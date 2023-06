Les Golden Knights de Vegas résistent aux Panthers de la Floride 3-2 et remportent le titre de la Coupe Stanley

SUNRISE, Floride (AP) – Alors qu’il ne restait plus de temps au chronomètre dans le match 4 de la finale de la Coupe Stanley, des casques, des gants, des bâtons et des rats en plastique jonchaient la glace, le résultat d’un fracas commencé dans les dernières secondes d’une confrontation émotionnelle .

Pour tous les coups de poing, poussées et bousculades qui se sont accumulés dans la mêlée, aucun d’eux n’a changé le résultat : Les Golden Knights de Vegas sont sur le point de remporter leur premier titre de la Coupe Stanley.

Vegas a tenu bon pour battre les Panthers de la Floride 3-2 samedi soir, évitant un rallye qui a culminé avec un dernier bloc de tir et un gros arrêt à la fin pour prendre une avance de 3-1 dans la finale de la Coupe.

« De toute évidence, ce fut une bataille jusqu’à la dernière seconde », a déclaré l’attaquant de Vegas Nicolas Roy. « Ils ont repoussé là-bas. Nous savions qu’ils le feraient. Ils ont fait toutes les séries. Mais c’est bien d’avoir celui-là, c’est sûr.

Les Golden Knights peuvent remporter le championnat de la LNH à domicile mardi soir.

« Nous avons très bien joué à domicile ici en séries éliminatoires, donc vous devez vous sentir bien en rentrant à la maison avec une avance de 3-1 », a déclaré le défenseur Alex Pietrangelo.

Arriver à ce point n’a pas été facile.

Chandler Stephenson a marqué deux fois pour les Golden Knights, et William Karlsson a percé pour mettre fin à sa sécheresse de buts de la série pour se donner une avance de 3-0. Les Panthers ont marqué deux fois – Brandon Montour sur un but de flipper à la fin de la deuxième période, et le premier de la série d’Aleksander Barkov au début de la troisième – pour y revenir.

Mais leur rallye a tourné court et a mis la Floride, huitième tête de série de la Conférence Est et dernière équipe à se qualifier pour les playoffs, au bord de cette course improbable qui touche à sa fin.

« Nous avons mérité le droit de jouer notre meilleur hockey », a déclaré l’entraîneur des Panthers, Paul Maurice. « Là où nous avons été les plus forts, c’est au moment le plus critique. Je pense que vous le verrez.

Mené 2-1 dans la série, Sergei Bobrovsky a de nouveau presque maintenu les Panthers à flot, arrêtant 28 des 31 tirs auxquels il a fait face et abandonnant des buts lorsque ses coéquipiers l’ont laissé sécher. À l’autre bout de la patinoire, le gardien compagnon Adin Hill a effectué 29 arrêts pour sa 10e victoire depuis son arrivée au milieu de la deuxième ronde.

« C’est un mérite pour lui d’avoir été préparé quand il est venu il y a quelques séries », a déclaré Pietrangelo. « Tu dois être heureuse pour lui. »

Les Golden Knights n’ont qu’à gagner un match de plus pour offrir un championnat à Las Vegas au cours de leur sixième année d’existence, réalisant ainsi l’objectif du propriétaire Bill Foley de remporter la Coupe Stanley au cours de cette période. Ils ont atteint la finale de leur saison inaugurale en 2017-18 avant de perdre contre Washington en cinq matchs.

Vegas est plus talentueux et a certainement semblé plus préparé pour les projecteurs cette fois-ci. Stephenson – qui les a battus il y a cinq ans en tant que membre des Capitals – et Hill étaient des acquisitions commerciales, tout comme le centre de première ligne Jack Eichel et le capitaine Mark Stone, qui a obtenu deux aides dans le match 4.

Quelques joueurs originaux des Knights les ont également aidés à franchir l’avant-dernière marche vers le sommet de la montagne du hockey. Jonathan Marchessault a aidé sur le but de Karlsson qui a porté le score à 3-0, son 24e point à égalité pour la tête des séries éliminatoires au chapitre des points.

Ensuite, les Panthers l’ont rendu intéressant. Montour a marqué en encaissant la rondelle sur le patin droit de Brayden McNabb, puis sur le patin droit de Shea Theodore et devant Hill avec 3:51 à faire en deuxième période et a préparé Barkov avec une passe parfaite derrière le filet 3:50 dans le troisième.

Manquant le meilleur buteur Matthew Tkachuk pendant plusieurs quarts de travail, la Floride a continué à bourdonner autour de Hill et a obtenu quelques gros arrêts supplémentaires de Bobrovsky pour maintenir la pression. Un avantage de 6 contre 4 de 17,4 secondes lorsque le défenseur vétéran de Vegas Alex Pietrangelo a mis la rondelle au-dessus de la vitre a fourni quelques dernières occasions, mais n’a pas donné le premier but de l’équipe en avantage numérique de la série.

Il a également provoqué une mêlée qui a abouti à six pénalités, dont deux pénalités antisportives et deux fautes.

« J’ai en quelque sorte senti mon casque se faire arracher, et ils avaient six gars sur la glace, nous en avions quatre, alors entrez un peu et essayez d’aider vos coéquipiers », a déclaré Hill, qui a lancé quelques coups de poing dans le cadre de la mêlée. . « Je ne sais pas s’il y a vraiment un message à envoyer. Nous nous préparons juste pour (le match 5) mardi.

Ce sera une dernière chance pour les Panthers, qui devront reproduire leur retour au premier tour de 3-1 à Boston pour empêcher Vegas de tout gagner.

___

Suivez l’écrivain AP Hockey Stephen Whyno sur Twitter à https://twitter.com/SWhyno

___

AP NHL playoffs : https://apnews.com/hub/stanley-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Stephen Whyno, Associated Press