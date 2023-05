Les Golden Knights blanchissent les étoiles dans le match 6 pour organiser la finale de la Coupe Stanley avec les Panthers

William Karlsson a marqué deux buts et obtenu une aide alors que les Golden Knights de Vegas se sont qualifiés pour leur deuxième finale de la Coupe Stanley avec une déroute 6-0 lundi soir contre les Stars de Dallas, qui avaient prolongé la finale de la Conférence de l’Ouest à six matchs après avoir perdu les trois premiers.

William Carrier, Keegan Kolesar et Michael Amadio ont chacun inscrit un but et une aide pour les Knights, et Jonathan Marchessault a inscrit un but. Carrier, Marschessault et Karlsson faisaient tous partie de la saison inaugurale des Knights 2017-2018 qui s’est terminée par leur finale de Coupe.

Adin Hill a arrêté 23 tirs pour son deuxième blanchissage en carrière en séries éliminatoires – tous deux contre les Stars. L’autre était 4-0 dans le match 3 mardi dernier, alors que les Knights étaient déjà à une victoire de décrocher la série avant que Dallas ne surmonte les déficits de 1-0 et 2-1 dans les matchs 4 et 5.

Le premier match de la Finale de la Coupe Stanley contre la Floride aura lieu samedi soir à Las Vegas.