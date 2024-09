Les Golden Knights étudient leurs options après que Robin Lehner ne se soit pas présenté à l’examen médical

Les Golden Knights de Vegas examinent leurs options, y compris la résiliation du contrat, après que le gardien de but Robin Lehner n’a pas assisté au camp d’entraînement pour un examen médical de pré-saison obligatoire requis pour confirmer son inéligibilité à jouer, ont indiqué plusieurs sources. Confrontation quotidienne.

Les Golden Knights ont consulté la LNH sur la question, qui, à son tour, a pris contact avec l’Association des joueurs de la LNH concernant le traitement contractuel approprié à la lumière d’une situation qui comprend des circonstances uniques.

Lehner, 33 ans, n’a pas joué dans la LNH depuis le 20 avril 2022 et devait manquer sa troisième saison complète consécutive en raison d’une blessure cette année après avoir subi une opération à la hanche en août 2022. Il devait entamer la dernière année de son contrat de cinq ans de 25 millions de dollars, avec un salaire de 4,5 millions de dollars dû pour 2024-25.

La convention collective de la LNH et de l’AJLNH stipule que les joueurs blessés, même ceux qui sont en ILTD depuis plusieurs saisons, doivent subir un examen médical au début de chaque saison où ils sont sous contrat pour confirmer qu’ils ne sont pas aptes à jouer. Le joueur peut ensuite être placé sur la liste des blessés à long terme à la discrétion de l’équipe et demander un allègement du plafond salarial, si nécessaire.

Les enjeux de ces négociations contractuelles sont nombreux, pour Lehner, pour les Golden Knights et pour l’AJLNH. Lehner a 4,5 millions de dollars en salaire en jeu, car il n’y a aucun doute sur le fait qu’il ne s’est pas présenté au match de mercredi. Les Golden Knights pourraient demander la résiliation du contrat de Lehner et non seulement se libérer de l’engagement financier de 4,5 millions de dollars, mais surtout de son plafond salarial de 5 millions de dollars cette saison et potentiellement éliminer la nécessité de commencer une autre saison en LTIR. L’AJLNH, bien sûr, voudra éviter un nouveau précédent et protéger les droits de tous les joueurs, en particulier les joueurs blessés dont le salaire est garanti. Lehner a également reconnu qu’il participait au programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH.

Les Golden Knights, l’AJLNH et la représentation de Lehner chez Newport Sports n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lorsqu’ils ont été contactés par Confrontation quotidienne le mercredi après les heures normales de bureau.

Lehner était un immense favori des fans au cours de sa carrière pour son travail sur et hors glace. En 2018-19 avec les Islanders de New York, il a remporté le trophée Bill Masterton Memorial et a terminé troisième au vote pour le trophée Vézina du meilleur gardien de but. Il a été ouvert et a plaidé pour plus de discussions sur la santé mentale, la dépendance à la drogue et à l’alcool et les traumatismes. Lehner a parlé publiquement de ses batailles contre le trouble bipolaire, le TDAH et le SSPT, de ses problèmes de santé mentale non diagnostiqués qui l’ont poussé à se tourner vers la drogue et l’alcool, puis de son parcours et de son chemin vers la sobriété qui l’ont aidé à conclure ce contrat de 25 millions de dollars avec les Golden Knights qui a changé sa vie et qui est maintenant peut-être en péril.