. Cassidy a également souligné que ce ne sont pas seulement les meilleurs joueurs qui doivent élever leur jeu.

“Ils doivent être ceux qui dirigent l’équipe et les partisans doivent suivre”, a-t-il déclaré. «Vous avez besoin de gens qui poussent par en dessous. C’est une bonne occasion pour eux de dire : « Je vais prendre cette place. Je vais lever la main et prendre le temps de glace de Mark Stone. Il faudrait qu’il y en ait un peu plus. »

Nicolas Roy et Paul Cotter voient actuellement des rôles massivement élevés, jouant aux côtés d’Eichel sur la première ligne. Ils font également tous deux partie d’unités d’équipes spéciales et devront y contribuer. C’est beaucoup demander, mais c’est aussi une belle opportunité pour les jeunes joueurs avides d’en avoir plus dans leur assiette.

Vegas a encore deux matchs à jouer à domicile, jeudi contre Detroit et samedi contre Washington. Cela a été une période difficile, surtout si l’on considère toutes les blessures subies par les Golden Knights, mais ils savent qu’ils doivent être meilleurs.

C’est sans aucun doute le plus bouleversé que les joueurs et l’entraîneur aient suivi un match cette saison.

Ils sont hors de la glace mercredi. Jeudi, nous verrons comment ils réagissent.

(Photo du haut de Logan Thompson, Alec Martinez et Luke Glendening : Ethan Miller / Getty Images)