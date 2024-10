Les Golden Knights de Vegas signent Shea Theodore pour une prolongation de sept ans

Les Golden Knights de Vegas conservent à long terme l’un de leurs agents libres sans restriction les plus importants. L’équipe annoncé ils ont signé un défenseur Karité Théodore à une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur totale de 51,975 millions de dollars, soit un AAV de 7,425 millions de dollars. Pierre LeBrun de TSN et The Athletic rapports que l’accord se décompose comme suit :

2025-26 : 9,5 millions de dollars

2026-27 : 9,5 millions de dollars

2027-28 : 8,6 millions de dollars

2028-29 : 7,275 millions de dollars

2029-30 : 5,7 millions de dollars

2030-31 : 5,7 millions de dollars

2031-32 : 5,7 millions de dollars

Theodore est l’un des trois membres originaux de l’organisation des Golden Knights et cette prolongation le maintiendra avec l’équipe jusqu’à la saison 2031-32 de la LNH. Il était prévu qu’il devienne l’un des défenseurs les plus recherchés de l’agence libre lors de la prochaine intersaison, ce qui ferait de cette prolongation une sorte de réduction pour sa ville natale. Evolving-Hockey prévoyait que Theodore obtiendrait une prolongation de huit ans d’une valeur d’un peu plus de 9 millions de dollars par saison, ce qui signifie que les Golden Knights l’obtiendraient pour 1,5 million de dollars de moins, le plafond salarial continuant d’augmenter.

Une partie du prix inférieur aux prévisions peut être due à la disponibilité de Theodore au cours des dernières années. L’ancien 26e choix au total du repêchage 2013 de la LNH n’a réussi que 180 matchs de saison régulière pour Vegas de 2021 à la fin de la saison dernière, perdant plus d’un quart des matchs en raison de diverses blessures. Si son historique de blessures se poursuit dans ce contrat, cela pourrait marquer l’une des prolongations les plus risquées de l’année dernière.

Malgré l’absence en raison de blessures au cours des dernières années, les Golden Knights ont de la crédibilité, faisant de Theodore leur deuxième défenseur le mieux payé. Il a sans doute été la meilleure arme offensive de Vegas depuis la ligne bleue au cours de ses huit années de mandat, marquant 67 buts et 296 points en 450 matchs, dont 88 en avantage numérique.

Il n’a pas non plus été en reste de l’autre côté de la rondelle. Theodore a affiché un impressionnant pourcentage d’arrêts sur glace de 58,8% CorsiFor% et 91,0% dans toutes les situations tout au long de son séjour à Sin City avec un E +/- de 78,4 selon Hockey Reference. Il y a un argument à faire valoir qu’une grande partie du succès de Theodore en termes de possession vient de son taux de départ en zone offensive de 63,2 %, mais cela n’excuserait pas tout cela de la part d’un défenseur qui a en moyenne près de 22 minutes de temps de glace par match.

À partir de la saison prochaine, les Golden Knights disposeront de 23,575 millions de dollars répartis dans trois défenseurs au sommet de leur alignement. Cela peut interdire à l’organisation de conserver d’autres agents libres sans restriction et avec restriction en attente actuellement sur la liste, mais c’est la même chose que l’une des franchises les plus agressives de la ligue.