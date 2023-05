Les Golden Knights donnent le match 5 avec une gestion de la rondelle historiquement médiocre

LAS VEGAS – Les Golden Knights ont passé la majeure partie de la défaite du match 5 de samedi soir à défendre dans leur propre zone, en grande partie parce qu’ils ne pouvaient pas s’en sortir.

« Nous avons eu 24 cadeaux », a déclaré un entraîneur frustré Bruce Cassidy après la défaite 4-2 qui a prolongé la série. « Je ne suis pas sûr que vous battez les Coyotes de l’Arizona en janvier avec 24 cadeaux. Sans manquer de respect à l’Arizona, mais ce n’est pas la bonne façon de jouer.

Vegas a en fait perdu contre les Coyotes en janvier, mais n’a donné la rondelle que deux fois dans ce match. Les 24 cadeaux de samedi égalent le record de la franchise en un seul match éliminatoire. La seule autre fois où les Golden Knights ont donné la rondelle autant de fois était le 24 juin 2021 – le jour où ils ont été éliminés de la finale de conférence par les Canadiens de Montréal.

Heureusement pour eux, la gestion négligente de la rondelle de samedi soir n’a pas mis fin à leur saison. Vegas mène toujours la série 3-2 alors qu’elle revient à Dallas, mais après deux victoires consécutives des Stars, l’élan et la sensation des deux côtés ont considérablement basculé.

Cassidy a été déçu du manque d’urgence et d’exécution de son équipe, déclarant: «Nous essayons d’aller à la finale de la Coupe Stanley contre une équipe désespérée, donc pour moi (les cadeaux étaient) tout le match là-bas.»

De l’autre côté, on a demandé à l’entraîneur des Stars Peter DeBoer ce qu’il pensait de la série et il a juste souri et répété: «Je me sens bien. Je me sens bien. Je n’ai pas d’autres mots. Laissons tomber la rondelle (pour le match 6). »

Les choses changent rapidement dans les séries éliminatoires. Il y a à peine quatre jours, les Golden Knights étaient au sommet du monde, en hausse de 3-0 après une victoire éclatante de 4-0 à Dallas. Maintenant, les Stars ont mis en place deux efforts solides, tous deux alimentés par un échec avant légèrement modifié qui a donné des crises à Vegas, et retournent maintenant à l’American Airlines Center où leur capitaine, Jamie Benn, attend après sa suspension de deux matchs.

Tout a commencé par une pression sur l’échec avant pour Dallas. Après avoir trouvé peu de succès lors des trois premiers matchs de la série, DeBoer et les Stars ont apporté de petits changements aux domaines dans lesquels ils ont fait pression sur les défenseurs de Vegas, et le résultat a été de nombreux revirements.

« Vous ne prenez pas la bonne décision avec la rondelle ou vous ne la soutenez pas bien », a déclaré Cassidy. « Ça commence là, et c’est la première chose que nous allons corriger. »

Les Stars ont surchargé le côté fort pour dépasser en nombre les Golden Knights le long du mur, et cela a fonctionné. Le premier but de Dallas du match a commencé par un dump dans le coin où il a pris possession du ballon grâce à un avantage numérique. Luke Glendening a épinglé Keegan Kolesar contre le mur, et lorsque Brayden McNabb est venu pour le soutenir, il a été accueilli par deux stars – Radek Faksa et Fredrik Olofsson. Faksa est reparti avec la rondelle et une attaque offensive à haute pression s’en est suivie, se terminant par le but de Glendening.

Même lorsque les Stars n’avaient pas l’avantage du nombre, ils ont remporté la majorité de leurs batailles sur table samedi. Cela a conduit à une disparité de possession et à un avantage de 67-44 sur les tentatives de tir pour Dallas à force égale.

« Ils avaient plus faim », a déclaré le défenseur de Vegas Alec Martinez. « Ils ont gagné plus de batailles. Ils ont fait du très bon travail. Nous affrontons une équipe de hockey désespérée. Personne n’a dit que ça allait être facile. Nous devons être à la hauteur de leur urgence et de leur désespoir.

Tirant de l’arrière 3-2 au milieu de la troisième période, Vegas a fait un autre cadeau crucial derrière son filet qui a mené au but écrasant de Tyler Dellandrea. Zach Whitecloud a patiné derrière son filet pour attraper la rondelle alors qu’elle contournait le mur et a tenté de la retourner derrière lui vers son partenaire défensif Nicolas Hague. Au lieu de cela, il est allé directement à l’attaquant des Stars Max Domi, qui l’a passé devant pour le but de Dellandrea.

