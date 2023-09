Les Golden Knights de Vegas et Scripps Sports annoncent le lancement de la plateforme de streaming KnightTime+

VEGAS (21 septembre 2023) – Les Golden Knights de Vegas et Scripps Sports ont annoncé aujourd’hui, 21 septembre, le lancement officiel de KnightTime+, une plateforme de streaming qui diffusera tous les matchs diffusés localement pour les fans sur le territoire télévisé de l’équipe. Du contenu supplémentaire créé par les Golden Knights est également disponible sur le site de diffusion officiel de l’équipe pour les fans recherchant une plus grande couverture des champions de la Coupe Stanley 2023.

KnightTime+ a été construit grâce à un partenariat précédemment annoncé avec ViewLift [nhl.com]. Les fans peuvent désormais accéder à la plateforme sur leur smartphone, tablette, ordinateur et téléviseur connecté à Internet en téléchargeant l’application KnightTime+ sur Apple TV, Amazon Fire TV, iOS et Roku, tandis que d’autres points de vente sont activement recherchés. Sur le Web, KnightTime+ est accessible à l’adresse www.knighttimeplus.com.

KnightTime+ et Scripps Sports proposeront 69 matchs en direct aux fans au cours de la saison régulière 2023-24, ainsi que six des sept compétitions de l’équipe pendant la pré-saison et le premier tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024, si les Golden Knights se qualifient. Dans le cadre d’un essai gratuit, chacun des six matchs préparatoires sera diffusé sur KnightTime+, à commencer par le premier match de l’équipe à San Jose le dimanche 24 septembre, sans qu’aucun paiement ne soit nécessaire. Pour le streaming pendant la saison régulière, les fans peuvent acheter un pass pour la saison complète (69 matchs, plus le premier tour des séries éliminatoires si les Golden Knights se qualifient) pour 69,99 $ ou acheter des matchs simples pour 6,99 $. Les fans doivent être situés sur le territoire de télévision de l’équipe – qui s’étend sur le Nevada, l’Utah, l’Idaho, le Montana, le Wyoming et certains comtés de Californie, du Nebraska et de l’Arizona – pour regarder les matchs en direct sur KnightTime+. Les jeux diffusés exclusivement à la télévision nationale par l’intermédiaire des détenteurs de droits de la LNH ESPN et Turner Sports ne seront pas disponibles sur KnightTime+.

« La création de KnightTime+ est une avancée significative pour notre organisation et, plus important encore, pour notre incroyable base de fans qui ne peut pas se lasser des Golden Knights », a déclaré le président et chef de la direction de l’équipe des Golden Knights de Vegas. Kerry Bubolz. « Grâce à notre collaboration avec Scripps Sports et ViewLift, KnightTime+ garantit que les Golden Knights sont désormais plus accessibles que jamais. KnightTime+ est la réponse pour tous les fans de notre territoire intéressés par la diffusion en direct et à la demande de la couverture des Golden Knights de Vegas.

« Les champions de la Coupe Stanley et leurs partisans méritent la meilleure offre de diffusion et de streaming de la LNH », a déclaré Brian Lawlor, président de Scripps Sports. « Nous savons à quel point il est important pour les Golden Knights de mettre à la disposition de leurs fans tous les jeux produits par Scripps Sports sur tous les appareils et plateformes vidéo. »

Des informations supplémentaires concernant les abonnements à KnightTime+ sont disponibles iciet les fans peuvent visiter ici pour plus de détails sur les émissions de télévision et de radio au cours de la saison 2023-24.

À PROPOS DES CHEVALIERS D’OR DE VEGAS

Les Golden Knights de Vegas sont une franchise de la Ligue nationale de hockey détenue et exploitée par Black Knight Sports and Entertainment LLC. Les Golden Knights de Vegas ont été créés par les partenaires fondateurs Bill Foley, sa famille et la famille Maloof. Les Golden Knights ont été la franchise d’expansion la plus réussie de l’histoire du sport professionnel nord-américain en 2017-2018 et ont remporté la Coupe Stanley en 2022-2023. Pour les dernières nouvelles et informations sur la visite des Golden Knights vegasgoldenknights.com [vegasgoldenknights.com] et suivez l’équipe sur Facebook [facebook.com], Twitter [twitter.com], Instagram[instagram.com] et TIC Tac [tiktok.com].

À PROPOS DES SCRIPPS

The EW Scripps Company (NASDAQ : SSP) est une société médiatique diversifiée axée sur la création d’un monde mieux informé. En tant que l’un des plus grands diffuseurs de télévision locaux du pays, Scripps dessert les communautés avec un journalisme local objectif et de qualité et exploite un portefeuille de 61 stations sur 41 marchés. Les réseaux Scripps touchent presque tous les Américains via les médias nationaux Court TV et Scripps News et les marques de divertissement populaires ION, Bounce, Defy TV, Grit, ION Mystery et Laff. Scripps est le plus grand détenteur de spectre de radiodiffusion du pays. Scripps dirige une salle de rédaction de reportages d’investigation primée à Washington, DC, et est l’intendant de longue date du Scripps National Spelling Bee.

À PROPOS DE VIEWLIFT

ViewLift est une plateforme de distribution de contenu numérique à service complet permettant aux ligues et clubs sportifs de bénéficier d’un service complet. sociétés de divertissement ; Les télédiffuseurs locaux et autres peuvent monétiser leur contenu via des applications de marque natives sur les principaux appareils OTT, notamment les appareils Web, mobiles, connectés à la télévision, les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux. ViewLift propose à ses clients une gamme de modèles de monétisation sur une plateforme propriétaire avec des analyses avancées en temps réel. Visite www.viewlift.com[viewlift.com].