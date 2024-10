Les Golden Knights de Vegas bénéficient d’un allègement du plafond salarial grâce au contrat de Robin Lehner

Les Golden Knights de Vegas ont remporté une grosse victoire avant même de monter sur la glace pour la saison 2024-25.

Des sources ont dit Mise au jeu quotidienne la dernière année du contrat de 25 millions de dollars du gardien blessé Robin Lehner pas compter contre le plafond salarial des Golden Knights cette saison après qu’un règlement ait été conclu entre les Golden Knights, la LNH et l’Association des joueurs de la LNH. Lehner a violé son contrat lorsqu’il ne s’est pas présenté à un examen médical obligatoire pour ouvrir le camp d’entraînement ; Lehner avait déjà fait savoir aux Golden Knights qu’il ne pouvait pas se présenter pour des raisons personnelles.

Cette nouvelle flexibilité constitue un changement important dans la façon dont Vegas aborde la saison. Les Golden Knights n’auront plus besoin de placer Lehner en blessure à long terme (LTIR), n’auront plus besoin de concocter une capture d’ouverture de saison presque parfaite pour maximiser l’utilisation du LTIR et pourront commencer à accumuler de l’espace de plafond salarial pour chaque jour où ils sont sous la limite de 88 millions de dollars cette saison. Cet espace en banque peut ensuite être utilisé à la date limite des échanges pour un joueur plus cher.

Lehner, 33 ans, devrait toujours recevoir les 4,5 millions de dollars qui lui sont dus cette saison. Des sources ont indiqué que les Golden Knights avaient de solides arguments pour mettre fin complètement à l’accord, ce qui n’entraînerait aucun salaire, mais ils ne voulaient pas poursuivre dans cette voie – car ils cherchaient uniquement à alléger le plafond salarial. Du point de vue de l’AJLNH, la protection des revenus d’un joueur était de la plus haute importance, et le changement du plafond salarial qui en résulte est pour la plupart sans importance – ce qui a abouti au règlement convenu. Ses 4,5 millions de dollars devraient toujours être pris en compte dans la part des joueurs dans la répartition des revenus à 50/50 avec les propriétaires.

Lehner n’a pas joué dans la LNH depuis le 20 avril 2022 et devrait rater sa troisième saison consécutive après avoir subi ce qui semble être une opération à la hanche mettant fin à sa carrière en août 2022. La convention collective LNH-AJLNH stipule que les joueurs blessés, même ceux qui sont en LTIR depuis plusieurs saisons, doivent se soumettre à un examen médical au début de chaque saison pour confirmer qu’ils restent inaptes à jouer. Le joueur peut alors être placé sur la liste des blessures à long terme, à la discrétion de l’équipe.

Lehner était un coéquipier très respecté et un favori des fans pour son travail sur et hors glace. En 2018-2019 avec les Islanders de New York, il a remporté le trophée commémoratif Bill Masterton et a terminé troisième lors du vote pour le trophée Vézina. Il a plaidé pour une plus grande sensibilisation et compréhension de la santé mentale, de la toxicomanie et de l’alcool ainsi que des traumatismes. Lehner a courageusement parlé de ses combats contre le trouble bipolaire, le TDAH et le SSPT, de ses problèmes de santé mentale non diagnostiqués qui l’ont poussé à se tourner vers la drogue et l’alcool, puis de son parcours vers la sobriété qui l’a aidé à atteindre le meilleur hockey de sa carrière et cet accord de 25 millions de dollars. avec les Chevaliers d’Or.