« Nous devons simplement mieux exécuter », a déclaré le capitaine de Vegas, Mark Stone. « Nous ne nous en sortons pas bien du tout. C’est juste de l’exécution, gagner des batailles et faire passer les rondelles dans l’autre sens.

On parle beaucoup du désespoir de Dallas, sachant qu’une défaite met fin à sa saison et de l’impact que cela a eu sur les batailles physiques. Ce n’est évidemment pas mesurable, mais les Golden Knights ne devraient pas manquer d’urgence. Une victoire, après tout, leur donne un billet pour la finale de la Coupe Stanley.

« Il s’agit un peu d’avoir le sang-froid pour faire le bon jeu également », a déclaré Cassidy. « Est-ce une urgence ou est-ce juste gagner une bataille de rondelles ? Gagnez vos courses, gagnez vos batailles. C’est ce que j’ai dit toute l’année. Nous n’avons pas gagné assez de batailles et assez de courses. C’est quelque chose que nous allons devoir faire mieux. »

Les 24 cadeaux de Vegas n’ont pas seulement égalé le record de la franchise en séries éliminatoires, c’était le deuxième plus grand nombre en un seul match de toute sorte au cours des six dernières saisons. La seule fois où les Golden Knights ont donné plus de rondelle, c’était le 19 novembre 2018, lors d’une défaite de 7-2 à Calgary, où ils en avaient 28.

« Une partie de cela est la prise de décision », a déclaré Cassidy. « C’est en partie à nous (entraîneurs) d’élaborer un meilleur plan de match. Il n’y a pas de doute. »

Les Golden Knights ont été intelligents avec la rondelle toute la saison. Ils ont eu le cinquième moins de cadeaux par match en saison régulière à seulement 6,39. En séries éliminatoires, ils ont une moyenne de 9,03, ce qui est toujours bien en dessous de la moyenne. Ils auront besoin d’un retour à cette efficacité pour terminer la série mardi.

Il faudra tout le monde. Cela nécessite une meilleure stratégie pour sortir la rondelle après que l’ajustement de Dallas à son échec avant ait été couronné de succès. Cela nécessite de meilleures décisions de la part des défenseurs lorsqu’ils effectuent des passes sous la ligne de but. Cela oblige les attaquants à emprunter de meilleurs itinéraires pour ouvrir des voies de dépassement plus faciles et gagner leurs batailles le long des murs.

« Je ne pense pas que nous ayons fait de notre mieux au cours des deux derniers matchs, mais nous avons quand même été bien placés pour gagner les matchs », a déclaré Stone. « Nous devons certainement faire un peu plus d’efforts et commencer à jouer un peu plus désespérément avec une chance de conclure. »

Est-ce que deux défaites consécutives et la conséquence d’un match 7 potentiel suffiront à élever ce niveau de désespoir?

« Je ne sais pas si c’est nécessairement plus facile », a déclaré Martinez à propos de l’urgence. « Le hockey des séries éliminatoires est difficile. Nous devons comprendre cette partie du problème.

Il y a une différence palpable dans l’ambiance entourant les équipes après les deux derniers matchs. Dallas est convaincu d’avoir trouvé son rythme. DeBoer l’a exprimé après le match en disant « J’aime notre groupe et je ne parierais pas contre eux. » En parlant de son gardien Jake Oettinger, il a dit : « Je ne voudrais pas jouer contre lui.

Les Golden Knights ne débordent évidemment pas de confiance, mais ils ne sont pas ébranlés. Il y a toujours un calme pour les vétérans et pour Cassidy. Ils se rendent compte qu’ils ont mené plusieurs fois lors de chacun des deux derniers matchs, et bien qu’ils n’aient pas fait de leur mieux, les victoires étaient à leur portée.

« Il y a un groupe de gars qui sont venus ici et qui ont fait ça deux fois », a déclaré Cassidy, faisant référence aux deux voyages aux finales de conférence de ce noyau de joueurs. « Deux fois. Ils devraient donc connaître le niveau d’urgence nécessaire pour passer à la phase suivante, la finale. Pour moi, nous sommes un peu en train de nous pousser les uns les autres.

« C’est là où nous en sommes maintenant », a-t-il poursuivi. « Prends ton souffle, reviens, prends l’avion demain et on va devoir se pousser un peu pour jouer dans le bon sens pendant 60 minutes. Pas une période. C’est là où nous en sommes.

(Photo de Mark Stone et Miro Heiskanen : Jeff Bottari / NHLI via Getty Images)