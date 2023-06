Les Golden Knights domptent les Panthers pour remporter la première coupe Stanley en seulement 6 ans d’existence

Les Golden Knights de Vegas ont remporté la première Coupe Stanley de la franchise à sa sixième saison d’existence mardi après avoir éliminé les Panthers de la Floride à domicile avec une victoire de 9-3 dans le cinquième match de la finale.

Le capitaine Mark Stone a réussi un tour du chapeau dans la victoire, aidant les Golden Knights à devenir l’équipe la plus rapide à remporter la Coupe Stanley dans l’ère post-expansion (à partir de 1967), dépassant les Flyers de Philadelphie de 1974, qui ont remporté le titre dans le septième de la franchise. saison.

Stone a fait passer Vegas à mi-chemin de la première période en infériorité numérique, attendant patiemment le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky avant de couvrir son neuvième but des séries éliminatoires, capitalisant sur une mauvaise communication entre les attaquants des Panthers Sam Bennett et Carter Verhaeghe.

Près de deux minutes plus tard, Jack Eichel, l’acquisition commerciale hors saison prisée de Vegas, a aidé à orchestrer le prochain but de l’équipe après avoir dirigé un revers au filet, que le défenseur Nicolas Hague a converti de près.

Jonathan Marchessault a inscrit son 25e point des séries éliminatoires sur le but de Hague, le faisant passer devant l’attaquant vedette des Panthers Matthew Tkachuk – qui a raté le match en raison d’une blessure non divulguée – pour la seule possession de la première place des marqueurs des séries éliminatoires.

Marchessault, ancien membre des Panthers – qui l’a laissé exposé à la sélection lors du repêchage d’expansion de 2017 où Vegas l’a acquis, a reçu le trophée Conn Smythe, décerné chaque année au joueur le plus précieux de son équipe lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Les Panthers ont ensuite répondu lorsque le défenseur Aaron Ekblad a trouvé le fond du filet à partir du point un peu plus de deux minutes après le début de la deuxième période.

Eichel a ensuite égalé Marchessault au sommet du classement des marqueurs après avoir placé le défenseur arrière Alec Martinez hors de la course, qui a décoché un tir devant Bobrovsky pour reprendre l’avance de deux buts de Vegas.

Les Golden Knights ont marqué un autre but en succession rapide lorsque William Karlsson a placé Reilly Smith avec une passe entre les jambes après qu’un tir de Shea Theodore ait été bloqué dans la fente.

Les trois joueurs ont tous joué dans l’équipe des Golden Knights de la saison inaugurale qui a perdu contre les Capitals de Washington lors de la finale de la Coupe Stanley 2018.

Alors que Stone a lancé son équipe tôt dans le match, son but avec un peu moins de trois minutes à faire en deuxième période pour porter le match à 5-1 était celui qui laissait peu de doute qu’il serait le premier à recevoir la Coupe Stanley de Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, plus tard dans la soirée.

Et s’il y avait encore le moindre doute, le but de l’attaquant Michael Amadio avec 1,2 seconde à jouer au deuxième vingt pour porter le score à 6-1 l’a écrasé.

Pour faire bonne mesure, Stone continuerait à compléter son tour du chapeau dans la dernière période, convertissant un but dans un filet vide 14:06 dans la période alors que les Panthers tentaient vainement de reprendre le combat.

Le tour du chapeau de Stone était le 40e de l’histoire de la finale de la Coupe Stanley et le premier depuis Peter Forsberg lors du deuxième match de la finale de 1996.

Construire un gagnant

La victoire couronne une course de six ans qui a vu les Golden Knights accumuler le deuxième plus grand nombre de victoires en séries éliminatoires dans la LNH derrière le Lightning de Tampa Bay en atteignant la finale de la Coupe Stanley lors de leur première saison, et terminer une série avant la finale à deux reprises en 2020 et 2021 – tous deux supervisés par l’ancien entraîneur-chef Peter DeBoer.

La poursuite agressive de l’équipe vers le succès a conduit au limogeage de DeBoer lors de la saison morte 2022 après avoir échoué à participer aux séries éliminatoires pour la première fois de l’histoire de la franchise, et le changement derrière le banc a immédiatement porté ses fruits avec l’embauche de l’ancien entraîneur-chef des Bruins de Boston. Bruce Cassidy cette saison.

La première tête de série de la Conférence de l’Ouest a propulsé les Jets de Winnipeg, les Oilers d’Edmonton et les Stars de Dallas de DeBoer avant d’envoyer les Panthers n ° 8 – une équipe qui avait battu trois des quatre meilleures équipes de la ligue dans les Bruins, Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de la Caroline avant de rencontrer leur match à Vegas.

L’approche des Golden Knights pour constituer une formation gagnante du championnat n’est pas seulement sans précédent dans l’histoire moderne de la LNH, il est presque impossible de la reproduire pour d’autres équipes de la ligue.

Il reste six joueurs de la formation 2017-2018 qui se sont rendus jusqu’à la finale de la Coupe Stanley moins d’un an après avoir tenu le repêchage d’expansion de la LNH pour combler 30 places dans la ligue, mais seulement quatre de ces joueurs (le défenseur Brayden McNabb , et les attaquants Marchessault, Karlsson et William Carrier) étaient des sélections officielles de Vegas.

Les deux autres (Smith et Theodore) ont été acquis par le biais d’échanges astucieux avec les Golden Knights en utilisant l’effet de levier dont ils disposent grâce aux équipes cherchant à protéger les actifs contre le braconnage par Vegas.

Le repêchage d’entrée dans la LNH a été moins une ressource pour la composition actuelle de l’équipe, car Hague était le seul choix de repêchage des Golden Knights (34e repêché au total en 2017) à se préparer pour un match au cours de la série de 22 matchs de Vegas.

Plus à venir.